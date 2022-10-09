НА ЗАМЕТКУ | Какая приготовленная впрок еда продержится в холодильнике неделю
Не у каждой из нас есть возможность (тем более желание ) стоять у плиты каждый день. Разбираемся, как правильно сохранить наготовленное наперед.
Готовые продукты
Суп или борщ
В чем хранить: оставляйте прямо в кастрюле — лучше всего суп хранится в эмалированной посуде. Если его осталось совсем мало, а кастрюля великовата, перелейте суп в плотно закрывающийся контейнер. Идеально — стеклянный, как для микроволновки.
Суп на курином бульоне портится быстрее всего: он выживет в холодильнике всего двое суток, не больше. Чем жирнее бульон, тем дольше он может храниться, но максимум — 72 часа. Рыбный суп держите в холодильнике не больше двух суток, а грибной простоит без потерь всего сутки. А вот чемпион по сохранности — борщ. Он и неделю протянет в холодильнике без проблем.
Готовое мясо
В чем хранить: в эмалированной миске или кастрюльке с крышкой.
Жареную или вареную курицу (индейку, утку, любую другую птицу) не держите в холодильнике больше двух дней. Потом она неминуемо испортится.
Свинина или говядина проживут в холодильнике дольше —
4—5 дней, если будут стоять на самой холодной полке, обычно это верхняя.
Гарнир
В чем хранить: отварные крупы и макароны лучше хранить в контейнере, плотно закрытом крышкой, иначе они высохнут и превратятся в мусор.
Каши, сваренные на воде, и макароны можно держать в холодильнике до трех дней. Но если к ним добавлены соусы, сыр, молоко, то срок хранения гарниров моментально сокращается до 24 часов. Плов — исключение. Его можно хранить до двух суток.
Важно: ставить как первые, так и вторые блюда в холодильник нужно остывшими. Если пытаться поставить на полку что-то горячее, есть риск угробить холодильник и испортить блюдо.
Нарезанные овощи и фрукты
В чем хранить: вакуумные пластиковые контейнеры или пищевые пакеты.
Можно хранить в холодильнике 2–3 суток, но следует помнить: чем дольше хранятся нарезанные фрукты и овощи, тем меньше в них остается витаминов. К тому же вредоносные микроорганизмы гораздо быстрее распространяются именно в измельченных продуктах.
А вот салат, заправленный сметаной или маслом, простоит максимум сутки. Сок, который выделяют подсоленные и заправленные овощи, портится гораздо быстрее, чем они сами. Поэтому заготовку для салата лучше держать отдельно от заправки.
Яйца
В чем хранить: лучше всего оставить яйца в том же контейнере, в каком купили. Нет смысла перекладывать их на дверцу холодильника, если хотите сохранить яйца как можно дольше: там они быстрее испортятся.
Хранить куриные яйца вне холодильника можно до 25 дней. Тут надо ориентироваться на дату, проставленную на скорлупе. В холодильнике — до 90 дней, но если яйца успели постоять в магазине пару недель, то срок хранения срезайте вдвое.
Не стоит мыть яйца перед тем, как убрать в холодильник. Так они испортятся еще быстрее: вода смывает защитную оболочку на скорлупе, и срок хранения яиц уменьшается в два раза.
Вареные вкрутую яйца на столе спокойно пролежат три дня, в холодильнике — до 20 дней.
Куда девать остатки
Если от приготовления первого или второго блюда что-то осталось, не обязательно замораживать продукты. Какое-то время они пролежат на полке холодильника, а там, глядишь, кулинарное вдохновение появится.
Фарш
В чем хранить: вакуумные пластиковые контейнеры или любая емкость, затянутая пищевой пленкой.
Вообще срок хранения свежеприготовленного фарша — всего 12 часов, ведь в нем довольно быстро размножаются бактерии. И провести эти часы он должен в холодильнике при температуре от 0 до 6 градусов. Если хранить фарш предстоит долго, положите его в морозилку — там он может пролежать до 28 дней.
Сырое мясо
В чем хранить: в пакете или контейнере. Нужно, чтобы мясо не протекало, но при этом не было плотно закупорено, иначе оно задохнется и приобретет неприятный запах.
Красное мясо — свинину, говядину — можно держать в холодильнике до пяти дней. Но это при условии, что вы купили его в первый же день после производства.
Курица продержится свежей 2—4 дня, если попадет в холодильник идеально свежей. К слову, в магазинах нередко продают птицу „второй свежести“, так что будьте осторожны.
Тесто
В чем хранить: в пищевом пакете, постарайтесь максимально выпустить из него воздух и завязать.
Пресное и слоеное тесто можно хранить в холодильнике 3–4 дня, если дольше, то его уже надо будет положить в морозильную камеру. Только затем, когда вы его достанете, обязательно подержите в тепле хотя бы полчаса — так с ним будет легче работать.
Бисквитное тесто нельзя хранить даже в холодильнике, его надо использовать сразу.
Дрожжевое тесто можно 2 дня хранить в холодильнике, на нижней полке. Если больше, то положите в пакет и поместите в морозилку. И дайте согреться, когда вынете. Когда увидите, что тесто начало подниматься, пускайте его в дело.
Что надо съедать очень быстро
Взбитые сливки
В чем хранить: в посуде, в которой они были приготовлены, плотно накрытой пищевой пленкой.
Срок хранения сливок не более трех часов. Поэтому старайтесь готовить их непосредственно перед подачей на стол и в строго необходимых объемах.
Свежевыжатый сок
В чем хранить: в стеклянной, фарфоровой или фаянсовой посуде. Ни в коем случае не в металле или пластмассе.
Сок-фреш тем и хорош, что он свежий, и поэтому его лучше пить сразу, пока витамины и другие полезные ингредиенты не растеряли своих полезных свойств.
Если по каким-то причинам свежевыжатый сок не получилось выпить сразу, в него надо добавить 3–4 капли лимонного сока — это на несколько часов продлит жизнь продукта.
Коктейли
В чем хранить: вакуумные пластиковые контейнеры или пластиковые пищевые контейнеры.
Молочные коктейли имеют обыкновение прокисать, особенно при комнатной температуре. Поэтому их можно поставить в холодильник, но не больше чем на 5–6 часов.
Фруктовые и овощные коктейли могут начать портиться уже минут через 10 после приготовления, ведь при обработке овощей и фруктов в коктейль неизбежно попадают вредные бактерии. Так что лучше выпивать такой коктейль сразу. Но если приходится хранить, то в холодильнике и не больше 5 часов.