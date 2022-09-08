Как не бояться счета за электричество: 10 эффективных способов сэкономить электроэнергию(15)
Цены на электроэнергию бьют все рекорды и все большее количество людей задумывается над тем, как уменьшить приходящие им счета. Первое и самое главное, что придется, похоже, сделать всем без исключения – это пересмотреть свои повседневные привычки. Вот несколько советов о том, что можно изменить в вашем поведении (или в окружающем вас пространстве), что позволит хоть немного, но сэкономить, пишет Delfi Дом&Сад.
Держите свой холодильник и морозильную камеру полными
Мы все знаем, что не стоит держать холодильник открытым больше необходимого, но знали вы, что полный холодильник и морозилка также помогут вам сэкономить? Чем больше продуктов у вас в холодильнике, тем меньшее количество времени ему приходится работать для того, чтобы поддерживать заданную температуру.
Установите лампы с датчиками движения
Такие лампы позволяют вам использовать в квартире ровно столько света, сколько требуется и только того, когда это необходимо.
Избегайте сушить белье в сушильной машине
К сожалению, если вы хотите сэкономить на электричестве, от использования некоторых представителей бытовой техники вам придется отказаться. Это именно тот случай. Вместо закладывания выстиранного белья в сушильную машину, развесьте его на балконе или на сушилке для одежды.
Отключайте пассивные электроприборы
У каждого в доме есть ряд электроприборов, которые потребляют электричество, даже когда ими не пользуются. Это может быть телевизор, компьютер и любое другое устройство, которое полностью не отключается, а находится в „спящем режиме“. Еще один вариант – воткнутые в розетки зарядные устройства для телефонов и компьютеров. В каждом зарядном устройстве есть преобразователь, и этот преобразователь потребляет небольшое количество электроэнергии. А теперь представьте, что в розетки воткнуто уже несколько зарядных устройств…
Однако, не все, что можно выдернуть из розеток, нужно выдергивать. Нежелательно, например, вытаскивать из розетки робот-пылесос. Этот пылесос заряжается от базовой станции и при отключении станции от электричества, аккумулятор пылесоса начнет разряжаться, а, значит, при следующем включении придется дополнительно тратить электричество и заряжать пылесос заново. Такие устройства имеет смысл выдергивать из розетки только если вы собираетесь в длительную поездку.
Используйте солнечный свет или защитите дом от него
Здесь нужно понимать, с какой конкретно ситуацией вы сталкиваетесь у себя дома. Максимально использовать солнечный свет стоит использовать в ситуации, когда на улице не слишком жарко и раздвинув шторы и подняв жалюзи, вы сможете осветить свой дом или квартиру без включения искусственного освещения.
Защищать помещение от солнечного света стоит в том случае, если на улице стоит жара +30 градусов, а в доме работает кондиционер. Его использование можно уменьшить, плотно задернув шторы и опустив жалюзи.
Стирайте белье и посуду в более холодной воде
Стирайте одежду и посуду (в посудомоечной машине) при более низкой температуре, так как для нагрева воды расходуется больше электроэнергии. К примеру, при 60 градусах стиральная машина потребляет на 45% больше энергии, чем при 30 градусах. Тем не менее, некоторые вещи, например, полотенца и постельное белье, необходимо стирать при более высокой температуре.
Включайте стиральную и посудомоечную машины только когда они заполнены
Эти приборы потребляют значительное количество электроэнергии и уменьшить его можно за счет стирки бОльшего количества одежды одновременно. Аналогично и с посудой. Одну тарелку и чашку можно сполоснуть и не прибегая к кардинальным методам.
Кипятите в чайнике столько воды, сколько нужно
Для того, чтобы вскипятить воду в чайнике, наливайте ровно столько воды, сколько вам необходимо. Если вы будете кипятить полный чайник, а не одну кружку воды, потребление возрастет в четыре раза.
Используйте душ, а не ванну, но не находитесь в нем долго
Нежась в горячей ванне, мы незаметно для себя расходуем по 150-160 литров воды за раз. А пользуясь душем, мы используем не более трети от этого объема. Кстати, в душе можно еще больше сократить потребление воды: установив современный смеситель с термостатом, или, например, выключая воду на время намыливания.
Последний совет
Ну и последний совет, который, мы надеемся, не окажется для вас чем-то неожиданным – используйте LED-лампочки. Если вы используете люминесцентные лампы (спиралевидные лампы, которые раньше называли энергоэффективными), то их рекомендуется заменить после того, как они перегорят. Если вы используете лампы накаливания или галогенные, то лучше заменить их как можно скорее, начиная с помещений, которые вы используете чаще всего.