Почему нельзя повторно кипятить воду для приготовления чая или кофе

„Вокруг воды ходит множество мифов. Кто-то говорит, что повторное кипячение не приносит вреда, а кто-то все-таки придерживается мнения, что этот процесс негативно влияет на здоровье человека. Такие выводы, конечно, небезосновательны.

Скажу одно, что все же нежелательно подвергать одну и ту же воду новому воздействию высокой температуры. Можно уже прекратить это делать только из-за ее неприятного металлического и жженого привкуса“, - рассказала фармацевт и химик Ольга Дроздова.

Давай разберемся, с какой целью мы кипятим воду. Конечно, для уничтожения вредных микробов. Безусловно, под действием высокой температуры все бактерии погибают, но примеси остаются. Когда вода начинает кипеть, то ее молекулы испаряются, а концентрация других веществ увеличивается. Например, в виде осадка на дно чайника оседают соли, модифицированные соединения водорода и т. д.

Такую воду даже называют „мертвой“ или даже токсичной, так как накопительный эффект этих примесей опасен. Особенно это может со временем отразиться на здоровье почек — возникают камни. Стоит не забывать, что в воде из-под крана содержится хлор. Когда жидкость нагревается, происходит взаимодействие этого элемента с органическими веществами, в ходе чего образуются канцерогены. Они могут стать причиной онкологических заболеваний, - также пояснила нам эксперт.

Чтобы избежать негативного влияния воды на здоровье, необходимо придерживаться следующих правил:

1. Каждый раз наливайте свежую воду для кипячения.

2. Когда готовите напиток в термосе или горячей кружке, сначала положите в емкость ингредиенты, затем залейте водой и не закрывайте ее сразу же крышкой. Дайте хотя бы три минуты горячей жидкости „вдохнуть“ кислород.

3. Не доливайте свежую воду в остатки кипяченой.

4. Перед тем как наливать свежую воду в чайник, дайте ей отстояться в эмалированной емкости несколько часов.