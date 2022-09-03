ФОТО | Как обставить приобретенное в новостройке жилье? Советы эстонского дизайнера
Обустройство нового жилья должно начинаться с оценки его технического состояния и с принятия решений по части внутренней отделки. О том, каких ошибок следует избегать и как создать теплое и уютное жилье, рассказывает архитектор внутреннего пространства предприятия Kaamos Алена Радомски, которая оформила демонстрационную квартиру в застройке Vikimõisa.
„При покупке квартиры на стадии проектирования можно поинтересоваться, как в квартире будут располагаться отопительные, водопроводные и вентиляционные трубы“, – для начала обращает внимание дизайнер интерьера Алена Радомски. Как правило, площадь подвесного потолка зависит от вентиляционных труб.
Также важно месторасположение вентиляционного агрегата. „Рекомендую уточнить, будет ли в квартире установлен отдельный вентиляционный агрегат, и если да, то в каком месте. Если планируется установка настенного агрегата в бытовом помещении квартиры, следует уточнить, поместятся ли в том же помещении стиральная машина и сушилка или понадобится стиральная машина со встроенной сушилкой.
Не менее важен и выбор отделочных материалов. „При выборе материалов как можно подробнее представляйте их в своей квартире, а если сомневаетесь, то, возможно, стоит обратиться за помощью к дизайнеру интерьера“, – сказала Радомски.
По словам дизайнера интерьера, зачастую люди рассматривают элементы интерьера по отдельности, и поэтому в дальнейшем они могут не совсем сочетаться друг с другом. Если изначально кухня не была тщательно продумана, может случиться так, что, например, кухонная раковина будет располагаться в неподходящем месте. А перемещение водопроводных и канализационных труб – это, к сожалению, уже более трудоемкая и дорогостоящая работа.
Природные формы
Сегодня форма более важна, чем материалы и цвета. Тренд плавных, массивных, природных форм охватывает самую разную продукцию – от диванов до ваз. Поскольку экологичный образ мышления по-прежнему лидирует, сейчас популярны такие материалы как натуральная древесина и камень.
„В интерьере на протяжении уже нескольких лет преобладают природные формы и материалы. При обустройстве жилья оформителей особенно привлекают мебель из натуральной древесины и детали с плетением из ротанга“, – рассказала Радомски.
„Цвета становятся всё смелее. Белые и характерные для нашей природы серовато-коричневатые тона дополняются терракотовым, синими и зелеными тонами, однако все же в спокойном, природном контексте“, – добавила она.
Направление интерьеру задает крупная мебель
Дизайнер интерьера рекомендует начинать обустройство с установки крупной мебели, изготовленной по специальному заказу, например, кухонной мебели и гардеробных шкафов. От них зависит то, каким получится стиль жилья. Кроме того, они исполняют важную роль – вмещают большую часть вещей.
„Уже на начальной стадии проектирования следует основательно продумать то, с какими привычками могли бы согласовываться кухонная мебель и гардеробные шкафы и насколько вместительными они должны быть“, – дала совет Радомски. Например, при планировании гардеробного шкафа человек должен посчитать, сколько у него пар обуви, и подумать, будет ли он вешать свои свитера на вешалках или складывать их на полку.
Хитрые интерьерные решения
В случае дефицита пространства следует использовать творческий подход. Чтобы поместились все необходимые элементы интерьера, порой необходимо использовать нестандартные решения. Радомски приводит в пример решение для домашнего офиса, ставшее актуальным в последние годы. „Домашний офис можно создать в спальне, скомбинировав прикроватную тумбочку и письменный стол“.
Текстиль привносит уют
„В суровом климате Эстонии текстиль привносит в дом уют“, – констатировала Радомски. В современных домах можно увидеть занавески из натурального льна и ковер из грубой шерсти.