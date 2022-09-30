Какое бетонное сооружение станет лучшим в 2022 году? Начинается престижный конкурс

„Несмотря на сложные времена, Эстония упорно строит – уже построены или еще строятся новые школы, учреждения здравоохранения и культуры, сооружения инфраструктуры, сельскохозяйственные и промышленные строения, здания и сооружения сил обороны, многоквартирные дома, частные дома и офисные здания“,- сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма. „Лучших из них мы ждем на нашем конкурсе“.

На конкурс бетонного строения можно представлять:

- строения – здания и сооружения, которые переданы или будут переданы заказчику в течение 2022 года;

- строения, которые на данный конкурс ранее не представлялись.

- представлять можно также конструкции и технологические решения.

Победит объект или технологическое решение, в котором значительный вклад внесен работой зарегистрированных в Эстонии предпринимателей и использованы поставленные из Эстонии бетонные материалы. При выборе работы-победителя будут учитываться также профессионализм, степень требовательности к проектированию и строительству, качество и уровень инновации. Главный приз получит автор победившей идеи. Отмечены будут также заказчик объекта, проектировщик, строитель, поставщик опалубки, производитель бетонных изделий и поставщик бетона.

В жюри вошли представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Союза предпринимателей-строителей Эстонии, Эстонского союза консультационных предприятий в области строительства, Эстонского союза производителей строительных материалов, Kunda Nordic Tsement и журналисты, освещающие строительные темы. Жюри созывает организатор конкурса.

Срок представления работ на конкурс - 2 декабря 2022 года.

Победитель будет назван на общереспубликанском Дне бетона в марте 2023 года.

Конкурс бетонных строений является старейшим конкурсом в строительной области в Эстонии и постоянно проводится, начиная с 2000-го года, в нынешнем году уже в 23 раз. Бетонным сооружением 2021 года был выбран – Круизный терминал Таллиннского порта.