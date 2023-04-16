Йога для дома: как „зарядить“ дом на деньги по Васту

Часто ее называют йогой для дома, потому что жилое помещение влияет на все сферы нашей жизни, в том числе и на достаток. И если обустроить дом в соответствии с законами природы, он станет для вас местом силы, будет наполнять и притягивать в жизнь положительные события.

Шаг 1 — освобождаем пространство для денег

Северный сектор дома находится под покровительством Меркурия — очень стремительной и подвижной планеты. Она отвечает за быстрые деньги, ее принцип: задумали — реализовали — получили прибыль. Чтобы Меркурий чувствовал себя комфортно, ему необходимо свободное пространство.

Поэтому первое, что нужно сделать, — освободить северную зону дома от всей громоздкой мебели и тяжелых предметов декора. Хорошо, если здесь есть окно, эркер, лоджия или балкон — все это позволяет энергии свободно поступать в дом. Гармоничное цветовое решение для этой зоны — белый, молочный, светло-голубой. Освещение должно быть ярким и прохладным. Что касается декора, рекомендуется использовать хрустальные и стеклянные предметы.

Шаг 2 — привлекаем новые возможности

Пробить свой финансовый потолок, выйти на более высокий уровень дохода, получить новые проекты и расширить полезные связи — все это находится в компетенции северо-востока. Этой зоне также необходимо свободное пространство. Здесь не должно быть мест хранения, ненужных, старых и сломанных вещей.

Если в этой части помещения нет окна, повесьте на стену зеркало в серебристой раме. Оно откроет энергетический коридор и поможет гармонизировать пространство. Чем крупнее оно будет, тем больший доход сможет привлечь.

Шаг 3 — повышаем уровень комфорта