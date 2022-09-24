24.09.2022, 10:15
ФОТО | Настоящий домашний спа-курорт! Смотрите, что построил у себя во дворе эстонский культурист и бизнесмен Отт Кийвикас
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Самый известный культурист Эстонии, успешный предприниматель, импортер пищевых добавок и мотивационный тренер Отт Кийвикас рационально использовал время ограничений из-за коронавируса и построил во дворе своего дома роскошный спа и центр обучения для приема клиентов. Идеи оформления исходили от его супруги Гаяне, реализация была во многом делом рук Отта и его брата Микка, пишет журнал JANA Luxury.