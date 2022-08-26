Без кухни и денег: производитель мебели обманул покупателей

„Два года назад, когда мне понадобилась кухня, моя дочь, поискав в Фейсбуке, наткнулась на его страницу. Я посмотрела и сказала – о, это то, что мне надо! И мы поехали к нему. Забегая вперед, скажу, что он очень хороший психолог и умеет уговаривать таких доверчивых, как мы. Надо было быть осмотрительнее… - рассказывает участница сообщества Тамара. - Мы заключили договор с Afalina Grupp OÜ: предоплата 1500 евро, в течение трех месяцев – изготовление и установка. Но прошли все сроки, и начались отговорки по переписке: то заболел, то не может… В конце концов он мне привез каркасы и сказал, что хочет получить с меня еще 800 евро. Я ему сразу отказала – оплата только после установки. И вот мне установили эти каркасы без дверец, а дверцы, говорит, не готовы пока. И пошло у нас опять, я звоню, он оправдывается: то мастер заболел, то покрасили плохо… В общем, в августе я обратилась в Департамент защиты потребителя, там вынесли решение, что он должен вернуть мне мои 1500 евро предоплаты, но это решение для него ничего не значит. Afalina Grupp OÜ в черном списке с 2020 года, но увы, никто не проверяет этот черный список – уже после меня пострадали еще три человека. В порядке ускоренного делопроизводства Пярнуский уездный суд постановил, что мне должны вернуть все деньги плюс расходы на адвоката, всего 2000 евро… Но и до этого суда ему дела нет. Я обратилась к судебному исполнителю и получила ответ, что на фирме ничего нет, взять с нее нечего, а его счет никто не арестует, потому что договор – с фирмой. Единственное, можно подать на банкротство, но с этим я уже связываться не стала“.