Когда мало солнца: 7 советов, как улучшить интерьер осенью

Дизайнеры не устают повторять, что интерьер должен быть универсальным: преобразить и улучшить его можно с помощью пары нехитрых действий. Обустроить уютное место для отдыха, повесить новый светильник, увеличить количество зеркал – даем советы по преображению обстановки осенью.

1. Сделайте ставку на теплый свет

С уменьшением количества солнечных дней увеличивайте цветовую температуру ламп. Если летом холодный свет еще приемлем, то осенью и зимой теплое освещение сделает обстановку уютнее и комфортнее. В этом вам помогут потолочные светильники, бра, настольные и напольные лампы: поверьте, семейные ужины с приглушенным светом станут еще более дружными.

2. Выбирайте текстиль натуральных оттенков

Смена текстиля – это самый простой способ поменять настроение в интерьере. Осенняя цветовая палитра добавит вашему дому спокойствия и уюта, а более плотные ткани согреют прохладным вечером. Положите на кровать дополнительный плед из кашемира, шерсти и даже меха, бросьте пару вязаных подушек. И не забудьте про мягкий коврик под ногами – утро сразу станет добрым.

3. Добавьте уюта с помощью живого огня

В холодное время года становится актуальным размещение в интерьере биокамина или портала с декоративными свечами. Живой огонь не только согреет, но и создаст романтичную атмосферу – идеально для осенних вечеров.

4. Обустройте уголок для отдыха

Отложите долгие прогулки до следующего лета: сейчас самое время для чтения книг, просмотра киноновинок в уютной атмосфере дома. Удобное кресло, пуф для ног и обязательно торшер с направленным светом – хороший вечер обеспечен.

5. Повесьте плотные шторы

Просыпаешься – темно, возвращаешься с работы – еще темнее: не лучше ли тогда занавесить окно красивыми плотными шторами? Они сделают интерьер спальни и гостиной уютнее и теплее: а если захочется эффекта солнечного света за окном – пригодится закарнизная подсветка.

6. Присмотритесь к зеркалам