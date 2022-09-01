ФОТО | В Пирита выбрали самые красивые сады и балкон района. Они завораживают разнообразием растений!

„В Пирита много красивых и уникально обустроенных домашних садов. Они радуют глаз как самих владельцев, так и прохожих. С помощью конкурса красивейших домашних садов мы благодарим и выражаем признание создателям интересных и красивых садов, а также вдохновляем всех остальных приводить в порядок свое пространство вокруг дома, потому что благодаря этому станет самым красивым и весь район“, — сказал заместитель старейшины Пирита по задачам старейшины Кайдо Саарнийт.

Красивейшие домашние сады Пирита очаровывают видовым богатством флоры, хорошо продуманным оформлением и разнообразными возможностями для отдыха. При оформлении обоих самых красивых садов были хорошо использованы условия природы. Один из красивейших садов находится по адресу Мяхе-Каазику теэ, 46. Здесь находятся палисадник и хозяйственный сад, приватные уголки и места, где можно приятно провести время с гостями. А за домом на крыше дома растут луговые растения.

Самый настоящий „ого“-эффект предоставляет расположенный по адресу Вахулилле теэ, 5-17 балкон, который излучает любовь к озеленению и рукоделию. На балконе обустроена вертикальная роскошная среда с цветами и съедобными растениями. На балконе растут помидоры трех сортов, кориандр, лимонная мята, пеларгоны, плющ, лобелии, физалис, виноград, земляника, базилик и зеленый салат. Всего на балконе в 7,5 квадратных метров растут около 33 растений. Владелица балкона Анникен Халден.

Владельцы сада по адресу Лодуметса, 24 — Свеа Урвак и Тармо Винкель, а владельцы сада по адресу Мяхе-Каазику теэ, 46 — Эла Эдала и Маури Самуэль Икола. Оба самых красивых домашних сада являются кандидатами конкурса Президента Республики „Красивый дом Эстонии 2022“.

Конкурс „Самый красивый домашний сад Пирита“ учрежден управой Пирита.