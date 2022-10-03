Лучшие телевизоры 2022 года

Известные производители телевизоров, такие как Samsung, Philips и многие другие, добились больших успехов в разработке своей продукции, и в настоящее время существует широкий спектр комфортных функций. Поэтому самый простой способ сузить выбор - установить для покупки приемлемую цену. Но что еще важно, чтобы из широкого разнообразия телевизоров выбрать именно тот, который лучше всего подходит именно вам?

Современные телевизоры отличаются друг от друга технологией экрана, которую они используют. Различные технологии экранов также сбивают покупателя с толку - какая из них лучше или наиболее подходящая, если даже названия так похожи?

QLED-OLED что это такое?

Здесь мы приведем объяснения различий между технологиями экранов, чтобы вам было легче сделать свой выбор.

К первой категории относятся LCD- и LED-экраны, в которых используются очень похожие технологии. Основное различие заключается в источнике света, используемом для создания изображения на экране. В случае LCD-телевизоров изображение создается на экране с помощью жидких кристаллов. В этом случае цвета ярче, а экран имеет высокое разрешение.

В случае LED-телевизоров изображение создается на телевизоре с помощью светоизлучающих диодов (LED), которые обеспечивают четкое и гораздо более контрастное изображение, чем LCD.

В целом, по мнению пользователей, лучший телевизор - это телевизор с технологией OLED и QLED . Их основное отличие от LCD и LED заключается в том, что экран OLED сам по себе является источником света. Это позволяет создавать еще более яркие цвета, и при просмотре футбольного матча может возникнуть ощущение, что вы смотрите матч на стадионе. Недостатком этих телевизоров является более короткий срок службы, а также со временем выцветание цветов.