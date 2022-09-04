Как устранить сквозняк в квартире: 7 простых советов

Чтобы в помещении образовался сквозняк, достаточно небольшой щели в стене, потолке или полу. Сила сквозняка бывает разной, в большинстве случаев ее можно контролировать. Но иногда дует еле заметно, а источник тяги неочевиден. Сам по себе сквозняк не таит угрозы, но при определенных условиях может быть опасен, пишет РБК.

Устранить полностью сквозняки в квартире или доме можно самостоятельно. Как именно — читайте в инструкции.



Что такое сквозняк

Сквозняк — это направленный и устойчивый поток воздуха, возникающий при определенных обстоятельствах в замкнутых пространствах. Чаще всего его провоцируют приоткрытые окна, двери, форточки, а также щели в полах или другие негерметичные отверстия, выходящие наружу дома. Причиной сквозняка также может стать принудительная конвекция, то есть поток воздуха от вентилятора, кондиционера или вытяжки.



Как правило, легкий сквозняк дискомфорта не приносит, а наоборот, приятно освежает и остужает помещение, например в жару. Сильные и постоянные сквозняки менее приятны по ощущению, опасны для здоровья и снижают энергоэффективность дома, квартиры и любого другого помещения. Например, потенциальная экономия энергии за счет уменьшения сквозняков в доме может составлять от 10% до 20% в год.

Запустить сквозняк в дом легко — для этого достаточно приоткрыть два окна на противоположных стенах. Как только вы их закроете, сквозить перестанет. Другое дело, когда источник тяги неочевиден. Чтобы обнаружить его, придется тщательно осмотреть дом/квартиру, причем как внутри, так и по возможности снаружи. Особенно внимательно следует проверять:

все внешние углы помещения, подоконники, оконные рамы;

места стыка разных отделочных материалов, например сайдинга и каменного фундамента, дымохода и кровли и т. д;

электрические розетки, переключатели света;

входную дверь, замочную скважину, место крепления дверной ручки;

напольные плинтусы, вентиляционные отверстия.

Опасен ли сквозняк