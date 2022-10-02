ФОТО | IKEA выпускает специальную коллекцию мебели совместно с музыкальным коллективом Swedish House Mafia(1)
IKEA и группа электронной танцевальной музыки Swedish House Mafia объединили усилия, для того чтобы все любители музыки могли использовать свое вдохновение в полной мере и могли дома создавать свою музыку. Специальная коллекция будет представлена в Эстонии 1 октября.
Swedish House Mafia — шведское трио, состоящее из ди-джеев и продюсеров хаус-музыки Axwell, Steve Angello и Sebastian Ingrosso. В сотрудничестве с этими великими мастерами электронной музыки IKEA решила изучить возможности творческой деятельности дома и облегчить ежедневное создание, исполнение, воспроизведение и прослушивание музыки. В результате родилась специальная коллекция OBEGRÄNSAD, которая поможет многим будущим звездам музыки и цифрового искусства обустроить качественную домашнюю студию по доступной цене.
Специальная коллекция OBEGRÄNSAD, что в переводе со шведского означает „безграничный“, предназначена для всех, кто ценит качественный звук как дома, так и в других местах: меломанов, музыкантов, ди-джеев и всех других творческих душ, чьи ресурсы ограничены, но творчество не знает границ. Благодаря развитию технологий, возможность создания музыки сегодня стала более доступной, и новая коллекция призвана поддержать творческие начинания всех, кто любит создавать, играть и наслаждаться музыкой дома.
Специальная коллекция основана на опыте Swedish House Mafia
В основе коллекции опыт группы, которая знает, что нужно музыканту или любому творческому человеку дома. Карьера самих участников группы также начиналась в родных стенах, поэтому они прекрасно понимают, что нужно начинающим музыкантам и с какими трудностями они сталкиваются. Особенно когда бюджет ограничен. Члены Swedish House Mafia знают, что большинство молодых музыкантов начинают экспериментировать с творческими проектами в домашней студии, устроенной в их спальне или гостиной.
„Мы всегда ценили видение IKEA, согласно которому вещи должны быть недорогими и доступными для многих. Когда мы были молоды, мы постоянно открывали новые способы заставить мебель IKEA работать на наше творчество, поэтому наш собственный опыт стал основой для разработки коллекции,“- сказали они.
От проигрывателя до письменного стола
Коллекция состоит из более чем 20 предметов мебели и дизайна, облегчающих создание и воспроизведение музыки дома. С их помощью комфортнее слушать музыку, дизайнерские решения создают творческое настроение. Товары включают в себя проигрыватель виниловых пластинок, настольные и настенные лампы, торшеры со светодиодными лампочками, часы, держатели для ноутбуков, планшетов, колонок и виниловых пластинок, письменный стол, две полки, кресло, четыре сумки, включая аксессуары, пластинку и сумку для ноутбука, ковры двух размеров, тапочки, плед и наволочку.
„Мы хотели упростить процесс создания музыки. Мы надеемся, что наша коллекция вдохновит еще больше людей на творчество дома и предложит возможности, которые не ограничиваются музыкой, а намного шире,“- говорят участники группы Swedish House Mafia.
OBEGRÄNSAD разработана как доступная по цене коллекция с классическим черным стилем и минималистским внешним видом, который соответствует технологии и ее назначению OBEGRÄNSAD.
„Новая коллекция состоит из различных интерьерных решений: освещения, мебели, техники. Создание чего-то такого универсального требует хорошего сотрудничества, которое лежит в основе всего, что делает Swedish House Mafia. Это видно по всей их деятельности,“- говорит Фрисо Виерсма, дизайнер IKEA.