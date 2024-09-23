Дизайнер назвала пять ошибок при оформлении маленькой квартиры, которые может допустить каждый

1. Неграмотная расстановка мебели

Нагромождение крупногабаритных предметов по центру комнаты – не самая удачная идея. Гораздо эргономичнее будет разместить все это по периметру.

2. Тяжелые шторы

Тяжелые шторы следует выбирать только светлых тонов, иначе они утяжелят пространство. В маленькую комнату лучше повесить занавески со светопропускаемостью выше 50%.

3. Громоздкие или миниатюрные люстры

Вместо чересчур массивного либо слишком маленького светильника следует установить встроенные споты. В дополнение к ним всегда можно приобрести настольные лампы или напольные торшеры.

4. Контрастные оттенки в интерьере

По правилам дизайна, в квартире не должно быть одновременно более 3 цветов. А вот их оттенков допускается любое количество. Яркие тона нужно внедрять лишь в качестве акцентов.

5. Многоуровневый потолок

Потолок, состоящий из 3 уровней и больше, будет слишком утяжелять пространство. Чтобы выигрышно расширить помещение, достаточно двухуровневого потолка.