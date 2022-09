У вас завалялся неисправный телефон или планшет? Сдайте старую электронику в переработку!

По словам Хайди Солба, президента и главы сети Let's Do It World, за предыдущие четыре года удалось привлечь более 60 миллионов добровольцев со всего мира.

17 сентября в течение дня из Эстонии будет координироваться коммуникационная программа и контент в соцсетях, в ходе работы проходят интервью в прямом эфире на каналах социальных сетей, записывается статистика и истории, а также будет создается контент в глобальных каналах и на веб-сайте Let's Do It World. Для модерирования интервью в прямом эфире Facebook из Рима прилетит тележурналист Колм Флинн, который сотрудничает с Let's Do It World. „Главная цель коммуникационного и медийного центра – показать миру, что происходит, когда миллионы людей собираются вместе и решают вместе создать положительные изменения“, — сказала Солба.