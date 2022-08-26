Без кухни и денег: производитель мебели обманул покупателей
В редакцию „МК-Эстонии“ обратились сразу шесть человек, которых объединило общее несчастье: каждый из них был обманут одним и тем же предпринимателем, каждый потерял крупную сумму денег.
„Я планировала переезд из Локса в Нарву – в пустую квартиру, и мне нужно было обставить кухню, зал, спальню, нужны были стеллажи, столы и подставка под телевизор. Нашла мастера в Фейсбуке – Андрей Ордин, Afalina Grupp OÜ, изготовление мебели, на странице были фотографии очень красивых гарнитуров. Сейчас-то он все удалил, но скриншот у меня остался, - рассказывает жительница Нарвы Лидия Голубева. - Я спросила, могу ли я заказать у него мебель с доставкой в Нарву. Он сказал, что это возможно, и я продала всю мебель, которая была у меня в Локса, переехала только с диваном и кроватью, и оформила у него заказ на 3 500 евро. 2000 евро он попросил в качестве предоплаты наличными, и поскольку у меня эти деньги были, и все было прописано в договоре, я, не ожидая подвоха, заплатила“.
„Производил хорошее впечатление“
Лидия – инвалид по зрению, и, по ее словам, договор толком прочитать не смогла, но все же ее смутило, что договор был написан от руки на обычной бумаге, а не на фирменном бланке, и составлен не на фирму, а на самого Ордина.
„Он сказал, что все нормально, что он всегда так оформляет договоры, - продолжает женщина. - Почему я тогда ему доверилась? На самом деле он производил очень хорошее впечатление. Он забрал меня из больницы после операции на глазах, помог с переездом в Нарву, возил меня по Таллинну, чтобы показать ангары, где расположены его офис и производство… Это потом выяснилось, что никакой фирмы там уже полгода как не было. Других он тоже так катал… После моего переезда в Нарву он пришел, сделал замеры, пообещал, что через две недели сотрудник сделает эскиз, и я смогу увидеть, как будет выглядеть моя мебель. Через две недели он позвонил и попросил отсрочку на пару дней, но эта пара дней растянулась на два месяца под разными предлогами – то он болеет, то не успевает, то все его работники заболели ковидом... Однажды он позвонил и попросил у меня в долг 700 евро. На тот момент в моей квартире шел ремонт, лишних денег не было, и я ему, к счастью, отказала. В общем, два месяца мы переписывались, он убеждал меня, что работа вот-вот будет закончена, но ни мебели, ни даже эскиза я так и не увидела. Наконец он позвонил и сказал, что мебель готова, но нет стекол. Я сказала, пусть ставит как есть, стекла я вставлю сама.
Тогда он просто расплакался в трубку, мол, простите меня, я потратил ваши деньги на свои личные нужды. Прямо так и сказал. У меня до сих пор мурашки при одном воспоминании…“
Лидия говорит, что только тогда решила узнать побольше об этой фирме, и обнаружила, что в интернете данные Afalina Grupp OÜ везде неправильные. И адрес электронной почты, и телефон, и даже направление деятельности указано иное – работа с недвижимостью, а вовсе не изготовление мебели. К тому же перечислены долговые требования, а годовые отчеты за несколько лет не представлены. Женщина отмечает, что, поскольку договор был составлен на имя самого Андрея Ордина, а не на его фирму, это помогло ей добиться нотариально заверенного договора о том, что долг ей он будет выплачивать частями. Но получила она по этому договору 200 евро – и только.
„Я написала пост в Фейсбуке, рассказала свою историю и спросила – может быть, кто-то еще пострадал? И тогда мне стали писать люди… Оказалось, он действует как под копирку – берет деньги, пропускает все сроки, а потом плачет, жалуется на жизнь, и просит прощения и остается безнаказанным. У кого маленькие были заказы, те просто плюнули, у кого крупные заказы, годами ждут своих денег. Он исправно отвечает на звонки, поддерживает переписку, избегает только личных встреч“.
„Даже проект никуда не годился“
Откликнувшиеся на опубликованное Лидией сообщение в соцсети товарищи по несчастью поделились и с „МК-Эстонией“ своими историями:
„Когда мы решили менять кухню, я наткнулся на рекламу Afalina Grupp OÜ в Фейсбуке и подумал – почему бы и нет. Это было в прошлом году, я позвонил, Андрей Ордин сделал на бумаге проект. И поскольку ценовое предложение нас устроило, в августе мы подписали договор (на фирменном бланке), и я заплатил 2000 евро предоплаты под расписку, - рассказал один из участников сообщества Валентин. - Новая кухня за 4 000 евро должна была быть готова через 10 недель. И вот в октябре прошлого года я разобрал старую кухню, сделал ремонт и стал ждать… И до сих пор жду… За это время я уже обратился к другим людям, мне сделали кухню, а от него только „завтраки“. Говорит, мол, виноват, денег нет, мебели нет, заработаю и все непременно отдам. Он приезжал ко мне домой в феврале или марте, рассказывал, что у него „завис“ материал, и предлагал мне заплатить еще 1300 евро, чтобы выкупить материал. Он обещал мне скидку 700 евро, на что я ему ответил, что согласен, если он покажет, что он уже сделал. Тогда он стал говорить, что у него цех закрыли и полно других проблем, и я сказал, что денег ему не дам, стал требовать свои деньги назад. В другую фирму я обратился 6 апреля, и новую кухню мне поставили 2 июня. И поскольку сейчас цены подскочили, я потерял еще больше денег, за новую кухню я заплатил на 30-40 процентов больше, чем планировал в прошлом году. И даже проект, сделанный тогда, никуда не годился – мне пришлось ремонт переделывать, стены пересверливать…
Я написал заявление в полицию, но они не стали ничего возбуждать, поскольку не видят в его действиях мошенничества – просто фирма нарушила сроки поставки, а полиция такими вещами не занимается“, - подвел итог мужчина.
