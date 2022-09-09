ФОТО | „Ну и зачем ехали так далеко?!“ Пустые полки таллиннского магазина разочаровали клиентов IKEA

„Мы благодарны за энтузиазм, с которым жители Эстонии приняли таллиннский магазин IKEA. В первые дни число покупателей превысило наши прогнозы. В связи с задержкой поставок часть товара временно закончилась на полках. Мы работаем во имя того, чтобы товары как можно быстрее попали обратно на полки и извиняемся за возможные неудобства“, - сказала она.