Испортили диван? Раскрываем секреты очистки пятен с обивки мягкой мебели
Если вы приобрели новенький диван, то рано или поздно на нем появятся какие-нибудь пятна: следы кофе, чая, сока или обычной шариковой ручки. И если оперативно это не исправить, то грязь останется на обивке надолго (если не навсегда), пишет INMYROOM.
Попробуем разобраться, как вовремя и качественно избавиться от различных видов пятен.
Первая помощь мебели
Самое главное – это сразу же начать решать возникшую проблему, чтобы не упустить драгоценное время.
Жирные следы от помады, пиццы и вина необходимо обильно посыпать солью/крахмалом и оставить на несколько минут, после чего аккуратно пропылесосить. Если же клякса уже успела высохнуть, то солевой раствор лучше распылить на нее из пульверизатора.
Отпечатки шоколада, воска и клея, напротив, удаляются только в затвердевшем виде. Их нужно отскоблить канцелярским ножом, а остатки посыпать солью/крахмалом и пропылесосить.
Пролитый чай, кофе и сок достаточно промокнуть бумажным полотенцем, иначе след увеличится.
Инструкция по выведению пятна
Пятновыводитель следует нанести на незаметный участок обивки и подождать 10 мин, после чего смыть. Если ткань не поменяла цвет, то состав готов к использованию.
Необходимо нанести пятновыводитель на запачканное место точечными движениями от краев к центру, не размазывая и не растирая. На ворсистой обивке надо чистить пятно по направлению ворса.
После того, как время действия средства пройдет, его нужно точечно смыть чистой водой из пульверизатора. Затем пятно необходимо промокнуть салфеткой, сухой губкой либо бумажным полотенцем.
Участок дивана, на котором было пятно, нужно обработать слабо концентрированным раствором уксуса (2-3 капли на 1 л воды). Он обезвредит действие пятновыводителя и приостановит его химическую реакцию.
Наконец, место следует еще раз промыть водой и промокнуть.
Чтобы не образовались разводы, потребуется просушить испачканный участок феном или пылесосом.
Как выбрать пятновыводитель
Для бархата, атласа, замши и прочих видов обивки надо приобрести специальное средство, предназначенное для определенной текстуры. Если диван/кресло обтянуты натуральной или искусственной кожей, то длительное действие фена и применение бытовой химии строго противопоказано.
Для мебели из рогожки, х/б, флока и велюра подойдет простой пятновыводитель. Соду, уксус, спирт и средства для мытья посуды лучше использовать лишь в экстренных ситуациях.
Наиболее безопасными пятновыводителями являются кислородные, т.к. они содержат соду и перкарбонат натрия. При реакции с водой такой раствор выделяет кислород и выводит пятно без повреждения обивки.
Что лучше использовать: жидкое средство или карандаш
Жидкий пятновыводитель поможет очистить диван/кресло со съемным чехлом. Его необходимо нанести на поврежденное место, подождать несколько минут, а затем постирать в стиралке с порошком.
Карандаш, как и спрей, будет работать локально, но более точно, нежели чем при распылении из пульверизатора.
Способ борьбы с въевшимися пятнами
Если пятно старое и давно въелось в ткань, то действовать нужно по вышеизложенной инструкции, только многократно повторяя процесс.
Однако пятна крови, мочи и лака для ногтей своими силами вывести почти нереально – это сделают работники клининга. В их распоряжении всегда имеется экстракторный пылесос на высокой температуре и профессиональные чистящие средства.