„Два года назад, когда мне понадобилась кухня, моя дочь, поискав в Фейсбуке, наткнулась на его страницу. Я посмотрела и сказала – о, это то, что мне надо! И мы поехали к нему. Забегая вперед, скажу, что он очень хороший психолог и умеет уговаривать таких доверчивых, как мы. Надо было быть осмотрительнее… - рассказывает участница сообщества Тамара. - Мы заключили договор с Afalina Grupp OÜ: предоплата 1500 евро, в течение трех месяцев – изготовление и установка. Но прошли все сроки, и начались отговорки по переписке: то заболел, то не может… В конце концов он мне привез каркасы и сказал, что хочет получить с меня еще 800 евро. Я ему сразу отказала – оплата только после установки. И вот мне установили эти каркасы без дверец, а дверцы, говорит, не готовы пока. И пошло у нас опять, я звоню, он оправдывается: то мастер заболел, то покрасили плохо… В общем, в августе я обратилась в Департамент защиты потребителя, там вынесли решение, что он должен вернуть мне мои 1500 евро предоплаты, но это решение для него ничего не значит. Afalina Grupp OÜ в черном списке с 2020 года, но увы, никто не проверяет этот черный список – уже после меня пострадали еще три человека. В порядке ускоренного делопроизводства Пярнуский уездный суд постановил, что мне должны вернуть все деньги плюс расходы на адвоката, всего 2000 евро… Но и до этого суда ему дела нет. Я обратилась к судебному исполнителю и получила ответ, что на фирме ничего нет, взять с нее нечего, а его счет никто не арестует, потому что договор – с фирмой. Единственное, можно подать на банкротство, но с этим я уже связываться не стала“.
Еще один мужчина перечисляет понесенные по вине Afalina Grupp OÜ убытки – помимо того, что меблировка только что купленной квартиры обошлась вдвое дороже, пришлось арендовать жилье, поскольку в квартире без мебели жить было невозможно. Установка откладывалась многократно на неопределенный срок месяц за месяцем, и так же, как в прочих историях, воз и ныне там: километры переписки и - ни мебели, ни денег.
Все истории очень похожи.
„Я очень сожалею. Я все верну“
„МК-Эстония“ дозвонилась до владельца Afalina Grupp OÜ Андрея Ордина и попросила прокомментировать ситуацию. Ордин сообщил, что заказов на мебель он сейчас не принимает, и вообще он находится за границей, где работает в качестве наемного работника. „Я не отрицаю, что должен деньги своим заказчикам. Так получилось, так сложились обстоятельства, и я очень сожалею, - проникновенно заверил Андрей Ордин. – Но я потому и уехал из Эстонии, чтобы заработать деньги и расплатиться со всеми долгами. Заработаю и всем обязательно все верну“.
Какому количеству заказчиков задолжала Afalina Grupp OÜ и какую сумму составляет его долг, Ордин комментировать отказался: „Смотрите в интернете, там все есть“. Однако на сайте teatmik.ee платежных приказов всего два, на общую сумму свыше 4500 евро, тогда как реальное количество пострадавших, судя по сообществу в соцсети Фейсбук, больше в разы. А сколько еще жертв просто не знают, что такое сообщество существует?..
Руководитель службы Пыхьяской префектуры по борьбе с тяжелыми преступлениями Вячеслав Миленин комментирует:
„В этом году в полицию поступило три заявления на OÜ Afalina Group, и в этих случаях не было установлено, что они являются мошенничеством, в связи с чем производство по делу не возбуждено. Так как спорами, связанными с договорами купли-продажи, занимается Департамент защиты прав потребителей, относительно дальнейших действий мы направили заявителей к ним.
Заказ товаров в Интернете популярен, и полиция всегда рекомендует поискать компанию в Google или проверить группы в социальных сетях, чтобы узнать, какой опыт у других людей был с той или иной компанией, прежде чем совершить покупку“.
Марго Лин, эксперт по консультированию секретариата Комиссии по потребительским спорам TTJA, подтверждает, что Департамент защиты прав потребителей и технического надзора зарегистрировал единичные обращения потребителей в отношении компании OÜ Afalina Grupp.
„Потребителю рекомендуется найти информацию о предыстории, предыдущей работе и надежности поставщика услуг на различных интернет-форумах, а перед заказом услуги обязательно ознакомиться с предлагаемой услугой и ее ценой, при необходимости – задать уточняющие вопросы поставщику услуг. Перед заказом услуги важно определить, выполняет ли работу юридическое или частное лицо. Услуга, предлагаемая частным лицом, может быть дешевле, но споры между частными лицами могут быть разрешены только судом“, - уточняет специалист.
Потребители должны проверять, с кем они заключают договор. Если договор заключен с юридическим лицом и потребитель не получил мебель в оговоренный срок, первое, что нужно сделать, это обратиться к продавцу с претензией. Жалоба должна содержать конкретную претензию потребителя. Продавец обязан ответить на жалобу потребителя в течение 15 дней. Если продавец не отвечает или потребитель не согласен с полученным ответом, потребитель может обратиться в Комиссию по потребительским спорам https://ttja.ee/avalduse-esitamine. К заявке должны быть приложены копии всех соответствующих документов (договор, счет-фактура, подтверждение оплаты, претензия к продавцу, ответ продавца и т. д.).