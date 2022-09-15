Болит шея? Специалисты рассказывают, как выбрать подходящее положение для сна и правильную подушку
Причиной пробуждения утром с напряжённой или больной шеей может быть как долгая работа за компьютером, так и неправильная поза для сна. Физиотерапевт Катре Луст-Мардна объясняет, какие позы для сна являются наиболее предпочтительными, чтобы избежать болей в шее, и какова роль подушки в достижении хорошего сна.
По словам физиотерапевта Катре Луст-Мардна, напряжение в области шеи и затылка чаще всего возникает в результате повторяющихся движений и вынужденных положений. „Такими положениями могут быть неправильная сидячая поза за столом, удержание смартфона между щекой и плечом и переноска тяжёлых предметов“, — перечисляет Луст-Мардна.
По словам физиотерапевта, ночью нужно дать телу отдохнуть и восстановиться после напряжения, возникшего в течение дня. Тело может отдыхать, когда оно не находится в напряжённом положении, поэтому важно выбрать подходящую позу для сна и подушку, поддерживающую шею во время сна. Однако, если мы не даём организму возможности отдохнуть, результатом может стать пробуждение с мышечным напряжением или даже с болью в области шеи.
Позы для сна, помогающие предотвратить боль в шее
Не существует универсального решения для поз для сна, хотя некоторые позы предпочтительнее других. Важно найти для себя нейтральное положение тела, при котором голова, шея и спина образуют более-менее прямую линию, когда, например, лежишь на боку.
„Согласно некоторым исследованиям, половина населения мира спит на боку. Сон на боку имеет несколько преимуществ: это может быть полезно для нашей сердечно-сосудистой системы, а также это наиболее удобное положение для наших скелетных мышц. Сон на боку рекомендуется людям, у которых уже есть напряжение и боль в шее и плечевом поясе“, — сказала Луст-Мардна.
Сон на спине также распространён. Это помогает сохранить естественное положение позвоночника во время сна и сохранить хорошее качество кожи лица. Сон на животе оказывает наибольшую нагрузку на шею, так как в этом положении голова повёрнута в сторону. В долгосрочной перспективе это может вызвать скованность и боль в области шеи. Однако не стоит слишком беспокоиться о позе для сна, если человек просыпается отдохнувшим и у него нет болевых ощущений, сон был качественным.
Подушки надо менять каждый год
Правильный выбор подушки – важный фактор для хорошего сна. „Неподходящая подушка придаёт шее во время сна неудобное положение, что, в свою очередь, вызывает напряжение и боль. Зато подходящая подушка позволяет мышцам отдыхать и снижает мышечное напряжение“, — описала Луст-Мардна.
По словам физиотерапевта, выбор подушки очень индивидуален и зависит от предпочтительного положения человека во сне. Правило состоит в том, что голова и шея должны находиться в максимально естественном положении во время сна.
По словам Луст-Мардна, подушки следует менять каждые 1-2 года, потому что сплющенная подушка больше не обеспечивает необходимой поддержки шеи и позвоночника.
Выбирайте подушку в соответствии с позой, в которой вы спите
Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA, объясняет, как выбрать подушку в зависимости от положения во время сна и наполнителя. Выбор правильной подушки зависит в первую очередь от положения, в котором обычно спит человек. Для тех, кто спит на спине, высота подушки должна быть низкой, а для тех, кто спит на боку, она должна быть выше и поддерживать положение головы и шеи, чтобы спина сохраняла прямую линию. Людям, спящим на животе, рекомендуется очень низкая подушка, чтобы не перенапрягать шею.
Кроме того, при выборе подушки следует обратить внимание и на её наполнитель. Подушки с наполнителем из разных материалов имеют разные свойства. Одни из них более мягкие, другие лучше держат форму. Одни пропускают воздух, другие эффективно впитывают влагу.
„Подушка должна быть достаточно мягкой, чтобы приспосабливаться к телу, и достаточно прочной, чтобы обеспечивать хорошую поддержку. Также она должна быть дышащей, простой в уходе и влагостойкой. Подушки из синтетических материалов, таких как микрофибра, полое волокно и полиэстер, идеально подходят для аллергиков. Наполнитель из микрофибры изготовлен из ультратонких, плотно сплетённых полиэстеровых и нейлоновых нитей, что делает подушку естественно антимикробной. Кроме того, синтетические материалы влагостойкие, их можно стирать и легко чистить“, — сказал Кастро.
Подушки с наполнителем из пуха и обычного пера, с эластичной внутренней сердцевиной, окружённой мягким наполнителем, также обеспечивают поддержку и расслабление. Кроме того, такие подушки можно стирать при высокой температуре, что обеспечивает хорошую гигиену.
Людям, которые страдают от напряжения в шее и плечах, стоит подумать о выборе эргономичной подушки. По словам Кастро, эргономичные подушки адаптируются к температуре тела человека и форме головы и шеи. „Эргономичные подушки предназначены для обеспечения оптимальной поддержки головы, шеи и плеч. Есть эргономичные подушки для тех, кто спит в разных позах, а также для тех, кто предпочитает одну конкретную позу“, — пояснил руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.