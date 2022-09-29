ТОП-8 лучших натуральных удобрений для комнатных растений

Сахар

Одним из самых популярных удобрений для комнатных культур является обычный сахар. Разводить его можно так - 1 ч.л. на ст. воды, либо просто посыпать грунт в вазоне. Удобрять цветы сахарным раствором можно раз в неделю.

Иногда сахарную подкормку можно чередовать с глюкозной - глюкоза разводится из расчета 1 таблетка на 1 л воды. Таким удобрением опрыскивать следует лишь больные, слабенькие растения, сильным подкормки не нужны.

Зола

Это наилучшее удобрение для культур, ведь в нем есть фосфор и калий, а также кальций, цинк, магний, железо и сера. Пересаживая цветы, можно перемешать золу с грунтом. Благодаря этому почва станет обеззараженной и питательной.

Кофе

Не обязательно делать удобрение из кофе специально, достаточно выпить чашку напитка, а оставшуюся гущу смешать с грунтом в горшке. Такая подкормка повышает кислотность грунта, избавляя от кислорода, к тому же делает его легким и рыхлым.

Перегной

Это универсальное удобрение, полезное для комнатных и садово-огородных культур. Пересаживая растения, добавляют листовой перегной к земельному субстрату. Такое удобрение питает культуры и улучшает структуру грунта. Коровий либо свиной перегной разводят в пропорциях 100 грамм на 10 литров воды.

Фрукты

Из корок апельсинов, бананов и мандаринов можно сделать прекрасную подкормку для комнатных культур. Измельчается цедра, ею заполняется примерно третья часть 3-литровой банки, и сверху заливается кипятком до краев. Состав нужно оставить настояться сутки, после чего вынуть корочки и долить в банку чистой воды, чтоб получился примерно литр. Этим можно поливать цветы.

В другом варианте для полива используются бананы. Банановые корочки измельчаем, заполняем банку вместимостью от 1 литра наполовину и заливаем водой доверху. Настаиваем отвар на протяжении суток, процеживаем, вынимаем шкурки и опять наливаем чистой воды доверху.

Дрожжи