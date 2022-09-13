Как грамотно выбрать мебель в малогабаритку: 10 практичных рекомендаций

1 . По размеру

Диваны, кровати, шкафы и прочую крупную мебель необходимо подбирать таким образом, чтобы она гармонично вписывалась в свое пространство. Если вы боитесь прогадать с размерами, то лучше заказать по индивидуальным эскизам.

2. Мини-вариант

В крошечных студиях следует отказаться от больших предметов и заменить их маленькими. Например, вместо обеденного стола и громоздких стульев купить маленький кофейный с барными.

3. Ножки

Консоли и шкафчики для малогабаритки должны быть на тонких и высоких ножках. Это визуально добавит мебели легкости и сделает интерьер более воздушным.

4. Встроенное хранение

Хранение в такой квартире лучше организовать встроенного типа. Так, вещи можно хранить в выдвижных ящиках в кровати.

5. Светлый фон и яркие акценты

На светлом фоне прекрасно смотрится два-три цветных акцента. Белые, кремовые или светло-серые оттенки стен и пола зрительно увеличат маленькую комнату. Яркие элементы, напротив, отвлекут внимание и оживят интерьер.

6. Прозрачная мебель

Прозрачные столы и стулья сохраняют функциональность обстановки и в то же время не перегружают ее. К примеру, воздушно смотрится стеклянная столешница на тонких ножках. Удвоить этот эффект можно путем отражения обеденной группы в большом зеркале.

7. В потолок

Визуально сделать потолок выше помогут узкие и высокие стеллажи или открытые полки вплоть до самого верха. Лучше выбирать варианты из белого дерева для отсутствия ощущения нагромождения.

8. Зеркальные отражения

Зеркальные поверхности увеличивают количество естественного света в два раза, что добавляет комнате простора. Так, иллюзию объемного пространства позволит создать тумбочка с зеркальной дверцей.

9. Многофункциональная мебель

Чтобы максимально использовать каждый квадратный метр в квартире, следует приобрести многофункциональную мебель. Такой мебелью может стать стол-трансформер или большие закрытые антресоли в прихожей.

10. В одной цветовой гамме

Самым известным способом визуально увеличить пространство является подбор мебели в тон стенам. Это растворяет границы объекта, будто „раздвигая“ стены. Однако применять слишком темные оттенки не рекомендуется.