13 вещей, которые нельзя пылесосить ни при каких условиях
Уборка пылесосом может показаться отличным и удобным решением, но некоторые вещи просто нельзя пылесосить. Вместо этого стоит обойтись щеткой и совочком, пишет Reader’s Digest.
Кофейная гуща
Пожалуй, все кофеманы знают, что чистка кофеварки — сущее наказание, если, конечно вы не используете кофейные капсулы. Влажную гущу очень сложно убирать, но ни в коем случае не пылесосьте ее — она забивает поры фильтра, портит мотор и способствует появлению плесени в приборе.
Влажная еда
Если на кухне что-то просыпалось, крупа, соль или сахар, то это можно собрать пылесосом. Но такие вещи, которые содержат много влаги, к примеру, кусочки свежих овощей, фруктов, салатов, — нельзя. Они только забьют пылесос и повредят мотор. Более того, они начинают гнить и неприятно пахнуть. Поверьте, вы не хотите ковыряться в этом безобразии.
Засохшие растения
Увядшие цветки и мертвые листья, опавшие с комнатных растений, могут легко засорить ваш пылесос, поэтому лучше собирайте их вручную.
Пепел из камина
Пылесосить пепел в камине — процесс, ровно противоположный уборке. Частички пепла настолько мелки, что они могут пролететь через весь пылесос и попасть в воздух. Мы советуем посыпать пепел и угольки влажной кофейной гущей, чтобы обеспечить хорошее сцепление частичек пепла и только тогда сметать их в совок. Таким образом вы не поднимите вредной пыли и не будете ею дышать.
Строительная пыль
Ремонт дома — неприятный, грязный процесс, но не думайте, что пылесос сможет сделать его легче. Как и пепел из камина, строительная пыль состоит из мельчайших частичек, которые могут убить мотор или попасть обратно в воздух. Вместо пылесоса вооружитесь щеткой и совком для своей же безопасности и долговечности пылесоса.
Монетки и мелкие игрушки
Прежде чем пылесосить пол, убедитесь, что на нем нет мелких детских игрушек или монеток — под действием тяги игрушки могут разломаться на части, а монетки могут прорезать пылесборный пакет и повредить мотор.
Жидкость
Пылесосить жидкость, если только у вас не моющий пылесос, просто опасно — вас может ударить током, пылесос может сломаться (даже навсегда). Собирайте жидкость тряпкой, шваброй, бумажными полотенцами.
Электрические провода
Пропылесосить провода не кажется опасным делом, к тому же можно добраться до труднодоступных углов, но пылесос может повредить изоляцию проводов.
Декоративная косметика
Тени для глаз, бронзер, тональный крем, румяна и даже кусочки губной помады – ничего из этого нельзя пылесосить. Они могут растаять внутри пылесоса и нанести ему серьезный ущерб.
Почва
Когда мы приносим на подошвах грязь и почву с улицы, то первое, что приходит нам в голову — пропылесосить. Но это плохая идея — ковер можно испортить, загнав частички грязи еще глубже в материал, а влажная почва может повредить мотор.
Пучки волос
Многие обладатели пышной гривы по своему опыту знают, что собирать вычесанные или выпавшие волосы пылесосом не следует. Они забивают пылесос, а потом их нужно выуживать своими руками, чтобы пылесос снова заработал как нужно. Сэкономьте себе время и подметите все щеткой, а если волосы лежат на ковре, то соберите их руками.
Измельченная бумага
Уборка измельченной бумаги, например, из шредера, по эффекту для пылесоса сравнима с уборкой волос — пылесос забивается и перестает работать. Лучше подметите все щеткой, а если клочки бумаги упали на ковер, то руками. Да-да, придется поползать, но зато не придется тратиться на ремонт пылесоса.
Большие осколки стекла
Мы все знаем, что уборка разбитого стекла требует внимательности и осторожности, но не стоит доверять эту работу пылесосу, поскольку стекло может повредить внутренности прибора. Тогда вы вообще ничего не сможете пропылесосить. Соберите большие куски руками (можете надеть толстые резиновые перчатки, если боитесь порезаться) или щеткой, а затем тщательно все подметите.