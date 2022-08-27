Как предотвратить ущерб от удара молнией? Советы, которые спасут ваше имущество
Отдыхающие радуются, когда столбик термометра поднимается выше тридцати градусов. Однако и в жаркий летний день можно услышать раскаты грома и увидеть молнии. Менеджер по продукту страхования Seesam Дагмар Гилден дает советы о том, как предотвратить причинение ущерба здоровью и имуществу при ударе молнии.
По словам Гилден, ущерб от удара молнией, как правило, бывает двух типов. Ежегодно, хоть и в небольшом количестве, происходят страховые случаи, причиной которых становится молния, ударившая в здание или сооружение. Обычно такие ситуации имеют серьезные последствия, например в виде пожара. Бывают случаи, когда вызванное грозой перенапряжение в сети становится причиной пожара, в котором гибнет целое здание.
Другие, гораздо более многочисленные страховые случаи связаны с грозой косвенно, например если буря с грозой приводит к колебаниям напряжения или отключению электричества. В таком случае могут быть повреждены находящиеся в доме бытовая техника или электроника, а также обслуживающее здание оборудование, например тепловые насосы.
Гроза может быть опасна не только для бытовой техники, но и для автомобилей и объектов, которые находятся возле больших старых деревьев. „Гроза часто сопровождается сильным шквальным ветром, который может ломать деревья и уносить незакрепленные предметы, поэтому стоит не только спасать электронику, но и проверять, где припаркован автомобиль и нет ли на улице незафиксированной садовой мебели“, — напоминает Гилден. В качестве примера она приводит случай, когда при грозовом шторме растущий на участке ясень упал на крышу жилого дома, разбил мансардное окно в спальне и помял кровельное железо. Также пострадал фасад дома. Через разбитое окно комнату залило дождем, при этом была повреждена отделка комнаты и пострадала от воды бытовая техника. „Данный пример показывает, как одна проблема вызывает другую, что приводит в итоге к крупному материальному ущербу“, — вспоминает представитель Seesam.
В 2021 году страховщик Seesam зарегистрировал 50 страховых случаев, напрямую связанных с грозой. За семь с небольшим месяцев этого года было зарегистрировано 30 таких случаев. Страховых случаев, косвенно связанных с грозой, происходит в несколько раз больше. Крупнейший размер ущерба, возмещенного Seesam в связи с грозой, в прошлом году составил 6000 евро, в этом году — 4000 евро. „Однако картину этого года еще могут изменить августовская жара и связанная с ней опасность грозы“, — добавила менеджер.
Представитель Seesam дает рекомендации о том, как защитить здоровье и домашнее имущество в случае грозы и предотвратить ущерб.
Отключите электронное оборудование от сети. Гроза является главной причиной отключений электричества, которые в свою очередь выводят из строя подключенную к сети бытовую технику. Поэтому, отправляясь в жаркий летний день на работу или на выходные в деревню, следует отключить от питания электрические приборы и провода.
Не оставляйте на улице незакрепленные предметы. Гроза может сопровождаться очень сильными порывами ветра, поэтому особенно важно закрывать окна и убирать в безопасное место незафиксированную садовую мебель и батуты. Также следует убедиться в том, что антенны и другие элементы здания надежно закреплены. При сильном порыве ветра могут пострадать не только унесенные им предметы, но и все, что попадется им на пути, например припаркованный поблизости автомобиль или окна и двери домов.
Оформите страхование домашнего имущества. Перечитайте условия домашнего страхования и убедитесь, что ваше имущество застраховано от причиненного грозой ущерба. Так, у многих обладателей домашнего страхования договор не включает домашнее имущество, и зачастую люди начинают знакомиться с условиями договора лишь тогда, когда страховой случай уже произошел.
Вовремя срубайте старые деревья и ветки. Деревья, растущие возле дома, необходимо ежегодно осматривать, при необходимости удалять трухлявые деревья и срезать старые ветви. Сильный ветер во время грозы может сломать дерево, а падающие ветви — повредить стекло и краску на припаркованной машине или даже разрушить крышу дома.
Во время грозы не купайтесь и не прячьтесь под деревьями. Вода хорошо проводит электричество, также молния с большой долей вероятности может ударить в дерево.