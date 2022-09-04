Как устранить сквозняк в квартире: 7 простых советов(1)
Многие боятся сквозняков и считают, что почти всегда именно они приводят к простуде. Разбираемся, так ли это на самом деле и что делать, если в квартире постоянно сквозит.
Чтобы в помещении образовался сквозняк, достаточно небольшой щели в стене, потолке или полу. Сила сквозняка бывает разной, в большинстве случаев ее можно контролировать. Но иногда дует еле заметно, а источник тяги неочевиден. Сам по себе сквозняк не таит угрозы, но при определенных условиях может быть опасен, пишет РБК.
Устранить полностью сквозняки в квартире или доме можно самостоятельно. Как именно — читайте в инструкции.
Что такое сквозняк
Сквозняк — это направленный и устойчивый поток воздуха, возникающий при определенных обстоятельствах в замкнутых пространствах. Чаще всего его провоцируют приоткрытые окна, двери, форточки, а также щели в полах или другие негерметичные отверстия, выходящие наружу дома. Причиной сквозняка также может стать принудительная конвекция, то есть поток воздуха от вентилятора, кондиционера или вытяжки.
Как правило, легкий сквозняк дискомфорта не приносит, а наоборот, приятно освежает и остужает помещение, например в жару. Сильные и постоянные сквозняки менее приятны по ощущению, опасны для здоровья и снижают энергоэффективность дома, квартиры и любого другого помещения. Например, потенциальная экономия энергии за счет уменьшения сквозняков в доме может составлять от 10% до 20% в год.
Запустить сквозняк в дом легко — для этого достаточно приоткрыть два окна на противоположных стенах. Как только вы их закроете, сквозить перестанет. Другое дело, когда источник тяги неочевиден. Чтобы обнаружить его, придется тщательно осмотреть дом/квартиру, причем как внутри, так и по возможности снаружи. Особенно внимательно следует проверять:
все внешние углы помещения, подоконники, оконные рамы;
места стыка разных отделочных материалов, например сайдинга и каменного фундамента, дымохода и кровли и т. д;
электрические розетки, переключатели света;
входную дверь, замочную скважину, место крепления дверной ручки;
напольные плинтусы, вентиляционные отверстия.
Опасен ли сквозняк
Сквозняк не несет в себе ничего плохого, наоборот, это один из самых эффективных и быстрых способов проветривания помещения. Однако при определенных обстоятельствах он может спровоцировать простудные заболевания или даже испортить свежий ремонт. Вот некоторые из опасностей сквозняка:
для здоровья. В отличие от уличного ветра сквозняк воздействует точечно. Поэтому, сидя у приоткрытого окна, можно и не заметить, как продует шею или поясницу. В свою очередь, переохлаждение определенной части тела может спровоцировать простуду или воспаление мышц. Например, исследования показали, что резкое изменение температуры в помещении всего на 2–3 °С повышает риск развития заболеваний верхних дыхательных путей [2];
для имущества. Всем хорошо известно, что сквозняки губительны для только что поклеенных обоев — последние попросту отвалятся и ремонт будет испорчен. Кроме того, некоторая мебель, книги или картины, особенно если речь идет об антиквариате, также не терпят сквозняков и резких перепадов температуры;
для растений и животных. Некоторые растения не переносят холод и изменение влажности, поэтому, если в вашем доме постоянно гуляет ветер, следует более тщательно подбирать цветы и другие растения. То же касается домашних животных, например попугаев и некоторых породистых питомцев.
Почему возникает сквозняк в квартире
Природа любого сквозняка — в разнице давления и температуры снаружи и внутри помещения. Поскольку воздух — это смесь газов, он всегда стремится к выравниванию давления. В итоге теплый воздух покидает помещение, а холодный устремляется на его место через щели, отверстия или приоткрытые окна. Этот процесс и ощущается как сквозняк. Чем разница температуры и давления внутри и снаружи помещения больше, тем сильнее будет тяга.
Регулировать сквозняк можно, контролируя, насколько широко открыто окно. Если проблема в трещинах на стенах или щелях в полу, то решать проблему придется кардинально. Вот еще некоторые из причин, из-за которых может возникать сквозняк:
открытые окна, форточки и двери. Классический способ вызвать сквозняк. Лучше всего помещение продует, если открыть окна на противоположных стенах;
смежные помещения. Причиной тяги и сквозняка в квартире часто становятся лестничные клетки или коридор в подъезде. Дело в том, что объем воздуха в них гораздо больше, чем в квартире, а значит, как только открывается дверь, воздух из подъезда устремляется внутрь квартиры или постоянно сквозит через щель под дверью/замочную скважину. В частном доме причиной сквозняков могут быть чердаки, подвалы и дымоходы;
кабельные линии, провода. Везде, где кабель, провод или труба проходят изнутри наружу, обычно происходит утечка воздуха, особенно если отверстие, в котором проложены коммуникации, большое или разрушилось со временем;
электроточки. Настенный выключатель и розетка при отсутствии должной изоляции могут стать настоящими аэродинамическими трубами. Если при поднесении руки к розетке вы чувствуете, что из нее дует, лучше вызвать мастера для дополнительного утепления.
Как устранить сквозняк
Для устранения сквозняков следует выполнить две вещи: не допускать проникновения холодного воздуха извне и следить за тем, чтобы теплый воздух циркулировал внутри помещения и не покидал его. Для этого можно сделать следующее:
Заменить уплотнители на входной двери. Со временем резинки по краям входной группы изнашиваются и становятся тоньше, в итоге из-под двери начинает сквозить. Заменить уплотнители можно самостоятельно, купив самоклеящуюся ленту в любом строительном или мебельном магазине.
Закрыть замочную скважину. Очень часто именно через замочную скважину или место крепления ручки к двери тянет холодным воздухом из подъезда. Чтобы исключить тягу, можно повесить на замок специальную накладку из кусочка плотной ткани, металла или резинки. Если дует из ручки, возможно, придется заменить ее или пройти по стыку герметиком.
Утеплить оконные рамы. Раньше каждую зиму деревянные окна прокладывали поролоном, запечатывая стыки поверх малярным скотчем. Так удавалось отсечь холодный воздух снаружи и устранить сквозняк зимой. Большинство современных пластиковых окон подобных манипуляций не требуют. Но если из них тянет холодом, то в первую очередь стоит проверить резиновые уплотнители стеклопакета и заменить их по необходимости. Если окно перекосилось или не закрывается плотно, то потребуется регулировка.
Загерметизировать щели и отверстия. Если тянет от окна, возможно, проблема в неправильной установке подоконника. Исправить положение можно при помощи монтажной пены или герметика. То же касается розеток и настенных выключателей, которые могут быть причиной сквозняка.
Установите межкомнатные двери с притвором. Этот небольшой порожек на дверной коробке не только улучшит шумоизоляцию, но и защитит от сквозняка, который возникает, например, от открытого на лестничной клетке окна.
Проверить наружные стены дома. Если дом старый, то сквозить может из-под межэтажных перекрытий или даже трещин в фасаде. В этом случае можно попробовать решить проблему через управляющую компанию или попытаться заделать щели самостоятельно.
Использовать подручные средства. Быстрее всего, когда нет возможности делать ремонт или менять остекление, устранить сквозняки поможет обычный плотный текстиль. Если в доме старые деревянные полы, то укройте их коврами в каждом из мест, откуда сквозит. То же касается окон — их можно закрыть плотными шторами.