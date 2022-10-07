Меньше на треть. Эстонское устройство, снижающее счет за электроэнергию, запущено в серийное производство

Ввод в эксплуатацию новых производственных единиц для восполнения дефицита поставок требует времени. Запуск некоторых блоков Балтийской Электростанции занимает пару дней. Даже запуск аварийной электростанции Кийса занимает десятки минут. Сокращение потребления домашних хозяйств, чтобы сбалансировать спрос с предложением, занимает всего около десяти секунд. „Если возникнет дефицит производства, мы отключим необходимое количество оборудования в домашних хозяйствах, чтобы производство позже наверстало упущенное“, — говорит Шнур. „Мы предоставляем электростанциям время, даем им возможность среагировать“.

В Эстонии 30% электроэнергии потребляется домовладельцами. Если бы все электрические котлы, используемые частными лицами, подключить к умному устройству управления потреблением электроэнергии, регулируемая мощность составила бы 67 МВт. Для сравнения Шнур приводит электростанцию ​​Вяо под Таллинном, мощностью 20 МВт.

Во время карантина первой волны пандемии коронавируса они сидели перед экранами и гадали, что бы предпринять. Уже было известно, что с 1 января 2026 года будет прекращено подключение всех стран Балтии к энергосистеме России и Белоруссии. Балтийская электросеть становится изолированной, и становится все труднее обеспечить ее бесперебойную работу. „В любой момент времени производство и потребление должны быть сбалансированы. Если не так, то частота в розетках будет несовместима“, — объясняет Валге риск возможного отключения электроэнергии. В настоящее время для решения таких ситуаций договорено, что бытовые потребители будут отключаться подстанцией от электросети максимум на два часа . Это будет продолжаться до тех пор, пока не будут запущены дополнительные блоки для производства электроэнергии или не будут найдены другие решения. Идея Валге и Шнура заключалась в том, чтобы создать резерв для быстрого восстановления частоты без необходимости полного отключения кого-либо от электросети. Решение заключается в контроле использования электроэнергии бытовыми потребителями.

Буквально полторы недели назад известие о том, что Россия может устроить рассинхронизацию электросети стран Балтии со своей собственной системой, вызвало панику в Эстонии, потому, что мы не сможем поддерживать необходимую частоту в сети, и свет отключится. Основатели Futugrid Тоомас Валге и Лейно Шнур взяли этот сценарий за основу для разработки своей новой бизнес-идеи два года назад.

Компания Futugrid за два года разработала три прототипа для управления потреблением электронагревателей. Если первые два контейнера, в которых размещалось необходимое программное обеспечение, выглядели вполне индустриально, то третий прототип уже представляет собой солидный на вид маленький черный адаптер. Он для домашнего пользования. Аппарат оживает и устанавливает соединение мобильной связи с сервером Futugrid. В течение примерно недели система отслеживает и анализирует использование устройств и потребление электроэнергии, после чего начинает управлять потреблением на основе полученных данных, с цель выбора наиболее низкой цены.

Предоставление т.н. буферного времени для электростанций является одним из решений Futugrid. Другое решение заключается в том, чтобы позволить домашнему потребителю пользоваться электроэнергией в самое дешевое время. Например, в 8 часов утра вы принимаете душ. Котел сразу начинает нагревать воду. Но известно, что утром электричество намного дороже из-за повышенного потребления. Шнур утверждает, что Futugrid анализирует, как долго котел, подключенный к их устройству, должен работать, чтобы обеспечить достаточно горячей воды, и когда самое дешевое время для нагрева. Тот же самый анализ предполагается для других электронагревательных устройств. По словам Валге, благодаря этому можно получать электроэнергию на 30-40% дешевле. Аппарат Futugrid также может отслеживать техническое состояние устройства. Например, оценить, сколько накипи в котле, и вовремя порекомендовать прочистку каналов.

