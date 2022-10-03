Очей очарованье: 10 советов по осеннему декору

Натюрморты с гранатами

Осень — время гранатов. Их яркий, сочный цвет и зерна могут стать украшением не только осеннего стола, но и декоративных композиций.

Декор из тыкв

Тыквы актуальны в декоре дома не только на Хэллоуин , но и в течение всего осеннего сезона. Их позитивный оранжевый цвет скрасит „серость“ за окном и будет наполнять дом позитивом и напоминать о солнце. А белые или полосатые тыквы хорошо дополнят собой букеты из рябины или сухих трав.

Комнатные растения

Пришло время наполнить дом комнатными растениями, которые будут радовать глаз своей сочной зеленью и цветами до самой весны. Можно украсить ими полку, дополнив красивыми подсвечниками и небольшими флористическими композициями. Такой декор будет напоминать о лете и теплых, солнечных днях.

Натюрморты с физалисом

Физалис — еще одно традиционное растение для осеннего декора, который отлично смотрится и в цветочных композициях , и в декоративных венках . Его жизнеутверждающий оранжевый цвет скрасит даже самый скучный интерьер.

Оранжевые акценты

Осень — самое время добавить в интерьер „нотки цитруса“. Оранжевый одновременно согревает, заряжает энергией и настраивает на позитивный лад. Это могут быть новые „зимние“ шторы, декоративная подушка на кровати, оранжевая ваза, новые чехлы для мебели или просто новая мебель, которая будет радовать глаз круглый год.

Пестрые подушки

Вы даже представить себе не можете, насколько сильно способны преобразить интерьер яркие, пестрые декоративные подушки. Используйте этнические или природные принты и теплые оттенки, которые отлично подходят для осеннего сезона.

Искусственный или натуральный мех

В то же время не надо забывать, что осень — это подготовка к зиме. Поэтому уже вполне уместно в интерьере будет смотреться искусственный или натуральный мех. Можно, к примеру, купить меховые „шкуры“ на стулья и кресла — они будут не только создавать ощущение уюта, но и реально согревать в ненастную погоду.

Осенняя сервировка