Дизайнер: как быстро и недорого изменить интерьер(1)
Если вы хотите сделать свой дом более модным или оригинальным, то проще и дешевле всего заняться стенами. Как их лучше всего покрасить или обклеить обоями? Каким цветам или обоям отдать предпочтение? Есть ли еще какие-нибудь альтернативы? Дизайнер интерьера K-rauta Александра Чуфарина делится некоторыми советами.
Выбор подходящих тонов является основой ожидаемого результата, однако с ним достаточно просто ошибиться. Для надежности в магазине стоит взять карту цветов или образец обоев и посмотреть, как они смотрятся на стене вашего дома при различном свете. Важно убедиться в тоне при дневном свете, как нормальном, так и очень ярком, а также при освещении светильниками.
Не дайте цвету на стене удивить вас
Важно учитывать, что восприятие цвета на маленькой поверхности образца и на большой поверхности стены может несколько отличаться – более светлые и пастельные тона на большой поверхности кажутся более темными, а более темные – наоборот, более светлыми. В банке цвет выглядит более светлым, чем на образце, а при полном высыхании он несколько темнеет и приобретает свой окончательный тон, соответствующий тону на карте цветов. В темной комнате можно использовать теплые, глубокие или яркие тона. В целом, холодный светлый цвет делает комнату визуально более просторной, однако, например, в более темной комнате, расположенной с северной стороны, на более светлых стенах будут хорошо видны все тени, и поэтому стоит хорошо продумать ее освещение. Кроме того, стоит учесть то обстоятельство, что светлая мебель лучше выделяется на темном фоне, а темная на светлом фоне. Если вы стремитесь к монохромности, то стена и мебель могут быть одного цвета.
Используйте грунт, чтобы стена не съела лишнюю краску
Окрашивать стену можно и без предварительного нанесения грунта, однако это может привести к очень значительному увеличению расхода краски, и такая разница способна особенно сильно отразиться на кошельке, если вы используете какую-нибудь дорогую краску с особым эффектом. Если стена предварительно не была покрыта грунтом, то не стоит ожидать, что находящейся в банке краски хватит на столько квадратных метров, сколько указано на этикетке – эта цифра рассчитана исходя из нанесения краски на стену, на которой уже есть грунт.
Матовая стена красивее, глянцевая легче моется
Покрасить надлежащим образом подготовленную стену совсем несложно, и справиться с этим может каждый. Как правило, в домашней среде матовый цвет выглядит лучше, чем глянцевый, и он значительно эффективнее скрывает как дефекты самой стены, так и неровности, возникшие при покраске. В то же время, хорошо известно, что матовую стену при необходимости очень сложно мыть, и поэтому для легко загрязняющихся стен, например, на кухне, такой тон скорее не подойдет. Именно поэтому чаще всего люди отдают предпочтение полуматовым цветам – они красивее глянцевых, и чистить их легче, чем матовые. При этом прогресс не стоит на месте, благодаря чему уже сейчас можно найти матовые краски, позволяющие выполнять уход без каких-либо сложностей. Следует учитывать, что процесс покраски сам по себе является достаточно быстрым, однако он требует множества подготовительных работ – необходимо закрыть пол, снять или спрятать рейки, выключатели и розетки, закрыть тейпом стыки потолка и стены. Большие поверхности традиционно окрашиваются с помощью валика, а маленькие поверхности, углы или труднодоступные места с помощью кисти. В случае красок на базе воды рекомендуется использовать синтетическую кисть. Начинать покрасочные работы следует от потолка вниз, а заканчивать – наоборот, в направлении снизу вверх. Между первым и вторым нанесением краски следует дать ей высохнуть в течение минимум двух часов.
Структурная краска скрывает неровности
Считается, что если стена неровная или на ней есть другие видимые дефекты, то вместо краски ее стоит покрыть обоями. На самом деле, обои достаточно требовательны в отношении поверхности основания. Краска, особенно глянцевая, также будет подчеркивать дефекты, потому что ее поверхность всегда будет более блестящей, чем поверхность штукатурки. Если возможность или желание тщательно оштукатурить и отшлифовать стены отсутствует, то на помощь может прийти структурная и грубоволокнистая стенная краска или декоративная штукатурка. Чем гуще текстура краски, тем проще с ее помощью скрыть дефекты. Наносить краску можно посредством одной из десятков техник, описанных в Интернете. Например, можно использовать кисть, шпатель, половую щетку, ворсистый или рельефный валик.
Выбор материала обоев зависит от характера комнаты
Если вы хотите использовать обои, то помимо их внешнего вида стоит подумать и о качестве, способности дышать и удобстве установки материала. Самым практичным типом обоев является флис – этот материал надежный, качественный, пропускает воздух и просто устанавливается. Так как флисовые обои дышат, они очень хорошо подходят для жилых помещений, в том числе, для спален. Это же можно сказать и о бумажных обоях, однако их минусом является капризность при поклейке и уходе – лучше всего доверить поклейку таких обоев опытному человеку, и следует помнить, что эти обои нельзя мыть. В свою очередь, виниловые обои являются надежными и обычно позволяют выполнять мойку, однако они совершенно не пропускают воздух, и оклеивать ими стены достаточно сложно. Текстильные обои из натуральной ткани на стене выглядят эффектно и роскошно, и их характеризует хорошая звукоизоляция. Минусом таких обоев является высокая цена и сложность ухода – натуральная ткань собирает как пыль, так и запахи еды. Кроме того, можно рассмотреть и вариант с бумажными, бамбуковыми или папирусными обоями, однако они являются достаточно нежными и не слишком хорошо подойдут, например, для кухни или детской комнаты. Еще одним интересным и экологичным вариантом являются жидкие обои, наносить которые на стену можно одним из целого ряда креативных способов. При желании жидкие обои можно снять со стены и позднее снова использовать уже на другой стене.
У краски и обоев есть альтернативы
Стены совсем не обязательно окрашивать или оклеивать обоями – существует целый ряд альтернатив. Например, можно воспользоваться деревянными панелями, рейками или настилом, или же и вовсе бамбуком или пробкой, которые хорошо поглощают звук и вибрацию. В зависимости от помещения стена может быть бетонной и совершенно необработанной, или же декоративно оштукатуренной. Кроме того, в жилых помещениях все больше используется мрамор и крупная керамическая плитка, хотя такие материалы все-таки больше подходят для просторной жилой комнаты – в спальне лучше использовать что-нибудь более уютное.