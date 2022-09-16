У вас завалялся неисправный телефон или планшет? Сдайте старую электронику в переработку!

По словам руководителя спонсорской деятельности Telia Эло Вырк, очень важно давать новую жизнь устройствам. „Безусловно, самое безопасное для окружающей среды – использовать свои телефоны, компьютеры и другие смарт-устройства как можно дольше, но если это больше невозможно, мы призываем всех сдавать старые устройства в ближайший филиал Telia, откуда они поступят в повторное использование. Наибольшая часть воздействия Telia на окружающую среду – это оборудование, которое мы используем для предоставления наших услуг, и устройства, которые ежедневно используют наши клиенты“.

По данным организаций по переработке устройств, только 20% старой электроники поступает в повторное использование, хотя можно переработать 99% материалов, содержащихся в неисправных старых устройствах.

„Вы можете в любое время сдать свою старую смарт-электронику во все представительства Telia, но Всемирный день уборки – хороший повод прямо сейчас проверить и собрать старые неисправные устройства, кабели и зарядные устройства. Крупную старую электронику мы рекомендуем сдавать в ближайший пункт сбора Kuusakoski или на свалку, – добавила Вырк. – Если в планах покупка нового смарт-устройства, рекомендуем воспользоваться услугой „Выгодный обмен“, чтобы сдать старое устройство и получить скидку на новое“.

17 сентября в главном здании Telia 24 часа будет работать телефонный и медиа-центр Всемирного дня чистоты 2022, освещающий „зеленую волну“ во всем мире, то есть акции по уборке, в которых примут участие более 110 стран мира.

По словам Хайди Солба, президента и главы сети Let's Do It World, за предыдущие четыре года удалось привлечь более 60 миллионов добровольцев со всего мира.

17 сентября в течение дня из Эстонии будет координироваться коммуникационная программа и контент в соцсетях, в ходе работы проходят интервью в прямом эфире на каналах социальных сетей, записывается статистика и истории, а также будет создается контент в глобальных каналах и на веб-сайте Let's Do It World. Для модерирования интервью в прямом эфире Facebook из Рима прилетит тележурналист Колм Флинн, который сотрудничает с Let's Do It World. „Главная цель коммуникационного и медийного центра – показать миру, что происходит, когда миллионы людей собираются вместе и решают вместе создать положительные изменения“, — сказала Солба.