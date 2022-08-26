Вылетающие из-под газонокосилки камни приводят к значительному ущербу. Как его избежать?

Обычно камни попадают в окна или в машины во дворе. Помимо камней, ущерб также могут причинить другие скрывающиеся в траве предметы или даже отломившийся от ножа косилки кусок.

При работе с триммером камни в основном разбивали окна зданий или стекла в автомобилях. Камни могут долетать даже на другую сторону сада или до машин и прохожих на улице. К счастью, за лето не было зафиксировано ни одного случая получения травм людьми.

„Эти случаи напоминают, что при кошении или обрезке травы необходимо соблюдать осторожность, а также следить за тем, чтобы работа была безопасной для окружающих. При кошении травы необходимо использовать предписанные защитные устройства и следить за тем, чтобы косилка не выбрасывала траву и предметы, которые могут в траве оказаться, в сторону людей, зданий или машин. В некоторых местах лучше косить на меньшей скорости и использовать большую высоту скашивания – так меньше шансов, что косилка „выстрелит“ неприметным камнем“, – сказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Марге Хабакукк.

Занимающиеся работами по озеленению предприятия тоже должны быть осторожны. Например, компания PZU зафиксировала случай, когда на парковке возле здания подстригли траву между лежащими на газоне камнями, а затем потерпевший обнаружил, что кузов его автомобиля целиком покрыт сколами от камней.

В таких ситуациях на помощь предприятиям придет заключение договора страхования ответственности.