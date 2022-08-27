В Мустамяэ появился уникальный терапевтический сад

В четырех семьях Мустамяэского филиала детского дома живет в общей сложности 21 ребенок с тяжелой и глубокой степенью тяжести недостатка здоровья, в здании также расположены центр безопасности для маленьких детей и терапевтический центр. Реконструкция двора Мустамяэского отделения детского дома началась в 2021 году, когда в ящиках был высажен огород. Целью этого было предложить детям разнообразные занятия в саду и дать возможность самостоятельно собирать урожай и выращивать овощи и пряности для кухни детского дома.

„Мы хотели создать для детей уютный, стимулирующий, предлагающий возможность отвлечься двор, в котором можно проводить активные занятия или спокойно отдыхать. Это домашний двор живущих в детском доме ребят, он должен быть приятным и разнообразным, развивающим и безопасным. При помощи различных приемов оформления сады и дворики сделали более интересными для детей, а также сформировали среду, в которой ребенок непосредственно знакомится с новыми ситуациями, играя в саду, двигаясь и наблюдая за тем, что вокруг. Поскольку сад предназначен для детей, многие из которых передвигаются в инвалидном кресле или в специальной коляске, было очень важно создать условия для удобного доступа в каждый уголок сада, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. - Радостно видеть, что все эти цели в новом терапевтическом саду достигнуты. Надеюсь, что коллектив детского дома получит здесь много положительных впечатлений“.