Апчхи! 5 простых советов, как уменьшить появление пылевых клещей дома

„В более тяжелых случаях аллергия на пыль может вызвать одышку, затрудненное или свистящее дыхание. Аллергия на пыль часто является причиной заложенности носа ночью“, - говорит аллерголог Кая Юлге.

Как избежать появления пылевых клещей?

По словам аллерголога, полностью избежать появления пылевых клещей сложно, а избавиться от них не всегда возможно и нужно. „Для уменьшения пыли рекомендуется протирать поверхности влажной тряпкой и избегать ковров, покрывающих весь пол. Чем меньше в доме так называемых пылесборников и чем проще уборка, тем меньше в доме пылевых клещей. Если у вас есть домашние животные, вам обязательно нужно чаще и тщательнее убираться, чтобы уменьшить количество пылевых клещей“, - сказала доктор Юлге и добавила, что уборку должен делать человек, у которого нет аллергии на пылевых клещей.

Пылевые клещи любят теплую и влажную среду, поэтому их размножение можно предотвратить, поддерживая низкую температуру и влажность в помещении. „Комнатная температура менее 20 градусов и относительная влажность менее 50 процентов не подходят для их размножения“, - отметила аллерголог. Людям с аллергией или чувствительными дыхательными путями может быть полезен очиститель воздуха, который собирает пыль и переносимые по воздуху аллергены.

„Воздухоочиститель можно перемещать между комнатами, ставить на пол или подвешивать на стену. Мобильность очистителя воздуха делает его очень простым в использовании“, - сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.

Как обеспечить хорошую гигиену в спальне?