Как предотвратить ущерб от удара молнией? Советы, которые спасут ваше имущество

По словам Гилден, ущерб от удара молнией, как правило, бывает двух типов. Ежегодно, хоть и в небольшом количестве, происходят страховые случаи, причиной которых становится молния, ударившая в здание или сооружение. Обычно такие ситуации имеют серьезные последствия, например в виде пожара. Бывают случаи, когда вызванное грозой перенапряжение в сети становится причиной пожара, в котором гибнет целое здание.

Другие, гораздо более многочисленные страховые случаи связаны с грозой косвенно, например если буря с грозой приводит к колебаниям напряжения или отключению электричества. В таком случае могут быть повреждены находящиеся в доме бытовая техника или электроника, а также обслуживающее здание оборудование, например тепловые насосы.

Гроза может быть опасна не только для бытовой техники, но и для автомобилей и объектов, которые находятся возле больших старых деревьев. „Гроза часто сопровождается сильным шквальным ветром, который может ломать деревья и уносить незакрепленные предметы, поэтому стоит не только спасать электронику, но и проверять, где припаркован автомобиль и нет ли на улице незафиксированной садовой мебели“, — напоминает Гилден. В качестве примера она приводит случай, когда при грозовом шторме растущий на участке ясень упал на крышу жилого дома, разбил мансардное окно в спальне и помял кровельное железо. Также пострадал фасад дома. Через разбитое окно комнату залило дождем, при этом была повреждена отделка комнаты и пострадала от воды бытовая техника. „Данный пример показывает, как одна проблема вызывает другую, что приводит в итоге к крупному материальному ущербу“, — вспоминает представитель Seesam.