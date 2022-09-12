Прощай, минимализм! Какие тренды в дизайне интерьеров будут актуальны в 2023 году

„Это смелый выход за привычные рамки, нарушение общепринятых правил композиции. Вы ожидали законченности, симметрии? Возможно, вы хотите понять, какой перед вами стиль? Не выйдет. Здесь все наоборот. Интерьер передает атмосферу незавершенности, незаконченности и своеобразного творческого хаоса. Как будто его недоделали, недокрасили, недошпатлевали. На этом фоне прекрасно чувствуют себя отреставрированная изящная мебель, винтажный свет. Вкупе это и определяет свой неповторимый шик. Здесь несочетаемые вещи создают общую сбалансированную сцену, в которой нет ощущения дисгармонии“, — рассказала основатель студии Grande Familia (iRoomproject) Инна Каминская.

На смену минимализму приходит нонконформизм с театральным характером, который дает владельцам жилья свободу в создании интерьеров, возможность отразить свою личную философию.

Помимо росписей, актуальными будут различные принты и узоры, которые могут украшать обои, плитку или текстиль в квартире, отметил основатель студии „Точка дизайна“ Степан Бугаев. Он также отметил, что уже сейчас самые модные интерьеры украшает ретромебель, а в будущем году эта тенденция укрепится. „Стоит отметить, что также в 2023-м будут актуальны округлые шкафы, столы и стулья. Кроме того, стоит обратить внимание на мебель с необычными изгибами“, — отметил эксперт.

„Все чаще пространство заранее подготавливают к появлению элементов искусства: скульптура, живопись, фотография, керамика, графика разных форматов, антиквариат, начиная от стульев и кресел и заканчивая крючками для одежды, журнальные и кофейные столики, ковры на заказ. И эта тенденция не ограничивается предметами. Искусством в интерьере можно назвать и роспись стен, и сервировку стола. Людям сегодня важно выражать свои мысли и эмоции через творчество“, — рассказал основатель INRE Design Studio Евгений Недоборов.

Одним из основных трендов в интерьере, который будет особенно актуальным в следующем году, является стремление создать что-то вроде галереи, утверждают дизайнеры.

Такие интерьеры неповторимы и индивидуальны, а каждая мелочь в них имеет свою интересную историю, уточнила Каминская.

Тактильность и природная фактура

Раньше интерьеры часто делали „сухими“ и бездушными — они хорошо смотрелись на фото, но жить в них было не очень уютно. Сегодня виден вектор, когда суровый минимализм движется в сторону одухотворенности и жизни, утверждают дизайнеры. „Все чаще люди думают о тактильности, выразительной и природной фактуре. Дизайн создается по принципу „нетронутый рукой человека“. В отделке используются натуральные материалы, к примеру дикий камень — колотый, неотесанный, неотполированный. Паркетная доска чаще выбирается натуральных оттенков. Интерьер сегодня приближает человека к природе и оживляет его среду обитания“, — отметил основатель INRE Design.

Органика в дизайне квартир и домов становится только популярнее, подчеркнул Бугаев. Он посоветовал использовать как можно больше шерсти, хлопка, бархата, глины и керамики при облицовке стен или обивке мебели. „Сегодня также приобретает особую ценность тонкая мануфактурная ручная работа. Такой дизайн всегда тщательно продуман и передает особую энергию своему владельцу. Роскошь и естественная простота в одной связке сделают дом теплым, спокойным и уютным“, — считает Каминская.

Цвета специй

В 2023 году наиболее актуальной будет теплая гамма с коричневыми и розовыми тонами. Они отлично будут смотреться на фоне белой или черной базы стен, пола и потолка, зададут вдумчивую глубину и многослойность, убежден основатель студии Grande Familia.

„Наверняка многие из вас видели торговые ряды, усыпанные блюдами со всевозможными яркими специями, в них живые природные цвета и оттенки. Именно они задают мотивы цветовых трендов 2023 года. Белый перец, гималайская розовая соль, молотая паприка, куркума, опаловый базилик, корица, орегано или мускатный орех… Самое главное — не бояться экспериментировать“, — считает Каминская.