Помимо водяного отопления, можно регулировать подогрев пола и электрические радиаторы. По словам Шнура, в домашнем хозяйстве не возникнет проблем, если отопление пола отключить на 10-15 часов, а котел выдержит и четырехчасовое отключение электричества. На самом деле они будут отключены не более чем на 15 минут, что достаточно для увеличения производственных мощностей, объясняет Шнур. Потребитель этого даже не заметит.

Аппарат Futugrid в настоящее время тестируется в 50 домохозяйствах. По словам Шнура, первый адаптер, который анализирует энергопотребление домохозяйств, стоил 6000 евро. Однако сейчас разработан прибор, который будет выпускаться в промышленных масштабах. Шнур считает, что благодаря массовому производству цена продукта упадет примерно в сто раз. Задача в том, чтобы пользователь окупил вложение менее чем за год. С нового года адаптер plug-and-play от Futugrid будет доступен всем.

„Если бы в эксплуатации было 100 000 наших устройств, мы бы отключили не подстанции, а полы с подогревом и котлы“.

„Мы немного опоздали. Если бы сейчас использовались 100 000 наших устройств, мы бы отключили не подстанции, а полы с подогревом и бойлеры“, — предлагает Шнур решение дефицита электроэнергии. Долгосрочная идея Futugrid состоит в том, чтобы продавать регулируемую мощность подключенных бытовых приборов на рынке частот в качестве виртуальной электростанции. Это также даст домохозяйствам возможность заработать дополнительные деньги за счет сокращения потребления. Для этого потребление электроэнергии, контролируемое Futugrid, должно быть подключено к системе оператора электрической сети Elering. Это решение уже тестируется в этом году.

Надо больше

Однако, и управление потреблением Futugrid, и предоставление регулируемой мощности для поддержания баланса в энергосистеме не уникальны. Четыре компании подписали договор с Elering на предоставление услуг по управлению регулируемым потреблением. В этом году система управления потреблением была продана компании Elering за 1740 МВтч или 739 001 евро. В Elering говорят, что помимо тех, кто присоединился к рынку регулирования, на эстонском рынке есть еще несколько компаний, которые предлагают потребителям устройства управления. Обычно они допускают гибкое потребление с учетом биржевой цены на электроэнергию. Самыми известными поставщиками услуг по управлению потреблением Elering называет Gridio и Themo.

В Gridio не объснили разницу между своим сервисом и сервисом Futugrid. На основании того, что было опубликовано в СМИ, можно сделать вывод: изначально идея Gridio была схожа с идеей Futugrid. Еще три года назад было сказано, что при нехватке мощности на рынке электроэнергии стартап-компания Gridio незаметно, на несколько секунд или минут, снижает потребление домашних котлов и систем электроотопления. Это предотвращает перебои с электричеством, а домашние потребители получают дополнительный доход благодаря гибкости услуг Gridio. На сегодняшний день основное внимание Gridio уделяется оптимизации зарядки электромобилей. Электромобили – это большой и растущий рынок, услуга предлагается и за пределами Эстонии.

Themo предлагает термостаты, которые позволяют напольным нагревателям учитывать биржевые цены на электроэнергию. Клиенту обещают уменьшение счетов за электроэнергиюв среднем на 32%. Ежегодно счет за отопление уменьшается в среднем на восемь евро за квадратный метр.

Умное потребление электроэнергии сэкономит миллиарды евро Согласно недавно завершенному исследованию, европейские потребители могут ежегодно экономить до 71 миллиарда евро с помощью гибких решений в потреблении электроэнергии. Исследование по управлению энергопотреблением, проведенное по заказу корпорации Eaton, сфокусировано на 2030 году. Согласно исследованию, если к этому времени будут вложены инвестиции в системы хранения энергии и управления энергопотреблением, потребители сэкономят много денег, а выбросы парниковых газов значительно сократятся. Умно потребляя энергию, вы сможете сэкономить в 2030 году: 71 миллиард евро от затрат на электроэнергию

37,5 млн тонн парниковых газов

От 11,1 до 29,9 млрд евро сетевых инвестиций