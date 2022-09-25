Выбираем правильный обогреватель: как не замерзнуть и не разориться
На редкость теплый август завершился резкой сменой погоды на по-осеннему холодную. Отопительный сезон еще не начался, да и не ждут его у нас ввиду непомерно высоких счетов за отопление. Чтобы не замерзнуть в квартире и не заболеть в промозглом холоде, остается единственный вариант – включить обогреватель. Можно ли пользоваться советскими масляными и на что обратить внимание при покупке радиатора, узнала „МК-Эстония“.
От обилия обогревателей в магазинах разбегаются глаза – электрические, масляные, тепловентиляторы… Но как выбрать тот, что и комнату согреет быстро, и электроэнергии будет потреблять меньше? Кроме того, у некоторых дома хранятся старые радиаторы, которым уже много лет, и непонятно, безопасно ими пользоваться или лучше приобрести новый.
Все обогреватели разные
Принцип работы тепловентилятора заключается в том, что он забирает воздух из помещения, согревает его с помощью нагревательного элемента и мощным потоком выдувает наружу. У многих тепловентиляторов есть функция обычного вентилятора. В целом, хотя этот режим обычно довольно слабый, такое устройство можно использовать круглый год. Плюс тепловентилятора в том, что теплый воздух от него начинает идти практически сразу после включения. Основной минус – шум. Кроме того, тепловентиляторы больше подходят для маленьких пространств, потому что поток теплого воздуха у них направленный.
Масляный радиатор похож на обычную батарею с секциями, но на колесиках. Внутри залито минеральное масло. Оно разогревается от электрической спирали, передает тепло металлическому корпусу, который, в свою очередь, нагревает воздух вокруг. Такие обогреватели работают бесшумно. Обычно им нужно минут 20, чтобы начать отдавать тепло, но и остывают они медленнее. Однако из-за того, что корпус нагревается, есть риск обжечься, дотронувшись до радиатора, пока он не остыл.
Электрические обогреватели, или конвекторы, забирают холодный воздух снизу, пропускают его через довольно большой нагревательный элемент и выпускают уже теплым сверху. Они обычно быстро включаются в работу, равномерно нагревают помещение и так же быстро остывают. Некоторые модели можно крепить на стены, так что можно их использовать вместо обычных батарей.
Сэкономить не получится
„Сэкономить на использовании обогревателя не получится, потому что это изначально большой потребитель энергии. Чтобы обогреватель потреблял меньше энергии, у него должна быть меньше мощность, – говорит штатный адъюнкт-профессор института электроэнергетики и мехатроники Таллиннского технического университета Антон Рассылкин. – Принцип работы обогревателей похож на принцип работы электрических чайников. Есть чайники мощностью 1,8 кВт, 2 кВт, 2,4 кВт… Если мы возьмем одинаковые по объему приборы, то чайники с маленькой мощностью дольше закипают, а чайники с большой мощностью могут закипеть быстрее. Но и потребление электро-энергии у них будет больше“.
Так и обогреватель с большей мощностью, объясняет Рассылкин, нагреется быстрее, возможно, он быстрее начнет отдавать тепло, но и потреблять электроэнергии он будет больше.
„Обогреватель мощностью 1500 Вт за один час потребит 1,5 кВт/ч электроэнергии, 2000 Вт – 2 кВт/ч. Но один нагреется медленнее и, возможно, будет отдавать меньше тепла, а второй нагреется быстрее. Сейчас у многих обогревателей есть несколько режимов, поэтому можно уменьшить мощность, и тогда обогреватель будет потреблять меньше электроэнергии. Но и греть он будет не так интенсивно, – отмечает специалист. – Различие между масляными, электрическими и другими обогревателями, в целом, состоят в том, что для вас предпочтительнее использовать. На потребление электроэнергии это не влияет – только на теплоотдачу. О нюансах моделей лучше консультироваться в магазине“.
Одна розетка – один прибор
„На рынке есть промышленные обогреватели и для дома. Если хочется купить обогреватель в квартиру, то нужно выбирать именно тот, на котором указано, что он предназначен для домашнего использования, – подчеркивает Антон Рассылкин. – Производственные могут быть мощнее, они лучше греют, но они предназначены для больших по площади помещений, и в квартире может быть небезопасно их использовать“.
Стоит обратить внимание также, по словам специалиста, на наличие сертификатов.
„У нас в магазинах довольно большой выбор, много товаров идет из Китая. Там могут использовать некачественные компоненты, которые не соответствуют требованиям Евросоюза. Таких товаров в продаже быть не должно, конечно же, но продавцы бывают разные. Поэтому на сертификаты обязательно нужно обращать внимание. Если есть сертификат от Евросоюза, таким прибором можно безопасно пользоваться дома“, – констатирует Рассылкин.
Он добавляет, что если дом новый или проводка была поменяна, то особых советов по безопасному использованию обогревателей нет. Но если дом старый, проводка сделана несколько десятилетий назад, то нельзя подключать несколько обогревателей в одну розетку.
„У каждой розетки есть ограничение по мощности, поэтому лучше вообще не включать никакие устройства в одну розетку, нельзя использовать удлинители, в которые можно подключать несколько приборов. Одной устройство – одна розетка. Чем больше сила тока, тем больше проводка нагревается, из-за чего она может испортиться. Электрообогреватель – крупный потребитель электроэнергии, поэтому с ним надо быть осторожнее, – отмечает Антон Рассылкин. – На ночь лучше обогреватели выключать. У современных есть таймеры, датчики, которые помогают поддерживать нужную температуру в помещении, но, если таких датчиков нет, лучше не оставлять обогреватель без присмотра“.
Если у кого-то остались старые обогреватели, профессор ТТУ советует проверить их у специалиста перед использованием.
„При использовании нагревается изоляция, у которой есть срок службы. Сейчас на приборы ставится усиленная изоляция, которой можно пользоваться долго. Раньше тоже были стандарты, но таких хороших материалов, как сейчас, не было, и срок службы изоляции таких приборов лет 20 максимум, так как она начинает стареть и крошиться. Сам прибор может быть в хорошем состоянии, но шнур питания, проводку может быть уже опасно использовать, – поясняет Рассылкин. – Плюс штепсель в старых приборах может не подходить под современные розетки, которые сделаны под другие стандарты“.