Крупнейший пожар лета начался с возгорания... холодильника. Как избежать опасности?

Самый большой пожар этим летом произошел на хуторе в волости Рыуге из-за загоревшегося холодильника. В доме вспыхнул обширный пожар, частично уничтоживший первый этаж. Остальная часть дома пострадала от дыма и копоти, что сделало его непригодным для проживания. В результате ущерб превысил 116 000 евро.



„Различные исследования и статистические данные показывают, что электроприборы, вызывающие наибольшее количество пожаров, — это плиты, холодильники и морозильники. Однако в случае с плитой основным фактором остается человеческая деятельность, то есть еда, оставленная на включенной плите. Другая бытовая техника вызывает во много раз меньше пожаров с гораздо меньшими последствиями“, — пояснил Соосалу.



По словам Соосалу, причин тому несколько: во-первых, в холодильнике гораздо больше компонентов, которые могут загореться; во-вторых, холодильник — это самая крупная и тяжелая техника в доме, которую, как правило, после установки очень редко или вообще не перемещают, например, если холодильник встроенный. Часто холодильник или морозильный ларь устанавливают слишком близко к стене или машина эксплуатируется так долго, что соединения питания, контакты, изоляция изнашиваются и становятся опасными.



„Холодильники время от времени размораживают, но мы забываем, что помимо льда, образующегося на внутренней стенке агрегата, на задней стенке и на компрессоре холодильника скапливается пыль, которая легко может загореться в случае короткого замыкания. Мы привыкли чистить и менять фильтры на стиральной машине, но мало кому приходит в голову время от времени вызывать специалиста по холодильникам на дом, чтобы осмотреть технику и убедиться в ее исправности“, - добавил Соосалу.



Производитель холодильников Samsung несколько лет назад провел опрос жителей Эстонии и выяснил, что в 65% домов работают холодильники, которым от 3 до 10 лет, а в пяти процентах – холодильники старше 16 лет. И специалисты по ремонту, и производители оборудования рекомендуют регулярно показывать старое оборудование специалисту.



Летом в Salva были зафиксированы и другие пожары, вызванные бытовой техникой, но в основном они были вызваны различными зарядными устройствами для гаджетов. По словам Соосалу, все предметы, потребляющие электроэнергию, должны находиться под вниманием, поскольку существует потенциальная опасность возгорания. „Из недавней практики могу привести пример загоревшегося аквариума, где загорелась панель освещения и компрессора. Также были случаи, когда зарядные устройства для электросамокатов воспламенялись с треском“, — отметил Соосалу.



В случае таких пожаров в основном пострадали предметы рядом с зарядным устройством: диванные подушки, половицы, обои или мебель, и в таких случаях ущерб составлял от 1500 до 5000 евро. „Однако я помню загоревшийся в прошлом году морозильный ларь, который сжег весь дом дотла, конечно, подобный причиненный ущерб несопоставим с меньшими возгораниями“, — добавил Соосалу и напомнил, что для обеспечения безопасности, помимо детектора дыма, безусловно, необходима и система пожарной сигнализации, особенно такой, которая посылает сигнал непосредственно в диспетчерский центр охранной компании.



Как снизить риск возгорания холодильника:



• Не реже одного раза в год очищайте заднюю стенку холодильника от пыли и следите за тем, чтобы на задней стенке не было видимых дефектов (ржавчины, протечек и т.п.).



• Если холодильник старше 10 лет, вызовите мастера и проведите тщательное техническое обслуживание. Если техник говорит, что срок службы холодильника подошел к концу, отвезите его на станцию ​​утилизации.



• При покупке нового холодильника отдайте предпочтение модели с металлической задней стенкой. Он значительно более пожаробезопасен, чем шкаф с пластиковой задней стенкой. В случае возгорания огонь холодильника с металлической задней стенкой обычно остается локализованным и не распространяется слишком быстро;



• Не забывайте вовремя продлевать договор страхования жилья и следите за тем, чтобы ваше домашнее имущество также было защищено договором.