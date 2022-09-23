Дизайнер назвала 5 ошибок при оформлении маленькой квартиры, которые может допустить каждый
Дизайнер Виктория Пашинская раскрыла INMYROOM 5 ошибок, которых лучше избегать в ходе обустройства малогабаритного жилья.
1. Неграмотная расстановка мебели
Нагромождение крупногабаритных предметов по центру комнаты – не самая удачная идея. Гораздо эргономичнее будет разместить все это по периметру.
2. Тяжелые шторы
Тяжелые шторы следует выбирать только светлых тонов, иначе они утяжелят пространство. В маленькую комнату лучше повесить занавески со светопропускаемостью выше 50%.
3. Громоздкие или миниатюрные люстры
Вместо чересчур массивного либо слишком маленького светильника следует установить встроенные споты. В дополнение к ним всегда можно приобрести настольные лампы или напольные торшеры.
4. Контрастные оттенки в интерьере
По правилам дизайна, в квартире не должно быть одновременно более 3 цветов. А вот их оттенков допускается любое количество. Яркие тона нужно внедрять лишь в качестве акцентов.
5. Многоуровневый потолок
Потолок, состоящий из 3 уровней и больше, будет слишком утяжелять пространство. Чтобы выигрышно расширить помещение, достаточно двухуровневого потолка.