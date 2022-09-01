ВИДЕО | Универсальные интерьеры и недорогой ресторан: эстонские блогеры сняли обзор IKEA в Таллинне

Приготовьтесь отправиться в путешествие по миру мебели! В этом видео мы прогуляемся по недавно открывшемуся магазину IKEA в Таллинне. Расскажем, почему он не оставит никого равнодушным и чем этот магазин вдохновляет.

Чем хороша IKEA - так это возможностью „подсмотреть“ за интерьерами, найти и заметить какие-то „уловки“ для себя. Для этого не обязательно даже что-то покупать.

Очень классно, что здесь есть обзор цен для одной комнаты - то есть, вы сможете примерно прикинуть, во сколько вам обойдется такая обстановка. На табличке перечислена вся представленная мебель с ценами и указана общая сумма.

При этом, несмотря на то, что интерьеры все очень классно подобраны, создается ощущение, что если купить какой-то один элемент обстановки и принести его домой, то эффект пропадет. Здесь ведь даже все книги в одинаковых по цвету обертках, все вещи на своих местах, даже цветы подобраны по цветовой гамме. Именно благодаря этому и создается уют и атмосфера.

Смотрите полный обзор магазина в видео ниже: