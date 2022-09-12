Испортили диван? Раскрываем секреты очистки пятен с обивки мягкой мебели

Пятновыводитель следует нанести на незаметный участок обивки и подождать 10 мин, после чего смыть. Если ткань не поменяла цвет, то состав готов к использованию.

Необходимо нанести пятновыводитель на запачканное место точечными движениями от краев к центру, не размазывая и не растирая. На ворсистой обивке надо чистить пятно по направлению ворса.

После того, как время действия средства пройдет, его нужно точечно смыть чистой водой из пульверизатора. Затем пятно необходимо промокнуть салфеткой, сухой губкой либо бумажным полотенцем.

Участок дивана, на котором было пятно, нужно обработать слабо концентрированным раствором уксуса (2-3 капли на 1 л воды). Он обезвредит действие пятновыводителя и приостановит его химическую реакцию.