„Это только для богатых“: топ-10 главных мифов о дизайне интерьера

„Это только для богатых“

Дизайн интерьера не только сэкономит время заказчика, но и позаботится о его финансах. Все дело в том, что многие компании или частные специалисты предлагают клиентам определенный пакет, в который включают дополнительные услуги.

Таким образом, вы получаете все необходимые мероприятия у конкретного лица или компании, а не оплачиваете отдельные действия других фирм.

„Это долго“

Многие люди склонны считать, что разработка дизайнерского проекта отнимает очень много времени. На самом деле, эксперт понимает, что хочет заказчик, уже при первом детальном осмотре помещения. Вызов специалиста сэкономит драгоценное время и позволит добиться желаемого результата гораздо быстрее, чем планировалось.

Кроме того, у дизайнера всегда имеются образцы различных проектов, которые он может предложить владельцу, чтобы сориентировать его и понять, в каком направлении нужно двигаться.

„В интерьере все должно идеально сочетаться“

Многие люди пребывают в ошибочной уверенности, что в идеальном и безукоризненном интерьере все вещи должны идеально сочетаться. Однако такой выбор практически всегда выглядит очень скучным и безжизненным. Вот почему вам не стоит сразу отметать задумки дизайнера „освежить“ обстановку в доме неожиданным решением, например, ярким цветом или картиной в рамке, которая на первый взгляд не вяжется с общей обстановкой в доме.

Помните, что именно такие штрихи привносят в ваш дизайн индивидуальность и свежее дыхание, поэтому не отвергайте неожиданные эксперименты.

„Небольшую квартиру невозможно сделать удобной“

Еще как возможно, нужно только найти правильное решение. Именно маленькие и тесные квартиры представляют для настоящих профессионалов самую большую ценность, ведь здесь можно проявить всю свою фантазию и мастерство.

Грамотный проект может превратить тесную квартиру в довольно удобный и комфортный вариант, причем речь идет не только о реальном расширении квадратных метров с помощью правильной мебели, но и о визуальной стороне вопроса.