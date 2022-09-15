Болит шея? Специалисты рассказывают, как выбрать подходящее положение для сна и правильную подушку

По словам физиотерапевта Катре Луст-Мардна, напряжение в области шеи и затылка чаще всего возникает в результате повторяющихся движений и вынужденных положений. „Такими положениями могут быть неправильная сидячая поза за столом, удержание смартфона между щекой и плечом и переноска тяжёлых предметов“, — перечисляет Луст-Мардна.

По словам физиотерапевта, ночью нужно дать телу отдохнуть и восстановиться после напряжения, возникшего в течение дня. Тело может отдыхать, когда оно не находится в напряжённом положении, поэтому важно выбрать подходящую позу для сна и подушку, поддерживающую шею во время сна. Однако, если мы не даём организму возможности отдохнуть, результатом может стать пробуждение с мышечным напряжением или даже с болью в области шеи.

Позы для сна, помогающие предотвратить боль в шее

Не существует универсального решения для поз для сна, хотя некоторые позы предпочтительнее других. Важно найти для себя нейтральное положение тела, при котором голова, шея и спина образуют более-менее прямую линию, когда, например, лежишь на боку.

„Согласно некоторым исследованиям, половина населения мира спит на боку. Сон на боку имеет несколько преимуществ: это может быть полезно для нашей сердечно-сосудистой системы, а также это наиболее удобное положение для наших скелетных мышц. Сон на боку рекомендуется людям, у которых уже есть напряжение и боль в шее и плечевом поясе“, — сказала Луст-Мардна.

Сон на спине также распространён. Это помогает сохранить естественное положение позвоночника во время сна и сохранить хорошее качество кожи лица. Сон на животе оказывает наибольшую нагрузку на шею, так как в этом положении голова повёрнута в сторону. В долгосрочной перспективе это может вызвать скованность и боль в области шеи. Однако не стоит слишком беспокоиться о позе для сна, если человек просыпается отдохнувшим и у него нет болевых ощущений, сон был качественным.

Подушки надо менять каждый год