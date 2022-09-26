7 простых способов оживить наскучивший интерьер

Убираем морально устаревшую мебель



Такие предметы мебели, как барная тележка, компьютерная стойка с отсеками для CD-дисков, кухонные мягкие уголки, „бабушкины“ серванты с посудными сервизами или зеркальные шкафы-купе во всю стену не добавляют эстетики и выглядят неактуально в современном интерьере.



Посмотрите, есть ли в вашей обстановке такие изделия и замените их на стильные с лаконичными формами и линиями. Вместо тяжеловесного шкафа можно поставить аккуратную модульную систему, а диван-уголок на кухне заменить на удобные стулья. Даже для CD дисков, если они вам еще нужны, есть оригинальные аксесссуры.

Обновляем обивку



Бывает, что диван или кресло выглядят вне времени, то есть визуально не демонстрируют принадлежность к какой-либо эпохе. Тогда замена обивки способна подарить вторую жизнь мебели и кардинально изменить образ всего помещения. Например, велюровая ткань и букле всегда в тренде и смотрятся интересно.

Расхламляем окно

Иногда уюта в комнате может не хватать из-за ощущения мрачности. Обратите внимание на окна: достаточно ли света проникает через них? Возможно, есть смысл разобрать склад вещей на подоконнике. А также заменить многослойные портьеры и плотные шторы на легкие занавески.

Добавляем света



Ничто так не меняет и не улучшает атмосферу в комнате, как архитектура света. Если у вас единственный источник в центре потолка, дополните его напольными и настольными светильниками. Так по настроению можно усиливать освещенность в комнате или создавать более камерную обстановку. Сейчас, кстати, большой выбор лампочек с дистанционным управлением и несколькими режимами света: можно со смартфона задавать температуру и яркость, создавая уникальные сценарии.

Также многоуровневый свет формируется за счет отражающих поверхностей. Стекло, зеркала, металлизированные детали ― все это способно обогащать визуальное восприятие пространства.

Оформляем стены