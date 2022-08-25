ФОТО | На старт, внимание, марш! Под Таллинном открылся огромный магазин IKEA с рестораном

„Компания IKEA желает улучшить повседневную жизнь людей. Для достижения этой цели мы предлагаем широкий ассортимент хорошо продуманных, функциональных и экологичных товаров для дома по настолько низким ценам, чтобы их могут себе позволить многие. Мы поставили перед собой цель обеспечивать жителей Эстонии недорогими, экологичными и качественными товарами,“- сказал Иан Стрикланд, руководитель розничных продаж IKEA Балтия

Магазин IKEA создан с учетом пожеланий и потребностей местных жителей. Например, в магазине представлено 53 демонстрационных комнаты, витрины которых оформлены на примерах типовых жилых помещений местных жителей. Ассортимент нового магазина включает около 9000 товаров для дома, которые можно купить сразу. В магазине IKEA вы также можете найти уникальные решения, такие как зеленый дом, посвященный растениям, уличной мебели и сезонным товарам. Кроме всего прочего, в магазине также есть удобные кассы самообслуживания.

Шведский ресторан

Наряду с вдохновляющей обстановкой и удобными возможностями для покупок магазин IKEA также предлагает возможность хорошо провести время. Шведский ресторан и бистро, детская игровая комната Småland и несколько игровых площадок предложат еще больше удовольствия от посещения.

Всем жителям Эстонии предлагается посетить шведский ресторан, где по доступным ценам шведские завтраки, обеды и ужины. Завтрак стоит 0,99 евро, фрикадельки — 3,59 евро, хот-доги — 0,70 евро. Особое внимание мы уделяем самым маленьким в семье. Для детей в возрасте от 3 до 7 лет мы создали бесплатную развлекательную зону Småland и игровые площадки как в шведском ресторане, так и в выставочном зале.

Магазин находится в Курна, недалеко от Таллинна, в 20-30 минутах езды на машине от центра города. Магазин работает каждый день с 10:00 до 20:00. Шведский ресторан открыт каждый день с 09:30 до 19:30. Для удобства IKEA запустила маршрут общественного автобуса с несколькими остановками из центра Таллинна в Курна и обратно. Для посетителей с автомобилями удобная парковка почти на 1000 парковочных мест.