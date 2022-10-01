„Это только для богатых“: топ-10 главных мифов о дизайне интерьера
Тема дизайна давно „обросла“ мифами, которые не имеют ничего общего с реальностью. Многие называют профессиональное оформление интерьера непозволительной роскошью, слишком сложным или утомительным делом. Эксперт в области дизайна Александр Осипов развенчивает самые известные мифы и надоевшие стереотипы, пишет INMYROOM.
„Это только для богатых“
Дизайн интерьера не только сэкономит время заказчика, но и позаботится о его финансах. Все дело в том, что многие компании или частные специалисты предлагают клиентам определенный пакет, в который включают дополнительные услуги.
Таким образом, вы получаете все необходимые мероприятия у конкретного лица или компании, а не оплачиваете отдельные действия других фирм.
„Это долго“
Многие люди склонны считать, что разработка дизайнерского проекта отнимает очень много времени. На самом деле, эксперт понимает, что хочет заказчик, уже при первом детальном осмотре помещения. Вызов специалиста сэкономит драгоценное время и позволит добиться желаемого результата гораздо быстрее, чем планировалось.
Кроме того, у дизайнера всегда имеются образцы различных проектов, которые он может предложить владельцу, чтобы сориентировать его и понять, в каком направлении нужно двигаться.
„В интерьере все должно идеально сочетаться“
Многие люди пребывают в ошибочной уверенности, что в идеальном и безукоризненном интерьере все вещи должны идеально сочетаться. Однако такой выбор практически всегда выглядит очень скучным и безжизненным. Вот почему вам не стоит сразу отметать задумки дизайнера „освежить“ обстановку в доме неожиданным решением, например, ярким цветом или картиной в рамке, которая на первый взгляд не вяжется с общей обстановкой в доме.
Помните, что именно такие штрихи привносят в ваш дизайн индивидуальность и свежее дыхание, поэтому не отвергайте неожиданные эксперименты.
„Небольшую квартиру невозможно сделать удобной“
Еще как возможно, нужно только найти правильное решение. Именно маленькие и тесные квартиры представляют для настоящих профессионалов самую большую ценность, ведь здесь можно проявить всю свою фантазию и мастерство.
Грамотный проект может превратить тесную квартиру в довольно удобный и комфортный вариант, причем речь идет не только о реальном расширении квадратных метров с помощью правильной мебели, но и о визуальной стороне вопроса.
„Дизайн нужно использовать только при реализации сложных решений“
В тренде лаконичные и простые решения. Именно такое оформление является настоящим хитом, который не теряет своей популярности.
Разумеется, внешний вид интерьера целиком и полностью зависит от предпочтений заказчиков. Однако сейчас в моде минималистичный и простой дизайн.
„В интерьере белый цвет абсолютно неуместен“
Преобладание светлых оттенков в интерьере делает его легким, „воздушным“ и очень нарядным. Никто не спорит, что в быту с белым цветом придется непросто, поскольку он требует чистоты и большого внимания.
Однако плюсов в светлом интерьере гораздо больше, начиная от визуального расширения пространства и заканчивая потрясающим внешним видом.
„Темные оттенки делают интерьер мрачным“
Напротив, насыщенные зеленые, синие или шоколадные тона заметно украшают интерьер. К тому же, их используют в дуэте со светлыми аксессуарами, грамотно разбавляя тона.
Не будем забывать об освещении, которого должно быть много в любом помещении. Именно свет окончательно завершает интерьер.
„В небольшом помещении хватит одной люстры“
Продолжая тему освещения из предыдущего пункта: даже в маленьком помещении не стоит останавливаться только на одной люстре. Если вы хотите добавить объема, используйте дополнительные источники, например, светильники, торшеры или бра.
Такое решение сделает даже скромное помещение богатым и привлекательным.
„Крупные принты подходят только для больших помещений“
При грамотном оформлении дизайна вам не нужно отказываться от любимых принтов, которые отлично маскируют шероховатости и удачно декорируют помещение.
Как правило, дизайнеры умело сочетают однотонные варианты с крупными рисунками. Также такие принты отвлекают внимание от маленького пространства.
„В небольших помещениях лучше использовать шкафы, а не гардеробные“
Даже в помещение чуть больше десяти квадратных метров можно легко вписать гардеробную, оставив место для других предметов. Вот почему вам не стоит отказываться от поистине удобного предмета мебели из-за стереотипов.