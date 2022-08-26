Первый день работы магазина IKEA под Таллинном: какие товары были самыми популярными?
Вчера, 25 августа, открылся первый магазин IKEA в Эстонии. В первый день магазин в Курна посетили более 10 тысяч жителей Эстонии. Самыми популярными товарами были кухни, постельный текстиль и мебель для спальни. Кроме того, жители Эстонии съели почти 15 тысяч фрикаделек в шведском ресторане и столько же купили домой на шведском продуктовом рынке.
„IKEA вышла на рынок Эстонии, чтобы ещё больше улучшить повседневную жизнь многих жителей Эстонии. Спасибо всем нашим посетителям за прекрасный день открытия. Результаты первого дня превзошли наши ожидания, и мы готовы обслужить всех, кто придёт в таллиннский магазин IKEA в первые выходные“, – сказал Ян Стрикленд, менеджер по продажам IKEA в странах Балтии.
В праздничный день открытия наиболее покупаемыми были решения для кухни и спальни, а также постельный текстиль. Самыми популярными товарами были тарелки и миски OFTAST, сумки FRAKTA, ароматические свечи и зелёные растения. Также покупали мебельные решения к началу нового учебного года. В таллиннском магазине IKEA вы можете под одной крышей получить всё необходимое для дома, потому что в магазине имеется около 9000 товаров для дома, которые можно купить сразу.
Большинство посетителей IKEA также останавливались в шведском ресторане и бистро.
„Вчера был первый рабочий день шведского ресторана, который предложил тысячам посетителей блюда шведской кухни по очень доступным ценам. Например, фрикадельки стоят 3,59 евро, а хот-дог – от 0,70 евро. Жители Эстонии также наслаждались десертами – самым популярным было шоколадное пирожное по цене 0,99 евро“, – пояснил Стрикланд. В шведском ресторане подают завтрак, обед и ужин. Ресторан открыт каждый день с 09:30 до 19:30.
Таллиннский магазин IKEA площадью 30 000 м2 расположен в Курна, недалеко от Таллинна. Чтобы обеспечить бесперебойный транспорт, 25 августа была запущена линия общественного автобуса из центра Таллинна в Курна и обратно с несколькими остановками. Для посетителей на автомобилях создана парковка почти на 1000 парковочных мест.
Таллиннский магазин IKEA открыт каждый день с 10:00 до 20:00.