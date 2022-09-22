Апчхи! 5 простых советов, как уменьшить появление пылевых клещей дома
Насморк, заложенность носа и частое чихание могут указывать на аллергию на пыль. Часто невозможно и не всегда необходимо полностью избегать появления пылевых клещей, но можно уменьшить их появление с помощью простых приемов. Аллерголог Кая Юлге делится практическими советами.
„В более тяжелых случаях аллергия на пыль может вызвать одышку, затрудненное или свистящее дыхание. Аллергия на пыль часто является причиной заложенности носа ночью“, - говорит аллерголог Кая Юлге.
Как избежать появления пылевых клещей?
По словам аллерголога, полностью избежать появления пылевых клещей сложно, а избавиться от них не всегда возможно и нужно. „Для уменьшения пыли рекомендуется протирать поверхности влажной тряпкой и избегать ковров, покрывающих весь пол. Чем меньше в доме так называемых пылесборников и чем проще уборка, тем меньше в доме пылевых клещей. Если у вас есть домашние животные, вам обязательно нужно чаще и тщательнее убираться, чтобы уменьшить количество пылевых клещей“, - сказала доктор Юлге и добавила, что уборку должен делать человек, у которого нет аллергии на пылевых клещей.
Пылевые клещи любят теплую и влажную среду, поэтому их размножение можно предотвратить, поддерживая низкую температуру и влажность в помещении. „Комнатная температура менее 20 градусов и относительная влажность менее 50 процентов не подходят для их размножения“, - отметила аллерголог. Людям с аллергией или чувствительными дыхательными путями может быть полезен очиститель воздуха, который собирает пыль и переносимые по воздуху аллергены.
„Воздухоочиститель можно перемещать между комнатами, ставить на пол или подвешивать на стену. Мобильность очистителя воздуха делает его очень простым в использовании“, - сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.
Как обеспечить хорошую гигиену в спальне?
Большое внимание следует уделять гигиене спальни, и не только для профилактики пылевых клещей. По данным аллерголога, у здорового человека в сутки выделяется около 500 мл пота. Поэтому постельное белье следует стирать не реже одного раза в неделю и при температуре не менее 60 °С. „Детям обязательно понравится, что постель можно оставить не заправленной на некоторое время после пробуждения, чтобы уменьшить влажность“, - сказала доктор Юлге. Теплая и влажная среда между одеялом и матрасом создает благоприятную среду для размножения пылевых клещей.
Подушки и одеяла рекомендуется стирать или чистить один раз в год. Также рекомендуется использовать наматрасники. Чтобы матрас прослужил как можно дольше и сохранил свои свойства, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA рекомендует использовать наматрасник. Одним из таких вариантов является, например, гипоаллергенный наматрасник.
„Различные наматрасники впитывают пот и предотвращают появление пятен, но в то же время позволяют матрасу дышать и, что самое главное, их можно стирать. Использование наматрасника добавляет комфорта, сглаживает неровности кровати и обеспечивает лучшую гигиену“, - сказал Кастро.
Какие подушки лучше всего подходят для аллергиков?
По словам дизайнера интерьеров, для аллергиков лучше всего подходят подушки из микрофибры, набивка которых состоит из очень тонкого, плотного полиэстера и нейлоновых нитей, обладающих природными противомикробными свойствами. Кроме этого, синтетические материалы устойчивы к влаге, что позволяет легко стирать и содержать их в чистоте. Аллерголог советует аллергикам использовать подушки со специальным покрытием, через которое не могут пройти пылевые клещи, которые можно протирать влажной тряпкой и которые служат годами.
„Защитные накладки на подушки рекомендуются для защиты от пятен и грязи, чтобы продлить срок службы подушки. При необходимости накладки на подушки также можно стирать в стиральной машине“, - говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.