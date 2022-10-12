Дизайн и интерьер
12.10.2022, 17:27

Дизайнер: как быстро и недорого изменить интерьер

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ФОТО: Unsplash

Если вы хотите сделать свой дом более модным или оригинальным, то проще и дешевле всего заняться стенами. Как их лучше всего покрасить или обклеить обоями? Каким цветам или обоям отдать предпочтение? Есть ли еще какие-нибудь альтернативы? Дизайнер интерьера K-rauta Александра Чуфарина делится некоторыми советами.

Выбор подходящих тонов является основой ожидаемого результата, однако с ним достаточно просто ошибиться. Для надежности в магазине стоит взять карту цветов или образец обоев и посмотреть, как они смотрятся на стене вашего дома при различном свете. Важно убедиться в тоне при дневном свете, как нормальном, так и очень ярком, а также при освещении светильниками.

Не дайте цвету на стене удивить вас

Важно учитывать, что восприятие цвета на маленькой поверхности образца и на большой поверхности стены может несколько отличаться – более светлые и пастельные тона на большой поверхности кажутся более темными, а более темные – наоборот, более светлыми. В банке цвет выглядит более светлым, чем на образце, а при полном высыхании он несколько темнеет и приобретает свой окончательный тон, соответствующий тону на карте цветов. В темной комнате можно использовать теплые, глубокие или яркие тона. В целом, холодный светлый цвет делает комнату визуально более просторной, однако, например, в более темной комнате, расположенной с северной стороны, на более светлых стенах будут хорошо видны все тени, и поэтому стоит хорошо продумать ее освещение. Кроме того, стоит учесть то обстоятельство, что светлая мебель лучше выделяется на темном фоне, а темная на светлом фоне. Если вы стремитесь к монохромности, то стена и мебель могут быть одного цвета.

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Используйте грунт, чтобы стена не съела лишнюю краску

Окрашивать стену можно и без предварительного нанесения грунта, однако это может привести к очень значительному увеличению расхода краски, и такая разница способна особенно сильно отразиться на кошельке, если вы используете какую-нибудь дорогую краску с особым эффектом. Если стена предварительно не была покрыта грунтом, то не стоит ожидать, что находящейся в банке краски хватит на столько квадратных метров, сколько указано на этикетке – эта цифра рассчитана исходя из нанесения краски на стену, на которой уже есть грунт.

Матовая стена красивее, глянцевая легче моется

Покрасить надлежащим образом подготовленную стену совсем несложно, и справиться с этим может каждый. Как правило, в домашней среде матовый цвет выглядит лучше, чем глянцевый, и он значительно эффективнее скрывает как дефекты самой стены, так и неровности, возникшие при покраске. В то же время, хорошо известно, что матовую стену при необходимости очень сложно мыть, и поэтому для легко загрязняющихся стен, например, на кухне, такой тон скорее не подойдет. Именно поэтому чаще всего люди отдают предпочтение полуматовым цветам – они красивее глянцевых, и чистить их легче, чем матовые. При этом прогресс не стоит на месте, благодаря чему уже сейчас можно найти матовые краски, позволяющие выполнять уход без каких-либо сложностей. Следует учитывать, что процесс покраски сам по себе является достаточно быстрым, однако он требует множества подготовительных работ – необходимо закрыть пол, снять или спрятать рейки, выключатели и розетки, закрыть тейпом стыки потолка и стены. Большие поверхности традиционно окрашиваются с помощью валика, а маленькие поверхности, углы или труднодоступные места с помощью кисти. В случае красок на базе воды рекомендуется использовать синтетическую кисть. Начинать покрасочные работы следует от потолка вниз, а заканчивать – наоборот, в направлении снизу вверх. Между первым и вторым нанесением краски следует дать ей высохнуть в течение минимум двух часов.

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Структурная краска скрывает неровности

Считается, что если стена неровная или на ней есть другие видимые дефекты, то вместо краски ее стоит покрыть обоями. На самом деле, обои достаточно требовательны в отношении поверхности основания. Краска, особенно глянцевая, также будет подчеркивать дефекты, потому что ее поверхность всегда будет более блестящей, чем поверхность штукатурки. Если возможность или желание тщательно оштукатурить и отшлифовать стены отсутствует, то на помощь может прийти структурная и грубоволокнистая стенная краска или декоративная штукатурка. Чем гуще текстура краски, тем проще с ее помощью скрыть дефекты. Наносить краску можно посредством одной из десятков техник, описанных в Интернете. Например, можно использовать кисть, шпатель, половую щетку, ворсистый или рельефный валик.

Выбор материала обоев зависит от характера комнаты

Если вы хотите использовать обои, то помимо их внешнего вида стоит подумать и о качестве, способности дышать и удобстве установки материала. Самым практичным типом обоев является флис – этот материал надежный, качественный, пропускает воздух и просто устанавливается. Так как флисовые обои дышат, они очень хорошо подходят для жилых помещений, в том числе, для спален. Это же можно сказать и о бумажных обоях, однако их минусом является капризность при поклейке и уходе – лучше всего доверить поклейку таких обоев опытному человеку, и следует помнить, что эти обои нельзя мыть. В свою очередь, виниловые обои являются надежными и обычно позволяют выполнять мойку, однако они совершенно не пропускают воздух, и оклеивать ими стены достаточно сложно. Текстильные обои из натуральной ткани на стене выглядят эффектно и роскошно, и их характеризует хорошая звукоизоляция. Минусом таких обоев является высокая цена и сложность ухода – натуральная ткань собирает как пыль, так и запахи еды. Кроме того, можно рассмотреть и вариант с бумажными, бамбуковыми или папирусными обоями, однако они являются достаточно нежными и не слишком хорошо подойдут, например, для кухни или детской комнаты. Еще одним интересным и экологичным вариантом являются жидкие обои, наносить которые на стену можно одним из целого ряда креативных способов. При желании жидкие обои можно снять со стены и позднее снова использовать уже на другой стене.


У краски и обоев есть альтернативы

Стены совсем не обязательно окрашивать или оклеивать обоями – существует целый ряд альтернатив. Например, можно воспользоваться деревянными панелями, рейками или настилом, или же и вовсе бамбуком или пробкой, которые хорошо поглощают звук и вибрацию. В зависимости от помещения стена может быть бетонной и совершенно необработанной, или же декоративно оштукатуренной. Кроме того, в жилых помещениях все больше используется мрамор и крупная керамическая плитка, хотя такие материалы все-таки больше подходят для просторной жилой комнаты – в спальне лучше использовать что-нибудь более уютное.

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