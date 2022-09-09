Что должно быть в вашей новой квартире: чек-лист от дизайнеров для комфортной жизни(1)
Как сделать так, чтобы каждый квадрат жилого помещения использовался по максимуму? Почему грамотная планировка в вашей квартире так важна и на что еще стоит обратить внимание, пишет INMYROOM.
Бюро FLATS DESIGN собрали для вас чек-лист того, что должно быть в вашей новой квартире для комфортной и красивой жизни.
Грамотная планировка
Наш совет — заказывать планировку именно у архитектора. Не забываем про 508 ПП. Именно собственник несет ответственность за нарушение перепланировки.
Отсутствие или минимум коридоров
Ваша квартира должна повышать качество жизни и способствовать объединению семьи, поэтому очень важно продумать общее „место встречи“, а не распределить всех по отдельным комнатам, где единственное связующее звено — коридор.
Гардеробная
Или грамотно спланированный шкаф. Желательно не купе. Шкаф должен открываться полноценно, чтобы хозяйка/хозяин имели полное представление, что там лежит, и могли быстро скомбинировать свой образ.
Кабинет или ниша-кабинет
Мы живем в интереснейшее время, когда нет необходимости ходить на работу в офис. Чтобы это было максимально комфортно, кабинет должен быть продуманным и все в нем должно иметь свое место. И про принтер не забудьте. Но мы всегда стараемся его спрятать, потому что эстетика тоже очень важна.
Удобный санузел с инсталляцией
И тут надо добавить, что инсталляция в этом пункте имеет обязательный характер. Это гораздо красивее и гигиеничнее.
Гигиенический душ
И даже если вы не всегда будете использовать его по назначению, набрать воду в ведро вам будет удобнее именно так.
Мастер-клавиша света и электрической сети
Первая выключает свет во всей квартире при выходе, вторая выключает все розетки (кроме тех, которые должны работать постоянно).
Хорошие двери
Чем выше — тем лучше.
Сушильный шкаф
Весь ваш красивый интерьер убьет сушилка по центру комнаты. Сушильный шкаф — это давно не роскошь, а скорее необходимость. Ведь все мы за эстетику, а балкон и лоджию лучше сделать зоной для отдыха.