СПИСОК | Жители Эстонии рассказали, что считают дома самым важным. И назвали самую большую проблему

Для жителей Эстонии самое главное в уютном и приятном доме это:

Кухня 86%

Ванная комната 83%

Спальня 82%

Окна 80%

Гостиная 80%

Планировка 77%

Кладовка 74%

Приватный двор 73%

Полы 69%

Прихожая 57%

Домашний офис 48%

Высота потолков 47%

В своем нынешнем жилье жители страны больше всего довольны:

Высотой потолков 73%

Спальней 68%

Приватным двором 67%

Гостиной 66%

Окнами 63%

Планировкой 59%

Кухней 59%

Ванной комнатой 55%

Полами 54%

Прихожей 52%

Кладовкой 49%

Домашним офисом 46%

Самой большой проблемой респонденты считают маленькую кухню (34%), недостаточную рабочую поверхность (32%) и нехватку мест для хранения (29%). 56% респондентов хотели бы иметь дома больше места, 37% довольны размером своего жилья, а 7% считают, что жилье могло бы быть меньше.

„Исследование счастливого района“ – проект, который Bonava запустила в 2017 году. В этом году опрос стал третьим по счету. У людей спрашивали, какие аспекты своего жилья и района они особенно ценят. С результатами опроса можно ознакомиться здесь.