ФОТО | Как обставить приобретенное в новостройке жилье? Советы эстонского дизайнера

„При покупке квартиры на стадии проектирования можно поинтересоваться, как в квартире будут располагаться отопительные, водопроводные и вентиляционные трубы“, – для начала обращает внимание дизайнер интерьера Алена Радомски. Как правило, площадь подвесного потолка зависит от вентиляционных труб.

Также важно месторасположение вентиляционного агрегата. „Рекомендую уточнить, будет ли в квартире установлен отдельный вентиляционный агрегат, и если да, то в каком месте. Если планируется установка настенного агрегата в бытовом помещении квартиры, следует уточнить, поместятся ли в том же помещении стиральная машина и сушилка или понадобится стиральная машина со встроенной сушилкой.

Не менее важен и выбор отделочных материалов. „При выборе материалов как можно подробнее представляйте их в своей квартире, а если сомневаетесь, то, возможно, стоит обратиться за помощью к дизайнеру интерьера“, – сказала Радомски.

По словам дизайнера интерьера, зачастую люди рассматривают элементы интерьера по отдельности, и поэтому в дальнейшем они могут не совсем сочетаться друг с другом. Если изначально кухня не была тщательно продумана, может случиться так, что, например, кухонная раковина будет располагаться в неподходящем месте. А перемещение водопроводных и канализационных труб – это, к сожалению, уже более трудоемкая и дорогостоящая работа.

Природные формы

Сегодня форма более важна, чем материалы и цвета. Тренд плавных, массивных, природных форм охватывает самую разную продукцию – от диванов до ваз. Поскольку экологичный образ мышления по-прежнему лидирует, сейчас популярны такие материалы как натуральная древесина и камень.

„В интерьере на протяжении уже нескольких лет преобладают природные формы и материалы. При обустройстве жилья оформителей особенно привлекают мебель из натуральной древесины и детали с плетением из ротанга“, – рассказала Радомски.