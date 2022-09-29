Планировка современной ванной комнаты: 5 важных принципов от профи

Розетки размещаются на высоте не ниже 25 см от пола. Безопасная высота определяется по принципу „чем выше, тем лучше“ — в случае затопления вода не должна достичь уровня электрооборудования. Розетки и выключатели в ванной должны быть специальные — со степенью защиты не ниже IP44.

Всю электрику нужно учитывать еще на этапе проектирования. Для крупных электроприборов однозначно должны быть отдельные розетки, после этого отталкивайтесь от индивидуальной потребности. Если пользуетесь электрической зубной щеткой, лучше сделать одну дополнительную розетку, чем потом использовать приборы только по очереди.

Размер люка нужно подбирать в зависимости от количества коммуникаций, которые за ним расположены. Если за лючком скрывается один счетчик или вентиль, то можно выбрать небольшой вариант, например, 2020 см. Самым оптимальным размером считается 6060 см, реже используется 50*40 см.

Любые коммуникации требуют регулярного и быстрого обслуживания, поэтому их нельзя замуровывать. Доступ проще всего организовать с помощью ревизионного лючка. Лучше выбирать его скрытого типа монтажа, чтобы не портить общий вид интерьера.

Если сложно самостоятельно просчитать все нюансы планировки и представить, как по итогу будет выглядеть санузел, перебросьте эту задачу на профессионалов.

в совмещенном санузле унитаз от ванны располагаем на расстоянии минимум 50 см, оптимальным считается 75 см. Если необходимое пространство не получается выкроить, целесообразно подумать о замене ванны на душевую.

перед угловой кабиной предусмотрите от 70 см свободного пространства в длину и от 90 см в ширину — это позволит свободно выходить из душа и при этом не ударяться о стены;

минимально свободное пространство перед унитазом — 60 см, а от стен или других предметов сантехники слева и справа — хотя бы по 25 см;

расстояние между унитазом и умывальником должно быть не менее 30 см, а между унитазом и душевой кабиной — не менее 35 см;

Комфорт даже в небольшом санузле — это про удобство и эргономичность. Чтобы этого добиться, обратите внимание на несколько важных моментов:

Для подключения водонагревателя обычной розетки может не хватить. Его подключают напрямую и используют для этого специальный механизм — кабельный вывод. Розетку для полотенцесушителя желательно разместить рядом с ним, а не под ним, чтобы в нее не стекала вода с мокрой одежды.

Несколько сценариев освещения

В ванной должно быть основное освещение и рабочее. Основное — это общий свет, который равномерно распределен по всей площади помещения. Рабочее — свет возле функциональной зоны. Для локального освещения удобно использовать зеркало с уже встроенной подсветкой. Если это обычная модель, то ее можно дополнить бра или подвесными светильниками.

При выборе света в ванную обязательно обращайте внимание на индекс IP светильников — чем он выше, тем больше защита от влаги и пыли. Минимальное значение для мокрого помещения — индекс со значением IP44. Если светильники расположены в непосредственной близости с водой, IP должно быть еще выше.

Продуманное хранение

Закрытые встроенные шкафчики занимают меньше места, не будут бросаться в глаза и избавят от лишней уборки. Если нет возможности сделать скрытую систему хранения, то мебель лучше располагать на той стене, где находится дверь, или сбоку от нее. Так при входе в ванную не будут видны флаконы уходовых средств и другие мелочи, которые создают в интерьере визуальный шум.

Полки и крючки для полотенец размещайте близко с умывальником, ванной или душевой кабиной — так не придется тянуться за текстилем через весь санузел. Расстояние в 60-70 см для этого будет оптимальным. И не забудьте еще учесть высоту: полки можно поместить на расстоянии 140 см от пола, а крючки — 160 см от пола. Для детей лучше сделать отдельный крючок пониже или купить регулируемый по высоте кронштейн.