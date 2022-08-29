Как обустроить кухню мечты: собрали для вас самые классные советы!

Если вы еще не придумали, как обустроить кухню, и ищете варианты для вдохновения, мы спешим на помощь: собрали проекты дизайнеров на любой вкус — берите интересные идеи на вооружение.

Расширяйте границы с помощью цвета и мебели

Перед дизайнером Еленой Соренсен стояла непростая задача: организовать на 35 квадратных метрах спальню, просторную гостиную и много мест для хранения. Из безликой новостройки получилась продуманная сканди-двушка с простой, но очень классной кухней.

К кухне добавили большую часть жилой площади — так появилась комфортная кухня-гостиная. Дизайнер работала с небольшим помещением, поэтому в основе палитры — светлые оттенки, которые визуально расширяют пространство.

Кухонный гарнитур собран из готовых модулей стандартного размера. „При проектировании мы всегда делаем ниши для готовой мебели с учетом минимальных зазоров, чтобы создать впечатление „встройки“ на заказ“, — говорит дизайнер. В итоге кухня выглядит просторно и элегантно: чтобы сыграть на контрастах и разбавить светлую гамму, дизайнер добавила темные цвета — кухонный фартук, встроенную технику, посуду и освещение.

Совет: еще один важный момент на любой кухне — бытовая техника. Конечно, можно купить множество разных приборов, которые займут практически все места для хранения, но гораздо удобнее и практичнее, если одна модель будет сочетать в себе сразу несколько функций.

Зонируйте помещение с помощью перегородок

Дизайнер Анна Акшевская создавала интерьер для пожилой мамы заказчика. Планировку продумывали с учетом пожилого возраста будущей хозяйки — хотелось упростить передвижение по квартире. В проекте можно подсмотреть множество отличных ходов по зонированию и оформлению кухни.

Так, для отделения зоны гостиной использовали раздвижные стеклянные перегородки: решение позволяет отделить помещения, но не урезать пространство и не лишать его цельности. Еще одна хорошая идея — зеркальные фасады для увеличения пространства небольшой кухни.