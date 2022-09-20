20.09.2022, 08:00
НЕВЕРОЯТНЫЙ УСПЕХ | Таллиннский профессор ИТ-технологий снимает с маленькой грядки 800 огурцов. Его метод проще пареной репы!
ФОТО: | Delfi Meedia
Профессор в области инфотехнологий Таллиннского технического университета Яан Райк получил в этом году с 16 огуречных кустов 800 огурцов. Его метод выращивания этого овоща стоит испробовать, пишет Maaleht.
Плодородную и экологичную открытую огуречную грядку, по словам Райка, можно сделать подручными средствами. Он пояснил, что вместе с женой экспериментирует в сфере агрономии с 2006 года, когда в они построили в Тюрисалу (волость Харку, Харьюмаа) садовый домик. С переменным успехом они выращивали огурцы, помидоры, тыкву, кабачки, клубнику, смородину, различную зелень, иногда паприку, баклажаны, арбузы и даже дыню. Там же имеются и фруктовые деревья. Но из всех „проектов“ самым удачным оказалась всё же огуречная грядка.