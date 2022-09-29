Дизайнер интерьера Екатерина Захаренко: осень дарит много вдохновения для оформления дома

Как показала Миланская мебельная выставка этого года, в моде по-прежнему дерево, особенно орех, дымчатый дуб и серый мореный дуб. Дерево все больше используется в комплексных интерьерных решениях в качестве материала для обширных поверхностей, а также для мебели из массива дерева. Также как камень (мрамор) и прочная керамика.

- Как и в случае с цветами, дизайн мебели тоже может быть разным. Для мелких предметов и для мебели в тренде выгнутые и асимметричные органичные формы. Округлые формы особенно подчеркнуты в диванах и креслах. Изогнутые линии уравновешивают и смягчают общее впечатление.

Кроме того, землистые спокойные тона подчеркивают успокаивающий и расслабляющий эффект дома. Естественным выбором для скандинавских домов являются цвета, переходящие в серый и зеленый, а также песочные, коричневатые оттенки. Они всегда органично вписываются в четкий северный декор.

- Нынешние тренды предлагают цветовые альтернативы, очень близкие к природным оттенкам. Глубокий синевато-зеленый, цвет красного вина, розовый и горчично-желтый – интенсивные и чувственные тона привносят в дом энергию, ощущение приключения и эмоции. Отдельные небольшие цветовые пятна оживляют спокойную палитру, более широко яркие цвета также используются на стенах, потолках и мебели. Nordin предлагает также новую коллекцию тканей для диванов Flexlux с цветовой палитрой, включающей как натуральные, так и более смелые оттенки.

- Начнем с того, что с приходом осени люди хотят превратить свой дом в такое место, где можно спрятаться от проблем и освободиться от забот. Для этого идеально подходят мягкие и теплые тона, которые по-прежнему популярны. Конечно, нельзя забывать и об общих мегатрендах, таких как экологичный выбор, экономия повторного использования и близость к природе. Они по-прежнему являются важными элементами дизайна интерьера и на самом деле дарят много вдохновения для вашего дизайна.

Все также популярны плотные и мягкие текстуры ткани. Тафтинговые ковры, мягкие ткани букле, густая шерсть и в целом натуральные материалы прочно закрепились в современных интерьерах. Ощущение мягкости дополняется керамикой, которая чаще всего используется в вазах, основаниях светильников и произведениях искусства.

- Какие предметы сейчас очень популярны в Nordin? И какие элементы интерьера в ассортименте Nordin вам самой нравятся больше всего?

- Одним из самых продаваемых и любимых предметов сейчас является запатентованный складной обеденный стол Skovby SM33 изогнутой формы. Его можно заказать с различной отделкой из дерева, или же в комбинации с черным или белым наноламинатом. Диваны Lucera ja Voluzzi – неизменные фавориты наших клиентов. Мне нравятся глубокие и мягкие диваны, такие как новые модели Lovane и Petrone. Они прекрасно подходят для комфортного отдыха дома.

Также отмечу широкий ассортимент испанского производителя Mobliberica. Их обеденные и кофейные столы достаточно популярны благодаря разнообразной керамической отделке, устойчивой к царапинам, химическим веществам и пятнам. Моим фаворитом можно назвать также их стулья Kedua: богатый выбор тканей, металлических и деревянных покрытий помогает создать стул в соответствии с вашим вкусом и дизайном помещения.

- Где вы черпаете вдохновение для оформления своего дома осенью, и где найти хорошие идеи?

- Осень сама дарит нам цветовые палитры и вдохновение. Вдохновение можно черпать из природы, искусства, мебельных салонов, журналов. Так, у меня есть список моих любимых архитекторов интерьера в Инстаграм, за которыми я время от времени слежу. Например, Yatzer, Dotandpop, Studiopietboon, Irakliz, Ninamagonstudio, Normarchitects и другие. Кроме того, когда я путешествую, мне нравится останавливаться в необычных и небольших отелях, где можно найти много интересных и практичных идей. Я обязательно посещаю отели знаменитых дизайнеров, в которых можно наглядно увидеть искусное комбинирование цвета, формы и текстуры. Для дизайнера интерьеров очень важна насмотренность для новых проектов.

- Напоследок поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями маленькими хитростями и идеями, как осенью привнести в свой дом свежесть.

- Осенью дом требует внимания после отпуска, и это правильное время также для новых начинаний. Обычно если есть желание освежить интерьер, я прежде всего меняю чехлы на декоративных подушках дивана, покупаю дополнительно небольшие аксессуары – вазы, подсвечники, полотенца. Комбинирую различную посуду и керамику. Это то, что не требует много денег и усилий, но меняет атмосферу и внешний вид помещения.

Екатерина Захаренко работает в салоне NordIn три дня в неделю, и если вы хотите попросить совет по дизайну интерьера, она с удовольствием вас проконсультирует. Если вы заинтересованы, позвоните или отправьте электронное письмо в NordIn.