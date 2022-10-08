Лесные грибы в собственном саду: мечта или реальность?

Золотой закон выращивания лесных грибов — правильное место для правильного гриба: ведь, как известно, грибам нравится сочетание конкретных условий (возле определенных деревьев, на определенной почве и т.д.). Например, лисичкам больше всего нравится редкий молодой сосновый лес, тогда как волнушки предпочитают кислую почву в смешанных или лиственных лесах, пишет DELFI ДОМ&САД.

Конечно, проще вырастить грибы не в саду, а, например, в посадке лесных деревьев. Не стоит ждать, что при совпадении всех условий уже на следующий год вас ждет богатый урожай. Если грибным спорам конкретное место пришлось по нраву, грибы можно ждать только через пару лет.

Как „помочь“ грибам?

Старайтесь регулярно высыпать остатки очищенных грибов (червивые части, ножки и т.д.) под соответствующим деревом.

Наколите гриб на ветку куста, чтобы из него высыпались споры.

Нарезанные грибы можно полить дождевой водой, выдержать сутки и вылить на то место, где теоретически могли бы расти грибы.

Можно попробовать выращивать грибы в контейнерах — для этого найденный в лесу гриб следует выкопать вместе с землей и пересадить в контейнер.

В последнее время в магазинах семян появился грибной мицелий — шиитаки или смесь лесных грибов (еловые и обычные боровики и т.д.). Пачки мицелия хватит для того, чтобы по особой технологии (см. на упаковке) засеять 500-1000 кв. метров. Появления грибов — если они действительно вырастут — придется ждать несколько лет.