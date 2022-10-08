Серая кухня в интерьере: советы по дизайну и сочетанию цветов

Нейтральный серый получается благодаря смешению черного и белого, а дальше, уже в зависимости от их пропорций, образуются разные оттенки. Чтобы получить теплые или холодные тона серого, к черному и белому мы добавляем другие цвета палитры. Благодаря этому существует более 250 оттенков серого. Чтобы интерьер смотрелся гармонично, не используйте холодные и теплые оттенки серого вместе.

Выигрышные сочетания серого с другими цветами:

Серый + голубой — действуют успокаивающе, а также визуально увеличивают пространство.

Серый + белый создают ощущение визуальной чистоты.

Серый + черный подойдут для интерьеров в стиле минимализм и лофт. Еще лучше они смотрятся в сочетании с деревом и мрамором.

Серый + охра или терракота добавляют уюта и выглядят очень стильно.

Не обязательно использовать только светлые цвета, это может быть и насыщенный темно-серый. Но есть ситуации, когда стоит отдать предпочтение именно светлым оттенкам, например:

Если вы хотите использовать глянцевые кухонные фасады. На темно-сером глянце будет заметен каждый отпечаток.