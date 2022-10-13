ЭКСПЕРТ | Как экономить энергию у себя дома

Эксперты банка Citadele составили список практичных, эффективных и реалистичных советов по экономии, которые помогут без особого ущерба для кошелька и экологично экономить энергию и уменьшить ее потребление.

Понизьте температуру в комнате

„Самый простой способ уменьшить потребление энергии и сэкономить деньги на своем счете за энергию – просто понизить температуру в комнатах. Естественно, вам совершенно не нужно полностью отказываться от тепла, однако настройка температуры даже на несколько градусов ниже позволит значительно экономить деньги“, – рассказала руководитель отдела розничных банковских услуг Эстонского филиала банка Citadele Марины Хакиайнен. Вам будет дешевле установить более низкую температуру системы отопления на весь день, чем постоянно ее включать и выключать.

Устраните утечки воздуха и сквозняки

Потеря тепла через области вокруг дверей и окон, а также через плохо изолированные чердаки или стены может обойтись вам вплоть до пары сотен евро в год. Установка изоляционных материалов на чердаке, а также установка барьеров от сквозняка под дверью может существенно уменьшить потерю тепла, что, в свою очередь, позволит экономить на расходах на отопление.

Подумайте об отопительной системе с меньшими расходами