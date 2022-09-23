Квартирным товариществам Ласнамяэ расскажут о чрезвычайных ситуациях

„Наши бесплатные информационные дни предназначены для всех членов квартирных товариществ, которые желают пополнить свои знания. Мы хотим предоставить людям возможность получить информацию от специалистов своего дела по вопросам, которые станут или уже являются актуальными“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Информационные дни пройдут 28 сентября в 17 часов (на эстонском языке) и 29 сентября в 17 часов (на русском языке) в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).

На предстоящем инфодне будет подробно освещена тема пожарной безопасности частных и квартирных домов. Также можно будет узнать о том, как подготовиться к чрезвычайным ситуациям, и о роли квартирных товариществ в преодолении этих ситуаций.

Рекомендации дадут представители отдела предотвращения, отдела готовности и отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента. Также на вопросы представителей квартирных товариществ ответят и специалисты управы района Ласнамяэ.

Управа района Ласнамяэ по-прежнему ждёт предложений от представителей квартирных товариществ и обслуживающих фирм относительно того, какие темы им было бы интересно обсудить на информационных днях для квартирных товариществ в дальнейшем. Предложения можно присылать на электронную почту lasnamae@tallinnlv.ee.