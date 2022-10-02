ФОТО | IKEA выпускает специальную коллекцию мебели совместно с музыкальным коллективом Swedish House Mafia

Swedish House Mafia — шведское трио, состоящее из ди-джеев и продюсеров хаус-музыки Axwell, Steve Angello и Sebastian Ingrosso. В сотрудничестве с этими великими мастерами электронной музыки IKEA решила изучить возможности творческой деятельности дома и облегчить ежедневное создание, исполнение, воспроизведение и прослушивание музыки. В результате родилась специальная коллекция OBEGRÄNSAD, которая поможет многим будущим звездам музыки и цифрового искусства обустроить качественную домашнюю студию по доступной цене.





Специальная коллекция OBEGRÄNSAD, что в переводе со шведского означает „безграничный“, предназначена для всех, кто ценит качественный звук как дома, так и в других местах: меломанов, музыкантов, ди-джеев и всех других творческих душ, чьи ресурсы ограничены, но творчество не знает границ. Благодаря развитию технологий, возможность создания музыки сегодня стала более доступной, и новая коллекция призвана поддержать творческие начинания всех, кто любит создавать, играть и наслаждаться музыкой дома.





Специальная коллекция основана на опыте Swedish House Mafia





В основе коллекции опыт группы, которая знает, что нужно музыканту или любому творческому человеку дома. Карьера самих участников группы также начиналась в родных стенах, поэтому они прекрасно понимают, что нужно начинающим музыкантам и с какими трудностями они сталкиваются. Особенно когда бюджет ограничен. Члены Swedish House Mafia знают, что большинство молодых музыкантов начинают экспериментировать с творческими проектами в домашней студии, устроенной в их спальне или гостиной.





„Мы всегда ценили видение IKEA, согласно которому вещи должны быть недорогими и доступными для многих. Когда мы были молоды, мы постоянно открывали новые способы заставить мебель IKEA работать на наше творчество, поэтому наш собственный опыт стал основой для разработки коллекции,“- сказали они.







От проигрывателя до письменного стола



