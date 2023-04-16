График чистоты: как навести марафет в каждом уголке дома

Начните уборку дома с самого верха. Обычно чердак используется не каждый день, но это не значит, что можно на него махнуть рукой. Уберите всю паутину, сметите всю пыль. Разделите все вещи на группы (например, новогодние украшения, старая одежда, архив). Если есть возможность, установите недорогие стеллажи для хранения, если нет, то сложите вещи в отдельные коробки и подпишите их, чтобы вам потом было легче все найти.

Снимите постельное белье, в том числе и наматрасник. Постирайте белье и почистите по крайней мере пылесосом подушки и матрас. Опустошите все ящики и соберите в одну кучу одежду, которую вы больше не носите. Протрите пыль во всех ящиках, с вентиляторов, кондиционеров и светильников. Помойте окна, протрите жалюзи. Сложите вещи обратно в шкаф по категориям: топы, брюки, белье, свитера и т.д. Уборку пылесосом оставьте напоследок, чтобы собрать всю пыль на полу, и в конце уборки помойте полы.

В чистке ванной вам поможет сода и уксус. Чтобы избавиться от известкового налета на головке душа, наденьте на нее пакет с уксусом, перевяжите резинкой и оставьте на ночь. На следующий день сполосните головку душа водой, и она будет блестеть и работать как новенькая. Затем почистите унитазы, не забудьте про ручку слива и бачок — их можно обработать дезинфицирующим спреем. Очистите раковину и в завершение помойте полы.

Начните с удаления пятен и отметин на стенах, снимите картины, зеркала, фото в рамках, чтобы протереть с них пыль и почистить стекла. Разгрузите журнальный столик, протрите пыль. Выбросите старые журналы, почту, газеты. Отодвиньте кресла, диван, пропылесосьте между подушками. Если у вас есть животные, которые линяют, то пройдитесь по обивке липким роликом. Вынесите на улицу ковры и хорошенько их там выбейте. Снимите и постирайте шторы и занавески.