Дизайн и интерьер
24.09.2022, 10:15

ФОТО | Настоящий домашний спа-курорт! Смотрите, что построил у себя во дворе эстонский культурист и бизнесмен Отт Кийвикас

 
Отт очень доволен световым решением. Он просыпается рано по утрам и любуется яркой подсветкой
Отт очень доволен световым решением. Он просыпается рано по утрам и любуется яркой подсветкой
ФОТО: Erlend Staub

Самый известный культурист Эстонии, успешный предприниматель, импортер пищевых добавок и мотивационный тренер Отт Кийвикас рационально использовал время ограничений из-за коронавируса и построил во дворе своего дома роскошный спа и центр обучения для приема клиентов. Идеи оформления исходили от его супруги Гаяне, реализация была во многом делом рук Отта и его брата Микка, пишет журнал JANA Luxury.

Они сами очень часто ходят в сауну. И, по словам Гаяне, сейчас „даже чаще, чем ожидалось“: в теплом бассейне в первые месяцы отдыхали буквально каждый день, в сауне каждые выходные.

„Теперь мы также приглашаем в гости друзей, которых уже давно хотели принять, – говорит Гаяне. – Сами, бывая в гостях, всегда копили хорошие идеи: у кого-то была баня-бочка и бассейны, кто-то очень хвалил баню на дровяном отоплении“.

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