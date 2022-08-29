Как обустроить кухню мечты: собрали для вас самые классные советы!(1)
Какой должна быть идеальная кухня? Ответ на этот вопрос у каждого свой. Одним нравятся минималистичные пространства, где на поверхностях нет ничего лишнего, другие предпочитают сканди с обилием декора. Но все сойдутся в одном — пространство должно получиться максимально удобным и атмосферным, ведь именно на кухне мы собираемся за ужинами с семьей или друзьями, пишет INMYROOM.
Если вы еще не придумали, как обустроить кухню, и ищете варианты для вдохновения, мы спешим на помощь: собрали проекты дизайнеров на любой вкус — берите интересные идеи на вооружение.
Расширяйте границы с помощью цвета и мебели
Перед дизайнером Еленой Соренсен стояла непростая задача: организовать на 35 квадратных метрах спальню, просторную гостиную и много мест для хранения. Из безликой новостройки получилась продуманная сканди-двушка с простой, но очень классной кухней.
К кухне добавили большую часть жилой площади — так появилась комфортная кухня-гостиная. Дизайнер работала с небольшим помещением, поэтому в основе палитры — светлые оттенки, которые визуально расширяют пространство.
Кухонный гарнитур собран из готовых модулей стандартного размера. „При проектировании мы всегда делаем ниши для готовой мебели с учетом минимальных зазоров, чтобы создать впечатление „встройки“ на заказ“, — говорит дизайнер. В итоге кухня выглядит просторно и элегантно: чтобы сыграть на контрастах и разбавить светлую гамму, дизайнер добавила темные цвета — кухонный фартук, встроенную технику, посуду и освещение.
Совет: еще один важный момент на любой кухне — бытовая техника. Конечно, можно купить множество разных приборов, которые займут практически все места для хранения, но гораздо удобнее и практичнее, если одна модель будет сочетать в себе сразу несколько функций.
Зонируйте помещение с помощью перегородок
Дизайнер Анна Акшевская создавала интерьер для пожилой мамы заказчика. Планировку продумывали с учетом пожилого возраста будущей хозяйки — хотелось упростить передвижение по квартире. В проекте можно подсмотреть множество отличных ходов по зонированию и оформлению кухни.
Так, для отделения зоны гостиной использовали раздвижные стеклянные перегородки: решение позволяет отделить помещения, но не урезать пространство и не лишать его цельности. Еще одна хорошая идея — зеркальные фасады для увеличения пространства небольшой кухни.
И, конечно, яркий кухонный фартук, который вторит полу, — дизайн получается гармоничным и позволяет разбавить нейтральный гарнитур.
Не бойтесь играть с фактурами и цветом
Хозяйка этой квартиры попросила дизайнера Татьяну Архипову использовать в проекте много цвета, а именно — сделать акцент на винных оттенках. Второй владелец, в свою очередь, мечтал об интерьере с белыми стенами и фактурой дерева. Татьяна учла все пожелания и создала невероятную кухню, в которой яркость встречается с практичностью.
В основу легла комбинация насыщенной палитры. В кухне-гостиной оформлено сразу несколько акцентных стен — одну нишу выкрасили зеленой краской для мела, а ниша с гарнитуром задает настроение фактурой дерева и голубым фартуком.
Так как пространство получилось небольшим, дизайнер продумала кухонный остров — он сделал кухню более функциональной. Использование дерева в интерьере — популярный тренд, и идею Татьяны смело можно позаимствовать. Помещение становится более теплым, а смелая палитра добавляет неповторимую изюминку.
Делайте ставку на текстиль
Если вы переживаете, что переборщите с цветом, выход есть — используйте базовую мебель, а для акцентов подбирайте яркий текстиль. Именно так и поступила дизайнер Наталья Березина. В ее проекте есть масса интересных идей.
На кухне-гостиной остро встал вопрос зонирования: зону отдыха планировали отделить от зоны кухни, а еще хотелось, чтобы гарнитур „растворялся“ в помещении. Реализовать задуманное помогла выкраска стен гостиной в цвет фасадов, а кафельная плитка на фартуке совпадает по оттенку с подоконниками.
А оживить пространство помогли стулья в обеденной зоне в насыщенном винном оттенке, диван в нежной палитре и потрясающие картины — не забывайте, что декор всегда является финальным аккордом в интерьере.
Используйте стены как холст
Проект дизайнера Александры Протасовой очень необычный: через него хотелось реализовать понимание современного русского сибирского интерьера — связь с природой, корнями и культурной историей. Кухне здесь хочется уделить особое внимание.
Изначально это была трешка с очень маленькой кухней, которая после перепланировки превратилась в просторную кухню-гостиную. Дизайнер оформила кухонную зону, столовую и зону отдыха. Для увеличения мест хранения и рабочей поверхности использовали кухонный остров.
Помимо грамотной организации пространства, главной особенностью кухни стали невероятные стены, на которых изображены сибирские цветы и травы, — это роспись новосибирской художницы. В сочетании с деревянным потолком из планкена и фальшбалками в комнате создается неповторимое ощущение уюта.