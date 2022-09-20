СПИСОК | Жители Эстонии рассказали, что считают дома самым важным. И назвали самую большую проблему
1123 человека в Эстонии спросили, что для них важно в своем доме и что способствует созданию ощущения дома. Самая важная комната – это кухня, за ней следуют ванная и спальня. Согласно исследованию международного застройщика Bonava, в своем нынешнем жилье люди больше всего довольны высотой потолков.
Для жителей Эстонии самое главное в уютном и приятном доме это:
Кухня 86%
Ванная комната 83%
Спальня 82%
Окна 80%
Гостиная 80%
Планировка 77%
Кладовка 74%
Приватный двор 73%
Полы 69%
Прихожая 57%
Домашний офис 48%
Высота потолков 47%
В своем нынешнем жилье жители страны больше всего довольны:
Высотой потолков 73%
Спальней 68%
Приватным двором 67%
Гостиной 66%
Окнами 63%
Планировкой 59%
Кухней 59%
Ванной комнатой 55%
Полами 54%
Прихожей 52%
Кладовкой 49%
Домашним офисом 46%
Самой большой проблемой респонденты считают маленькую кухню (34%), недостаточную рабочую поверхность (32%) и нехватку мест для хранения (29%). 56% респондентов хотели бы иметь дома больше места, 37% довольны размером своего жилья, а 7% считают, что жилье могло бы быть меньше.
„Исследование счастливого района“ – проект, который Bonava запустила в 2017 году. В этом году опрос стал третьим по счету. У людей спрашивали, какие аспекты своего жилья и района они особенно ценят. С результатами опроса можно ознакомиться здесь.