Выбираем правильный обогреватель: как не замерзнуть и не разориться

От обилия обогревателей в магазинах разбегаются глаза – электрические, масляные, тепловентиляторы… Но как выбрать тот, что и комнату согреет быстро, и электроэнергии будет потреблять меньше? Кроме того, у некоторых дома хранятся старые радиаторы, которым уже много лет, и непонятно, безопасно ими пользоваться или лучше приобрести новый.

Все обогреватели разные

Принцип работы тепловентилятора заключается в том, что он забирает воздух из помещения, согревает его с помощью нагревательного элемента и мощным потоком выдувает наружу. У многих тепловентиляторов есть функция обычного вентилятора. В целом, хотя этот режим обычно довольно слабый, такое устройство можно использовать круглый год. Плюс тепловентилятора в том, что теплый воздух от него начинает идти практически сразу после включения. Основной минус – шум. Кроме того, тепловентиляторы больше подходят для маленьких пространств, потому что поток теплого воздуха у них направленный.

Масляный радиатор похож на обычную батарею с секциями, но на колесиках. Внутри залито минеральное масло. Оно разогревается от электрической спирали, передает тепло металлическому корпусу, который, в свою очередь, нагревает воздух вокруг. Такие обогреватели работают бесшумно. Обычно им нужно минут 20, чтобы начать отдавать тепло, но и остывают они медленнее. Однако из-за того, что корпус нагревается, есть риск обжечься, дотронувшись до радиатора, пока он не остыл.

Электрические обогреватели, или конвекторы, забирают холодный воздух снизу, пропускают его через довольно большой нагревательный элемент и выпускают уже теплым сверху. Они обычно быстро включаются в работу, равномерно нагревают помещение и так же быстро остывают. Некоторые модели можно крепить на стены, так что можно их использовать вместо обычных батарей.

Сэкономить не получится