Как не бояться счета за электричество: 10 эффективных способов сэкономить электроэнергию

Держите свой холодильник и морозильную камеру полными

Мы все знаем, что не стоит держать холодильник открытым больше необходимого, но знали вы, что полный холодильник и морозилка также помогут вам сэкономить? Чем больше продуктов у вас в холодильнике, тем меньшее количество времени ему приходится работать для того, чтобы поддерживать заданную температуру.

Установите лампы с датчиками движения

Такие лампы позволяют вам использовать в квартире ровно столько света, сколько требуется и только того, когда это необходимо.

Избегайте сушить белье в сушильной машине

К сожалению, если вы хотите сэкономить на электричестве, от использования некоторых представителей бытовой техники вам придется отказаться. Это именно тот случай. Вместо закладывания выстиранного белья в сушильную машину, развесьте его на балконе или на сушилке для одежды.

Отключайте пассивные электроприборы

У каждого в доме есть ряд электроприборов, которые потребляют электричество, даже когда ими не пользуются. Это может быть телевизор, компьютер и любое другое устройство, которое полностью не отключается, а находится в „спящем режиме“. Еще один вариант – воткнутые в розетки зарядные устройства для телефонов и компьютеров. В каждом зарядном устройстве есть преобразователь, и этот преобразователь потребляет небольшое количество электроэнергии. А теперь представьте, что в розетки воткнуто уже несколько зарядных устройств…

Однако, не все, что можно выдернуть из розеток, нужно выдергивать. Нежелательно, например, вытаскивать из розетки робот-пылесос. Этот пылесос заряжается от базовой станции и при отключении станции от электричества, аккумулятор пылесоса начнет разряжаться, а, значит, при следующем включении придется дополнительно тратить электричество и заряжать пылесос заново. Такие устройства имеет смысл выдергивать из розетки только если вы собираетесь в длительную поездку.

Используйте солнечный свет или защитите дом от него