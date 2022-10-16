Когда мало солнца: 7 советов, как улучшить интерьер осенью
Дизайнеры не устают повторять, что интерьер должен быть универсальным: преобразить и улучшить его можно с помощью пары нехитрых действий. Обустроить уютное место для отдыха, повесить новый светильник, увеличить количество зеркал – даем советы по преображению обстановки осенью.
1. Сделайте ставку на теплый свет
С уменьшением количества солнечных дней увеличивайте цветовую температуру ламп. Если летом холодный свет еще приемлем, то осенью и зимой теплое освещение сделает обстановку уютнее и комфортнее. В этом вам помогут потолочные светильники, бра, настольные и напольные лампы: поверьте, семейные ужины с приглушенным светом станут еще более дружными.
2. Выбирайте текстиль натуральных оттенков
Смена текстиля – это самый простой способ поменять настроение в интерьере. Осенняя цветовая палитра добавит вашему дому спокойствия и уюта, а более плотные ткани согреют прохладным вечером. Положите на кровать дополнительный плед из кашемира, шерсти и даже меха, бросьте пару вязаных подушек. И не забудьте про мягкий коврик под ногами – утро сразу станет добрым.
3. Добавьте уюта с помощью живого огня
В холодное время года становится актуальным размещение в интерьере биокамина или портала с декоративными свечами. Живой огонь не только согреет, но и создаст романтичную атмосферу – идеально для осенних вечеров.
4. Обустройте уголок для отдыха
Отложите долгие прогулки до следующего лета: сейчас самое время для чтения книг, просмотра киноновинок в уютной атмосфере дома. Удобное кресло, пуф для ног и обязательно торшер с направленным светом – хороший вечер обеспечен.
5. Повесьте плотные шторы
Просыпаешься – темно, возвращаешься с работы – еще темнее: не лучше ли тогда занавесить окно красивыми плотными шторами? Они сделают интерьер спальни и гостиной уютнее и теплее: а если захочется эффекта солнечного света за окном – пригодится закарнизная подсветка.
6. Присмотритесь к зеркалам
Чтобы увеличить количество света в осеннем интерьере, приходится прибегать к хитростям. Так, зеркала увеличат количество естественного света днем, а вечером создадут интересную световую игру, отражая лучи от ламп и торшеров.
7. Не пренебрегайте яркими красками
Думаете, что осень – это обязательно приглушенные оттенки и полутона? Совсем нет: яркие краски в интерьере оживят обстановку и поднимут настроение. И неважно, будет ли это абстрактная картина, пестрый плед или современный светильник – экспериментируйте.