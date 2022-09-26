7 простых способов оживить наскучивший интерьер
Если вдруг обстановка дома приелась и оформление комнат кажется устаревшим, это можно легко поправить без больших переделок. Houzz.ru рассказывает о семи приемах, которые привнесут свежесть в привычный интерьер.
Убираем морально устаревшую мебель
Такие предметы мебели, как барная тележка, компьютерная стойка с отсеками для CD-дисков, кухонные мягкие уголки, „бабушкины“ серванты с посудными сервизами или зеркальные шкафы-купе во всю стену не добавляют эстетики и выглядят неактуально в современном интерьере.
Посмотрите, есть ли в вашей обстановке такие изделия и замените их на стильные с лаконичными формами и линиями. Вместо тяжеловесного шкафа можно поставить аккуратную модульную систему, а диван-уголок на кухне заменить на удобные стулья. Даже для CD дисков, если они вам еще нужны, есть оригинальные аксесссуры.
Обновляем обивку
Бывает, что диван или кресло выглядят вне времени, то есть визуально не демонстрируют принадлежность к какой-либо эпохе. Тогда замена обивки способна подарить вторую жизнь мебели и кардинально изменить образ всего помещения. Например, велюровая ткань и букле всегда в тренде и смотрятся интересно.
Расхламляем окно
Иногда уюта в комнате может не хватать из-за ощущения мрачности. Обратите внимание на окна: достаточно ли света проникает через них? Возможно, есть смысл разобрать склад вещей на подоконнике. А также заменить многослойные портьеры и плотные шторы на легкие занавески.
Добавляем света
Ничто так не меняет и не улучшает атмосферу в комнате, как архитектура света. Если у вас единственный источник в центре потолка, дополните его напольными и настольными светильниками. Так по настроению можно усиливать освещенность в комнате или создавать более камерную обстановку. Сейчас, кстати, большой выбор лампочек с дистанционным управлением и несколькими режимами света: можно со смартфона задавать температуру и яркость, создавая уникальные сценарии.
Также многоуровневый свет формируется за счет отражающих поверхностей. Стекло, зеркала, металлизированные детали ― все это способно обогащать визуальное восприятие пространства.
Оформляем стены
Прежнюю отделку стен можно обновить и улучшить и без переклейки обоев. Достаточно сделать одну из стен акцентной, чтобы сместить фокус внимания на новые элементы. Например, разместить на ней фотографии или постеры в рамках, картину в стильном багете, повесить полки для книг или зеркало.
Можно поставить у стены аккуратный сервант-витрину и разместить там свою коллекцию каких-либо предметов или изделий собственного творчества. Такой прием не только оживит обстановку, но и придаст индивидуальности интерьеру, сделав его именно вашим и про вас.
Выделяем зоны
Даже в малогабаритной квартире важно найти место для уголка релакса. Например, это может быть место для чтения, медитаций, прослушивания музыки или уютной чашки чая.
Обустроить его можно с помощью кресла, пуфа и журнального столика. А добавить нужного настроения помогут плед, подушки, свечи, композиции из цветов и любимые книги.
Если работаете из дома или иногда возникает такая необходимость, обустройте комфортное место для деятельности. Это поможет настроиться на продуктивный лад и избежать слияния рабочей зоны с пространством отдыха.
Организуем хранение
Стильный интерьер ― он всегда про отсутствие визуального шума. Поэтому при обновлении пространства важно позаботиться о системах хранения. Для этого продумайте сценарии перемещения между зонами и использования разных предметов.
Может оказаться, что у вас постоянно скапливается одежда на стуле, почта в прихожей и некуда деть покрывало с кровати при подготовке ко сну. Значит, необходим удобный доступ к платяному шкафу, органайзер для мелких бумаг и банкетка или корзина в спальне.