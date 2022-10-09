НА ЗАМЕТКУ | Какая приготовленная впрок еда продержится в холодильнике неделю

А вот салат, заправленный сметаной или маслом, простоит максимум сутки. Сок, который выделяют подсоленные и заправленные овощи, портится гораздо быстрее, чем они сами. Поэтому заготовку для салата лучше держать отдельно от заправки.

Можно хранить в холодильнике 2–3 суток, но следует помнить: чем дольше хранятся нарезанные фрукты и овощи, тем меньше в них остается витаминов. К тому же вредоносные микроорганизмы гораздо быстрее распространяются именно в измельченных продуктах.

Важно: ставить как первые, так и вторые блюда в холодильник нужно остывшими. Если пытаться поставить на полку что-то горячее, есть риск угробить холодильник и испортить блюдо.

Каши, сваренные на воде, и макароны можно держать в холодильнике до трех дней. Но если к ним добавлены соусы, сыр, молоко, то срок хранения гарниров моментально сокращается до 24 часов. Плов — исключение. Его можно хранить до двух суток.

В чем хранить: отварные крупы и макароны лучше хранить в контейнере, плотно закрытом крышкой, иначе они высохнут и превратятся в мусор.

4—5 дней, если будут стоять на самой холодной полке, обычно это верхняя.

Жареную или вареную курицу (индейку, утку, любую другую птицу) не держите в холодильнике больше двух дней. Потом она неминуемо испортится.

В чем хранить: в эмалированной миске или кастрюльке с крышкой.

Суп на курином бульоне портится быстрее всего: он выживет в холодильнике всего двое суток, не больше. Чем жирнее бульон, тем дольше он может храниться, но максимум — 72 часа. Рыбный суп держите в холодильнике не больше двух суток, а грибной простоит без потерь всего сутки. А вот чемпион по сохранности — борщ. Он и неделю протянет в холодильнике без проблем.

В чем хранить: оставляйте прямо в кастрюле — лучше всего суп хранится в эмалированной посуде. Если его осталось совсем мало, а кастрюля великовата, перелейте суп в плотно закрывающийся контейнер. Идеально — стеклянный, как для микроволновки.

Яйца

В чем хранить: лучше всего оставить яйца в том же контейнере, в каком купили. Нет смысла перекладывать их на дверцу холодильника, если хотите сохранить яйца как можно дольше: там они быстрее испортятся.

Хранить куриные яйца вне холодильника можно до 25 дней. Тут надо ориентироваться на дату, проставленную на скорлупе. В холодильнике — до 90 дней, но если яйца успели постоять в магазине пару недель, то срок хранения срезайте вдвое.

Не стоит мыть яйца перед тем, как убрать в холодильник. Так они испортятся еще быстрее: вода смывает защитную оболочку на скорлупе, и срок хранения яиц уменьшается в два раза.

Вареные вкрутую яйца на столе спокойно пролежат три дня, в холодильнике — до 20 дней.

Куда девать остатки

Если от приготовления первого или второго блюда что-то осталось, не обязательно замораживать продукты. Какое-то время они пролежат на полке холодильника, а там, глядишь, кулинарное вдохновение появится.

Фарш

В чем хранить: вакуумные пластиковые контейнеры или любая емкость, затянутая пищевой пленкой.

Вообще срок хранения свежеприготовленного фарша — всего 12 часов, ведь в нем довольно быстро размножаются бактерии. И провести эти часы он должен в холодильнике при температуре от 0 до 6 градусов. Если хранить фарш предстоит долго, положите его в морозилку — там он может пролежать до 28 дней.

Сырое мясо

В чем хранить: в пакете или контейнере. Нужно, чтобы мясо не протекало, но при этом не было плотно закупорено, иначе оно задохнется и приобретет неприятный запах.

Красное мясо — свинину, говядину — можно держать в холодильнике до пяти дней. Но это при условии, что вы купили его в первый же день после производства.

Курица продержится свежей 2—4 дня, если попадет в холодильник идеально свежей. К слову, в магазинах нередко продают птицу „второй свежести“, так что будьте осторожны.

Тесто

В чем хранить: в пищевом пакете, постарайтесь максимально выпустить из него воздух и завязать.