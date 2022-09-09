ФОТО | „Ну и зачем ехали так далеко?!“ Пустые полки таллиннского магазина разочаровали клиентов IKEA(19)
Читатель Delfi прислал фотографии пустых полок в недавно открывшемся в Курна под Таллинном магазине IKEA. „Ну и зачем ехали так далеко, чтобы все равно заказывать онлайн?!“ - жалуется он.
Менеджер по коммуникациям IKEA Baltic Рената Данте говорит, что часть товара отсутствует на полках из-за задержки поставок.
„Мы благодарны за энтузиазм, с которым жители Эстонии приняли таллиннский магазин IKEA. В первые дни число покупателей превысило наши прогнозы. В связи с задержкой поставок часть товара временно закончилась на полках. Мы работаем во имя того, чтобы товары как можно быстрее попали обратно на полки и извиняемся за возможные неудобства“, - сказала она.
Данте добавила, что в магазине IKEA под Таллинном можно на месте купить почти 9000 товаров, а все посетители всегда находят решения для интерьера дома, отвечающие их потребностям.
„Если желаемый товар закончился, то специалисты IKEA помогут найти альтернативные решени для интерьера“, - отметила она.