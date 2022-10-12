Дизайнер: как быстро и недорого изменить интерьер

Выбор подходящих тонов является основой ожидаемого результата, однако с ним достаточно просто ошибиться. Для надежности в магазине стоит взять карту цветов или образец обоев и посмотреть, как они смотрятся на стене вашего дома при различном свете. Важно убедиться в тоне при дневном свете, как нормальном, так и очень ярком, а также при освещении светильниками.



Не дайте цвету на стене удивить вас

Важно учитывать, что восприятие цвета на маленькой поверхности образца и на большой поверхности стены может несколько отличаться – более светлые и пастельные тона на большой поверхности кажутся более темными, а более темные – наоборот, более светлыми. В банке цвет выглядит более светлым, чем на образце, а при полном высыхании он несколько темнеет и приобретает свой окончательный тон, соответствующий тону на карте цветов. В темной комнате можно использовать теплые, глубокие или яркие тона. В целом, холодный светлый цвет делает комнату визуально более просторной, однако, например, в более темной комнате, расположенной с северной стороны, на более светлых стенах будут хорошо видны все тени, и поэтому стоит хорошо продумать ее освещение. Кроме того, стоит учесть то обстоятельство, что светлая мебель лучше выделяется на темном фоне, а темная на светлом фоне. Если вы стремитесь к монохромности, то стена и мебель могут быть одного цвета.



Используйте грунт, чтобы стена не съела лишнюю краску

Окрашивать стену можно и без предварительного нанесения грунта, однако это может привести к очень значительному увеличению расхода краски, и такая разница способна особенно сильно отразиться на кошельке, если вы используете какую-нибудь дорогую краску с особым эффектом. Если стена предварительно не была покрыта грунтом, то не стоит ожидать, что находящейся в банке краски хватит на столько квадратных метров, сколько указано на этикетке – эта цифра рассчитана исходя из нанесения краски на стену, на которой уже есть грунт.



Матовая стена красивее, глянцевая легче моется