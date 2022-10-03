Лучшие телевизоры 2022 года
Выбирая новый телевизор, в первую очередь необходимо узнать, какие телевизоры являются лучшими и что нужно учесть, прежде чем сделать выбор.
Известные производители телевизоров, такие как Samsung, Philips и многие другие, добились больших успехов в разработке своей продукции, и в настоящее время существует широкий спектр комфортных функций. Поэтому самый простой способ сузить выбор - установить для покупки приемлемую цену. Но что еще важно, чтобы из широкого разнообразия телевизоров выбрать именно тот, который лучше всего подходит именно вам?
Современные телевизоры отличаются друг от друга технологией экрана, которую они используют. Различные технологии экранов также сбивают покупателя с толку - какая из них лучше или наиболее подходящая, если даже названия так похожи?
QLED-OLED что это такое?
Здесь мы приведем объяснения различий между технологиями экранов, чтобы вам было легче сделать свой выбор.
К первой категории относятся LCD- и LED-экраны, в которых используются очень похожие технологии. Основное различие заключается в источнике света, используемом для создания изображения на экране. В случае LCD-телевизоров изображение создается на экране с помощью жидких кристаллов. В этом случае цвета ярче, а экран имеет высокое разрешение.
В случае LED-телевизоров изображение создается на телевизоре с помощью светоизлучающих диодов (LED), которые обеспечивают четкое и гораздо более контрастное изображение, чем LCD.
В целом, по мнению пользователей, лучший телевизор - это телевизор с технологией OLED и QLED. Их основное отличие от LCD и LED заключается в том, что экран OLED сам по себе является источником света. Это позволяет создавать еще более яркие цвета, и при просмотре футбольного матча может возникнуть ощущение, что вы смотрите матч на стадионе. Недостатком этих телевизоров является более короткий срок службы, а также со временем выцветание цветов.
Технология дисплеев QLED - это технология квантовых точек. В этой модели в качестве источника света используются наноквантовые точки. Это позволяет создать еще более глубокие насыщенные тона, которые, в свою очередь, создают изображение, приближенное к реальности. В интернет-магазине Hansapost представлен хороший ассортимент QLED-телевизоров.
Качество телевизора – с какого угла посмотреть?
Правильно! При выборе телевизора стоит учитывать угол, под которым вы смотрите его дома. Стоит знать, что LCD-телевизоры позволяют смотреть на экран без помех под углом до 165 градусов. При превышении этого угла качество изображения значительно снижается. При использовании LED-технологии эта проблема отсутствует. Лучшие углы обзора нам предлагают OLED экраны, а QLED с его системами квантовых точек немного отстает.
Что еще нужно учесть?
Тщательно продумайте, чего вы ожидаете от телевизора и сколько вы его смотрите. Если вы хотите смотреть вечерние новости и редко включаете его, то, вероятно, нет необходимости покупать новейшую технологию. В этом случае достаточно будет качественного LED-телевизора, цены на который находятся во вполне разумном диапазоне.
Однако если вы большой поклонник кино, ваши дети смотрят мультфильмы, а вы сами любите видеоигры, стоит выбрать телевизор хорошего качества и приличного размера. В конце концов, если вы собираетесь проводить время перед телевизором, сделайте его как можно более приятным. Большой телевизор, безусловно, подходит для гостиной, а телевизор поменьше - для спальни. Предсмотрите, чтобы телевизор гармонично сочетался с мебелью в комнате, и чтобы другим членам семьи было удобно его смотреть.
Лучшие телевизоры имеют высококачественное, высококонтрастное изображение, которое не утомляет глаза и позволяет смотреть любимые фильмы в качестве не ниже 4K. Хотя на рынке есть телевизоры с разрешением 8K, лучше все-таки отдать предпочтение варианту с 4K. Это связано как с довольно высокой ценой на телевизоры 8K, так и с тем, что фильмы и сериалы в формате 8K еще не получили широкого распространения. При просмотре 4K-фильма на 8K-телевизоре качество изображения практически такое же и не стоит той огромной разницы в цене.