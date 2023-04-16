Йога для дома: как „зарядить“ дом на деньги по Васту(6)
Увеличить уровень дохода, начать копить, создать подушку безопасности и приумножить капитал вполне реально, и помочь в этом может сама природа. Именно на ее законах основана древняя наука о гармонизации пространства Васту.
Часто ее называют йогой для дома, потому что жилое помещение влияет на все сферы нашей жизни, в том числе и на достаток. И если обустроить дом в соответствии с законами природы, он станет для вас местом силы, будет наполнять и притягивать в жизнь положительные события.
Шаг 1 — освобождаем пространство для денег
Северный сектор дома находится под покровительством Меркурия — очень стремительной и подвижной планеты. Она отвечает за быстрые деньги, ее принцип: задумали — реализовали — получили прибыль. Чтобы Меркурий чувствовал себя комфортно, ему необходимо свободное пространство.
Поэтому первое, что нужно сделать, — освободить северную зону дома от всей громоздкой мебели и тяжелых предметов декора. Хорошо, если здесь есть окно, эркер, лоджия или балкон — все это позволяет энергии свободно поступать в дом. Гармоничное цветовое решение для этой зоны — белый, молочный, светло-голубой. Освещение должно быть ярким и прохладным. Что касается декора, рекомендуется использовать хрустальные и стеклянные предметы.
Шаг 2 — привлекаем новые возможности
Пробить свой финансовый потолок, выйти на более высокий уровень дохода, получить новые проекты и расширить полезные связи — все это находится в компетенции северо-востока. Этой зоне также необходимо свободное пространство. Здесь не должно быть мест хранения, ненужных, старых и сломанных вещей.
Если в этой части помещения нет окна, повесьте на стену зеркало в серебристой раме. Оно откроет энергетический коридор и поможет гармонизировать пространство. Чем крупнее оно будет, тем больший доход сможет привлечь.
Шаг 3 — повышаем уровень комфорта
„Делайте то, что любите, и средства появятся“ — девиз юго-восточного сектора. Он отвечает не просто за приток денег, но за богатство и роскошь, высокий уровень комфорта, а также за неожиданные деньги: подарки, премии, выигрыши. Все потому, что юго-восток находится под покровительством Венеры. А она, как известно, не любит много и тяжело работать, ее главная цель — получать наслаждение. Но уж если и приходится зарабатывать, то это тоже должно быть в удовольствие.
Как создать идеальные условия для Венеры? Юго-восток относится к зоне оттока энергии, поэтому нам нужно его утяжелить. Используйте для этого темную мебель и плотный текстиль в теплых тонах. Освещение также должно быть теплым и мягким. Добавьте предметы декора из дерева — этот сектор любит такие фактуры.
Шаг 4 — сохраняем накопления
За возможность сберегать финансы, создавать подушку безопасности отвечает юг. Чтобы деньги не утекали, не растрачивались на спонтанные покупки, а их энергия оставалась в доме, этот сектор необходимо заблокировать. Двери, выход на балкон или лоджию здесь являются недостатками и создают дополнительный отток энергии, в том числе денежной энергии. Поэтому на окна рекомендуется повесить темные шторы. Выбирайте плотную тяжелую ткань.
Ванная в этой части дома также неблагоприятна — в ней правит элемент Вода, тогда как югом управляет элемент Земли. Чтобы не произошло конфликта стихий — который, к слову, сказывается не только на финансах, но и на взаимоотношениях домочадцев, — этот сектор стоит заземлить. Поможет обычная перестановка мебели — сделайте здесь места хранения для вещей или просто поставьте большое горшочное растение на пол (лучше всего подойдут юкка слоновья или фикус).
Шаг 5 — приумножаем капитал
Высший пилотаж взаимоотношений с деньгами — это когда они начинают работать на вас. Чтобы появились стабильность и уверенность в будущем, возможность инвестировать и получать доход, необходимо гармонизировать юго-западный сектор дома. Руководствуйтесь правилом: „глухо и загружено“. Эта часть дома должна быть самой тяжелой — именно сюда можно убрать все вещи, которые вы вынесли из северной зоны, расставить массивную тяжелую мебель.
Здесь полезно организовать места для хранения: обратите внимание — вещи не должны быть свалены, как придется. Разложите все по полкам и коробкам и поддерживайте порядок. Энергия денег не терпит хаоса. В интерьере используйте оттенки земли, от коричневого до песочного. А вот от красного стоит отказаться. Он очень активный, агрессивный, принесет больше вреда, чем пользы.
Источник: Inmyroom