В Мустамяэ появился уникальный терапевтический сад
В Мустамяэском филиале Таллиннского детского дома (б. Сыпрузе, 248) появился уникальный терапевтический сад, в котором дети с особыми потребностями могут заниматься в подходящих условиях и получать впечатления от окружающего пространства при помощи всех чувств. Терапевтический сад торжественно открыт в пятницу.
В четырех семьях Мустамяэского филиала детского дома живет в общей сложности 21 ребенок с тяжелой и глубокой степенью тяжести недостатка здоровья, в здании также расположены центр безопасности для маленьких детей и терапевтический центр. Реконструкция двора Мустамяэского отделения детского дома началась в 2021 году, когда в ящиках был высажен огород. Целью этого было предложить детям разнообразные занятия в саду и дать возможность самостоятельно собирать урожай и выращивать овощи и пряности для кухни детского дома.
„Мы хотели создать для детей уютный, стимулирующий, предлагающий возможность отвлечься двор, в котором можно проводить активные занятия или спокойно отдыхать. Это домашний двор живущих в детском доме ребят, он должен быть приятным и разнообразным, развивающим и безопасным. При помощи различных приемов оформления сады и дворики сделали более интересными для детей, а также сформировали среду, в которой ребенок непосредственно знакомится с новыми ситуациями, играя в саду, двигаясь и наблюдая за тем, что вокруг. Поскольку сад предназначен для детей, многие из которых передвигаются в инвалидном кресле или в специальной коляске, было очень важно создать условия для удобного доступа в каждый уголок сада, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. - Радостно видеть, что все эти цели в новом терапевтическом саду достигнуты. Надеюсь, что коллектив детского дома получит здесь много положительных впечатлений“.
Оздоровительные сады в широком смысле – зеленые зоны, в которых можно снять стресс или хотя бы немного расслабиться. „Самой важной отправной точкой оформления терапевтического сада детского дома является принцип, согласно которому сад должен создавать стимуляцию, впечатления и смену обстановки даже для детей, которые не могут участвовать в физической активности. Так как в здании расположен терапевтический центр, в котором предлагают услугу социальной реабилитации, важно, чтобы дети, обращающиеся за этой услугой, также могли приходить во двор. Мы очень рады, что у нас почти собственный деревенский двор здесь, среди многоквартирных домов Мустамяэ“, - сказал директор Таллиннского детского дома Меэлис Кукк.
Самой большой частью уличной территории стал дворик с традиционными приспособлениями для игр, навесом и местами для сидения. Все элементы, включая озеленение, образуют единое целое, поддерживающее развитие детей. При реконструкции двора вокруг дома создали дополнительное декоративное озеленение, зоны с вечнозелеными хвойными деревьями перемежаются декоративными лиственными кустарниками. На огороде установлено покрытие, подходящее для передвижения на инвалидном кресле или специальной коляске. Для украшения огорода установили опоры для ползучих растений, которые создадут тень.
Огород плавно переходит в терапевтический уголок, в котором все предназначено для использования всех органов чувств – чтобы трогать, нюхать, слушать и чувствовать. Для того, чтобы играть и трогать растения могли и те дети, которые самостоятельно двигаться не могут, есть также высокие грядки и ящики для занятий, к которым можно приблизиться на кресле или коляске. Растения подобраны по запаху цветов, интересной текстуре, форме листьев, звучанию листвы при дуновении ветра и т.п. Прикасаясь к мягким цветам, шершавым или гладким листьям, мху, грубой коре и прочим материалам, дети испытывают разные ощущения. Занятия приготовлены и для детей с расстройствами зрения, которые могут безопасно играть с камнями, шишками, листьями, ветками, ощущать разные материалы и формы. Сад позволяет производить стимуляцию органов чувств круглый год.
Оформление тропы чувств основывается на использовании зрения, слуха, обоняния, осязания, чувства вкуса, потому что именно чувствуя человек осознает пространство вокруг себя. Тропа чувств начинается от огорода и терапевтического уголка, где можно поесть ягод и овощей, потрогать растения и природные материалы, ощутить аромат распустившихся цветов. Виды растений и малых форм будут пополняться.
Ландшафтно-архитектурное решение двора Мустамяэского филиала Таллиннского детского дома разработано бывшим ведущим специалистом отдела озеленения Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Майре Суйметс. Работы проведены предприятием Minuaed OÜ, их стоимость составила 69 120 евро. Это первый этап создания терапевтического сада, ожидается появление еще одной крупной зоны посадок.