Добавьте лавровый лист в стиральную машину: вау-эффект гарантирован

У каждой хозяйки есть собственные секреты идеальной стирки, но знаете ли вы, что вау-эффекта можно достичь, просто положив в стиральную машинку лавровый лист? Конечно, такой „эксперимент“ сначала вызывает довольно скептические мысли, но стоит только попробовать. УНИАН рассказывает, как спасти вашу одежду и белье лавровым листком.

Лавровый лист в стиральную машину клали еще наши бабушки. Старшее поколение точно знает об этом трюке, но с наступлением эры огромного ассортимента стиральных средств об этом способе вдруг забыли. Несмотря на это в интернете немало отзывов о „лаврушке“ в стиральной машине. Хотя, вы можете спросить об этом способе у мамы, бабушки, тети, или даже соседки.

Для чего лавровый лист кладут в стиральную машину?

Со временем большинство одежды теряет свой цвет из-за регулярной стирки, износа и сомнительного качества. Для многих из нас это проблема, особенно когда вещь стала нашей любимой.

„Лаврушка“ поможет освежить ткань, сохранить ее цвет и даже сделать его ярче.

Как использовать лавровый лист для стирки?

Существует несколько способов стирки с лавровым листком. Каждый из них приносит пользу, но иногда хозяйки модернизируют рецепт. Рассмотрим несколько способов.

Способ 1: смешайте 10 лавровых листьев и 4 столовых ложки пищевой соды в небольшом мешочке, а затем положите его в барабан машины вместе с одеждой. Стирайте при температуре не менее 30 градусов.

Результат: вы будете в восторге от цветов вашей одежды. Они станут яркими и блестящими.

Способ 2: поместите ваше белье в большой таз. Теперь займитесь приготовлением лаврового отвара. Вскипятите в кастрюле 10 лавровых листьев и 4 столовые ложки соды. Помешивайте и оставьте на огне примерно на 20 минут, а затем дайте жидкости остыть. Холодную жидкость залейте в таз и оставьте на весь день. После этого постирайте одежду привычным способом.

Результат: гарантированно насыщенный цвет вашей одежды.