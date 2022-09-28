Как обеспечить экономичную работу светильников в доме

Кроме того, стоит помнить, что с позиции оформления интерьера уют создается посредством сочетания света и тени. Слишком светлая или слишком темная комната не будет уютной – важно выделить одну ее часть с помощью света, а остальные оставить в тени. Достигнуть такого результата можно с помощью специальных местных или заглубленных светильников.

Если один из светильников может выглядеть более эффектно и привлекать к себе внимание, то другие светильники могут выполнять дополнительные функции, например, помогать при приготовлении еды, во время работы, учебы, чтения. Если для каждого светильника предусмотрена собственная роль, то экономить на расходах на энергию будет легче.

Другая часто встречающаяся ошибка заключается в том, что зачастую люди покупают один красивый светильник, подвешивая его под потолком или ставя в угол, при этом они совершенно не задумываются о том, какую конкретную роль он будет выполнять. Учитывая наши темные зимы, в каждом помещении стоит предусмотреть два или три светильника, а в более крупных помещениях – еще больше. Это не означает, что все должно гореть одновременно.

В домах Эстонии в части освещения можно встретить немало ошибок. Одной из наиболее распространенных - ситуация, когда под потолком устанавливается одна лампа, и хозяин считает, что этого вполне достаточно.

В условиях нынешних цен на энергию стоит оставить такие запасы в покое до лучших времен и убедится, что в доме активно не используется ни одна такая лампа. Проверить стоит не только помещения, но и подсобные здания и двор. Установленные там светильники, возможно, используются не так часто и могут быть упущены из вида.

В Эстонии переход от ламп накаливания на современные лампы начался уже почти 15 лет назад, однако, несмотря на это, лампы накаливания еще не исчезли из домов нашей страны полностью. Некоторые люди, опасаясь того, что лампы данного типа пропадут из магазинов, решили как следует запастись ими, в результате чего в некоторых домах до сих пор могут храниться десятки ламп накаливания.

Теплый и умеренный световой поток

В доме стоит отдавать предпочтение не холодному, а теплому свету. Теплота света измеряется в кельвинах – чем меньше число, тем теплее свет. Для жилого помещения подходит свет, теплота которого составляет 2700–3000 кельвинов.

Кроме того, важным показателем является световой поток, который измеряется в люменах на квадратный метр. Желательно, чтобы в доме световой поток оказывал успокаивающее, а не возбуждающее воздействие. Для спальни лучше всего подойдет более мягкий свет, значение силы света на квадратный метр которого составляет порядка 150 люменов. В жилой комнате такое значение света может быть около 200 люменов, а на кухне – минимум 200–250 люменов.

В любом случае, важно помнить, что более высокое значение силы света обуславливает более быструю утомляемость глаз. В то же время, например, в рабочем углу домашнего офиса следует установить лампу, которая будет обеспечивать световой поток, необходимый для выполнения работы.

Используйте датчики и вексельные выключатели

Раньше, когда электричество не стоило практически ничего, люди нередко оставляли лампы гореть даже в помещениях, в которых в это время никого нет, а также оставляли подсветку в саду включенной даже в солнечное время. Однако сейчас самое время перейти на более экономичные решения.

Оборудованные датчиком движения светильники сами определяют, что в помещении кто-то находится, и они хорошо подойдут, например, для прихожей, коридора, подъезда или гаража. Датчик устанавливает движение и передает эту информацию светильнику, действуя в качестве выключателя. Такое решение является еще и более удобным, так как человеку не приходится искать выключатель в темноте.

Светильники с датчиком света сами определяют то, достаточно ли в помещении или во дворе света, и они самостоятельно включаются или выключаются исходя из этого. Такой светильник может потребоваться, например, для комнатных растений, нуждающихся в постоянном световом потоке, или для освещения номера дома на улице. В случае светильника с датчиком не нужно будет беспокоиться о том, что ребенок забудет выключить свет, и поэтому в итоге такие лампы потребляют меньше энергии.

Не забудьте о безопасности

Выполнять домашние электрические работы, например, замену провода и переустановку выключателей и розеток, могут только специально обученные люди, и во время выполнения таких работ нужно убедиться, что дети находятся на безопасном расстоянии. Кроме того, важно убедиться, что ни один источник света не препятствует движению в помещении, открытию или закрытию дверей и окон, и что он не находится в зоне активной деятельности домашних животных.